Sora, Gemini et Nano Banana désormais bridés : la fin du tout gratuit ?

OpenAI réduit à six le nombre de vidéos générables gratuitement sur Sora

Google a restreint les limites d’usage de Gemini 3 Pro pour les utilisateurs gratuits

La génération d’images via Nano Banana Pro a également été diminuée

Pour celles et ceux qui utilisaient Sora ou Gemini 3 Pro en version gratuite, l’accès vient de se resserrer. OpenAI et Google ont discrètement réduit le nombre de prompts, de vidéos et d’images qu’il est possible de générer sans payer, dans un contexte de forte demande et d’explosion des coûts liés aux GPU.

Concrètement, l’accès est aujourd’hui plus limité qu’il ne l’était il y a une semaine à peine.

Voici les changements : OpenAI plafonne l’usage gratuit de Sora 2, son outil de génération vidéo par IA, à seulement six vidéos par jour. De son côté, Google a supprimé la promesse de cinq prompts quotidiens sur Gemini 3 Pro et a réduit la génération d’images : Nano Banana Pro ne permet plus que deux créations par jour en accès libre.

« Nos GPU sont en train de fondre ! »

Bill Peebles, responsable de Sora chez OpenAI, a posté sur X : « Nos GPU sont en train de fondre et nous voulons que le plus de monde possible puisse accéder à Sora ! » Avant d’ajouter : « Les utilisateurs gratuits auront désormais droit à 6 générations par jour. »

we’re setting usage limits for free users to 6 gens/day. chatgpt plus and pro users have unchanged limits, and everybody can purchase additional gens as needed. our gpus are melting, and we want to let as many people access sora as possible!November 28, 2025

L’expression « GPU en train de fondre » fait référence à la charge informatique colossale générée par la création de vidéos via Sora. La génération de contenu visuel demande bien plus de ressources que celle de texte, d’où la nécessité de limiter le nombre de vidéos disponibles gratuitement afin de soulager les serveurs d’OpenAI.

Aucune modification n’a été apportée aux comptes ChatGPT Plus et Pro, et selon Peebles, « tout le monde peut acheter des générations supplémentaires si besoin ». Évidemment, cette solution n’est pas idéale pour les utilisateurs qui privilégient la gratuité.

Limites de Gemini 3 Pro

Lancé la semaine dernière pour l’ensemble des utilisateurs de Gemini, Gemini 3 Pro proposait initialement jusqu’à cinq prompts par jour pour les comptes gratuits, et jusqu’à trois images quotidiennes via l’outil Nano Banana Pro. Cette configuration était similaire à celle de Gemini 2.5 Pro.

Désormais, Google a indiqué, via une note d’assistance, que l’attribution de prompts sur Gemini Pro allait évoluer. Il n’est plus question de nombre fixe par jour : les utilisateurs gratuits bénéficient désormais d’un « accès basique – les limites quotidiennes peuvent changer fréquemment ». La génération et la retouche d’images via Nano Banana Pro sont quant à elles limitées à deux par jour.

Les utilisateurs du plan Google AI n’observent aucun changement : jusqu’à 100 prompts quotidiens pour l’offre Pro et jusqu’à 500 pour l’offre Ultra.

Sora d'OpenAI est l'un des principaux générateurs de vidéos IA auxquels vous pouvez accéder gratuitement. (Image credit: OpenAI)

Un petit coup de pouce vers les offres payantes

Cette restriction simultanée chez Google et OpenAI pourrait être un simple hasard, mais aussi le signe d’une industrie de l’IA qui entre dans une phase de maturité, confrontée aux coûts massifs engendrés par la génération de prompts, d’images et de vidéos.

Il ne serait pas étonnant de voir, au fil de l’année, d’autres ajustements subtils incitant les utilisateurs à opter pour des abonnements payants, à mesure que les modèles économiques tentent de suivre la réalité des dépenses liées au fonctionnement des services d’IA modernes.

La demande explose, les GPU surchauffent, et les géants de l’IA orientent doucement les utilisateurs vers des offres premium : les outils ne disparaîtront pas, mais les jours d’accès généreux aux modèles les plus performants, sans débourser un centime, semblent comptés.