Gemini 3 arrive : les 5 conditions pour détrôner ChatGPT

Une nouvelle fuite suggère que Google pourrait dévoiler la prochaine génération de Gemini dans les semaines à venir

L’image partagée affirme que le lancement de Gemini 3 est prévu pour le 22 octobre

Des améliorations généralisées pourraient permettre à Gemini d’élargir sa base d’utilisateurs

La nouvelle génération de Google Gemini pourrait arriver dès la semaine prochaine, à en croire une récente fuite.

Une capture d’écran publiée sur X par @chatgpt21 indique que le lancement de Gemini 3.0 serait prévu pour le 22 octobre. Même si cette information ne peut pas être confirmée, elle soulève déjà de nombreuses hypothèses sur ce que pourrait devenir l’IA de Google.

Gemini 1.5 avait surpris tout le monde, Gemini 2.0 ressemblait davantage à une remise à zéro, et Gemini 2.5 a enfin montré ce dont l’IA de Google était réellement capable. Sur le papier, elle semble suffisamment puissante pour rivaliser avec ChatGPT. En pratique, pourtant, ChatGPT reste le chatbot le plus utilisé et la première référence évoquée lorsqu’il est question d’intelligence artificielle.

Gemini 3 pourrait bien représenter la meilleure chance de Google de changer la donne. Pour dépasser ChatGPT, il ne suffit pas d’être plus intelligent dans un laboratoire. L’outil doit aussi être plus agréable à utiliser au quotidien. Voici les cinq axes sur lesquels Gemini 3 doit progresser pour espérer détrôner ChatGPT en tant que chatbot IA numéro un dans le monde.

1. Ne plus perdre le fil

Même si Gemini 2.5 est théoriquement capable de gérer de longues conversations ou des documents volumineux, il perd encore bien trop souvent le fil de la discussion. Il arrive fréquemment qu’une référence à un élément évoqué plus tôt soit totalement ignorée par l’IA.

Cela ne constitue pas forcément un défaut rédhibitoire pour tout le monde, mais la mémoire d’un chatbot IA est l’un des éléments clés pour offrir une bonne expérience utilisateur, et cet aspect reste perfectible chez Gemini.

ChatGPT ne fait pas non plus figure de modèle de perfection, mais il conserve généralement mieux le contexte et sa mémoire semble plus fiable. Gemini 3 devra proposer une mémoire plus fluide, capable de retenir des éléments essentiels, de suivre des tâches en cours et de rebondir sur les échanges précédents sans obliger l’utilisateur à tout répéter.

Si cet enjeu est maîtrisé, Gemini pourrait enfin ressembler à un véritable assistant… plutôt qu’à un inconnu serviable souffrant d’amnésie à court terme.

2. Répondre plus vite, mais aussi plus intelligemment

La vitesse de réponse compte plus qu’on ne le pense, notamment lorsqu’il s’agit de maintenir une conversation fluide et continue avec un chatbot.

Gemini 2.5 Flash a introduit un mode de réflexion affichant son raisonnement. Même si cette fonction est prometteuse sur le fond, elle peut s’avérer terriblement lente.

De son côté, ChatGPT 5 est désormais capable de moduler son temps de réponse en fonction de la complexité du prompt, équilibrant vitesse et pertinence avec une certaine justesse (la plupart du temps).

Si Gemini 3 parvient à offrir un système similaire, capable de choisir automatiquement le bon niveau de traitement selon le type de requête, et que les utilisateurs peuvent eux-mêmes ajuster ce paramètre, alors l’outil paraîtra immédiatement plus réactif et plus personnalisé.

3. Mieux saisir l’intention derrière chaque requête

L’objectif n’est pas de dire que ChatGPT est systématiquement meilleur que Gemini. D’ailleurs, il arrive fréquemment de préférer l’outil de Google. Cela dit, il reste encore beaucoup de marge d’amélioration pour toutes les IA du marché — Gemini, ChatGPT ou encore Claude d’Anthropic.

Un axe fondamental est la compréhension du langage. Une compréhension plus fine, presque humaine. Actuellement, certaines questions simples génèrent des réponses complètement à côté de la plaque. Non pas par manque de compétence, mais parce que l’IA se trompe d’interprétation… et persiste dans l’erreur avec assurance.

Gemini 3 devra mieux lire entre les lignes. Lorsqu’une question peut prêter à plusieurs interprétations, il vaudrait mieux poser une question de clarification rapide plutôt que de foncer dans une direction erronée. Si Google y parvient, son assistant pourrait bien imposer un nouveau standard.

4. Dépasser l’analyse visuelle de base

Actuellement, Gemini peut analyser des photos et de courtes vidéos. Mais imaginez un instant qu’il soit capable de pousser cette compréhension plus loin et de proposer une analyse réelle, complète et utile de ce qu’il voit.

Imaginez une séance de sport guidée par Gemini, capable d’analyser en direct votre posture. Ou encore une aide culinaire qui ne se contente pas de lire une recette, mais agit comme un véritable sous-chef intelligent. Google possède un volume de données colossal : ce serait l’occasion rêvée de l’exploiter pour faire de l’IA un outil réellement transformateur au quotidien.

5. Devenir le véritable assistant promis

Google présente Gemini comme un assistant personnel… mais pour le moment, il s’apparente davantage à une barre de recherche surpuissante. C’est d’ailleurs le cas de la plupart des chatbots actuels.

Gemini peut chercher et expliquer des choses. Mais lorsqu’il s’agit de passer à l’action, il atteint vite ses limites. Il propose un restaurant sans pouvoir réserver. Il rédige un mail sans pouvoir l’envoyer. Et dès qu’un obstacle surgit, il abandonne au lieu d’adapter la suite du processus.

Gemini 3 doit incarner ce qu’on attend vraiment d’un assistant personnel : exécuter des tâches complexes, s’adapter aux imprévus, corriger ses erreurs sans tout recommencer. S’il peut organiser un voyage, structurer une journée ou piloter un projet de A à Z, alors il deviendra bien plus qu’un simple modèle d’IA.

Gemini 3 pourrait être lancé dès la semaine prochaine. Si c’est le cas, espérons que Google a gardé un peu de magie dans sa manche.