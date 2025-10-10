Gemini cartonne, mais les utilisateurs de ChatGPT ne cèdent pas

Malgré une envolée spectaculaire du trafic, Gemini peine encore à convertir les utilisateurs de ChatGPT.

Gemini on a mobile phone
(Crédit photo: Shutterstock/mundissima)
  • Selon Similarweb, les visites sur Gemini ont bondi de 46% depuis le mois d’août
  • Le mécontentement autour des dispositifs de sécurité de ChatGPT semble favoriser les inscriptions sur Gemini
  • ChatGPT conserve cependant de très loin la base d’utilisateurs la plus fidèle parmi les fans d’IA

Les derniers chiffres publiés par Similarweb montrent que le trafic vers Google Gemini s’envole, atteignant 1,1 milliard de visites par mois, soit une hausse spectaculaire de 46 % depuis août.

La popularité grandissante de Gemini semble se faire au détriment de ChatGPT. Les données de Similarweb sur la répartition du trafic entre chatbots IA il y a un mois affichaient 78% pour ChatGPT, 9,1 % pour Gemini et 4 % pour DeepSeek. Mais au 3 octobre, ChatGPT était tombé à 73,8 %, Gemini grimpait à 13,7 %, et DeepSeek baissait légèrement à 3,9 %.

Le backlash contre GPT

Il est très probable qu’OpenAI contribue sans le vouloir à la montée en puissance de Google, en raison du mécontentement croissant lié à ses nouvelles mesures de sécurité. Celles-ci activent automatiquement un modèle spécial, GPT-5 Instant, lorsqu’une détresse est détectée dans la conversation.

Dans un message publié sur X le 3 octobre, OpenAI a expliqué : « GPT-5 Instant est mis à jour afin de mieux reconnaître et accompagner les personnes en situation de détresse. Les parties sensibles des conversations sont désormais redirigées vers GPT-5 Instant pour fournir des réponses plus utiles plus rapidement. ChatGPT continuera d’indiquer le modèle actif sur demande. »

Cette initiative s’inscrit dans la nouvelle approche de ChatGPT visant à mieux soutenir les utilisateurs en crise et à offrir des contrôles parentaux renforcés.

Cependant, de nombreux utilisateurs de ChatGPT expriment leur frustration : le déclenchement automatique de ce mode de sécurité est jugé trop sensible, perturbant l’expérience d’un service pourtant payant.

« Personne ne veut de ce mode nanny ; les adultes peuvent faire leurs propres choix ! », a écrit Claire sur X.com, reflétant l’état d’esprit de nombreux utilisateurs. « Aujourd’hui, en discutant d’une création avec 4o, j’ai encore été basculée en mode sécurité. Il a fallu supprimer et reformuler le message juste pour pouvoir continuer la conversation avec le modèle sélectionné. »

Fidélité inégalée

Malgré la polémique autour du « nanny mode » de ChatGPT, il apparaît que ses utilisateurs font preuve d’une fidélité bien supérieure à celle des concurrents.

En comparant la fidélité des utilisateurs d’IA, Similarweb révèle que ChatGPT dispose de loin de la base la plus fidèle : 82,2 % de ses utilisateurs ne visitent aucun autre site d’IA générative. Gemini se classe deuxième avec 49,1 %, suivi de Grok (35,6 %), Perplexity (33,1 %) et Claude (18 %).

Même si la récente croissance du trafic sur Gemini constitue une belle réussite pour Google, l’écart reste conséquent avant de pouvoir ébranler la position de ChatGPT comme outil GenAI préféré dans le monde.

Selon Similarweb, la présence en ligne de ChatGPT domine encore très largement le marché : 5,9 milliards de visites en septembre, contre 1,1 milliard pour Gemini. ChatGPT.com était le cinquième site le plus visité au monde ce mois-là, et le seul chatbot à figurer dans le top 10.

Adrien Bar Hiyé
Adrien Bar Hiyé
Senior Editor

Quand je ne suis pas en train de plonger dans le monde fascinant de la finance et des nouvelles technologies, vous me trouverez probablement en train de parcourir le globe ou de conquérir de nouveaux mondes virtuels sur ma console de jeux.

