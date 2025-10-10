Gemini cartonne, mais les utilisateurs de ChatGPT ne cèdent pas

Selon Similarweb, les visites sur Gemini ont bondi de 46% depuis le mois d’août

Le mécontentement autour des dispositifs de sécurité de ChatGPT semble favoriser les inscriptions sur Gemini

ChatGPT conserve cependant de très loin la base d’utilisateurs la plus fidèle parmi les fans d’IA

Les derniers chiffres publiés par Similarweb montrent que le trafic vers Google Gemini s’envole, atteignant 1,1 milliard de visites par mois, soit une hausse spectaculaire de 46 % depuis août.

La popularité grandissante de Gemini semble se faire au détriment de ChatGPT. Les données de Similarweb sur la répartition du trafic entre chatbots IA il y a un mois affichaient 78% pour ChatGPT, 9,1 % pour Gemini et 4 % pour DeepSeek. Mais au 3 octobre, ChatGPT était tombé à 73,8 %, Gemini grimpait à 13,7 %, et DeepSeek baissait légèrement à 3,9 %.

Google's Gemini AI chatbot received over 1 billion visits in September, per Similarweb estimates: 1.1 billion visits, up 46% from August. pic.twitter.com/XtlwBfKJAjOctober 7, 2025

Le backlash contre GPT

Il est très probable qu’OpenAI contribue sans le vouloir à la montée en puissance de Google, en raison du mécontentement croissant lié à ses nouvelles mesures de sécurité. Celles-ci activent automatiquement un modèle spécial, GPT-5 Instant, lorsqu’une détresse est détectée dans la conversation.

Dans un message publié sur X le 3 octobre, OpenAI a expliqué : « GPT-5 Instant est mis à jour afin de mieux reconnaître et accompagner les personnes en situation de détresse. Les parties sensibles des conversations sont désormais redirigées vers GPT-5 Instant pour fournir des réponses plus utiles plus rapidement. ChatGPT continuera d’indiquer le modèle actif sur demande. »

Cette initiative s’inscrit dans la nouvelle approche de ChatGPT visant à mieux soutenir les utilisateurs en crise et à offrir des contrôles parentaux renforcés.

Cependant, de nombreux utilisateurs de ChatGPT expriment leur frustration : le déclenchement automatique de ce mode de sécurité est jugé trop sensible, perturbant l’expérience d’un service pourtant payant.

« Personne ne veut de ce mode nanny ; les adultes peuvent faire leurs propres choix ! », a écrit Claire sur X.com, reflétant l’état d’esprit de nombreux utilisateurs. « Aujourd’hui, en discutant d’une création avec 4o, j’ai encore été basculée en mode sécurité. Il a fallu supprimer et reformuler le message juste pour pouvoir continuer la conversation avec le modèle sélectionné. »

Fidélité inégalée

Malgré la polémique autour du « nanny mode » de ChatGPT, il apparaît que ses utilisateurs font preuve d’une fidélité bien supérieure à celle des concurrents.

Audience loyalty to GenAI tools:➡️ ChatGPT has by far the most loyal audience, with 82.2% of its users visiting no other GenAI site.➡️ Gemini follows distantly at 49.1%, showing a much more mixed audience.➡️ Grok (35.6%), Perplexity (33.1%), and Claude (18%) all have high… pic.twitter.com/vqrXMAWll1October 7, 2025

En comparant la fidélité des utilisateurs d’IA, Similarweb révèle que ChatGPT dispose de loin de la base la plus fidèle : 82,2 % de ses utilisateurs ne visitent aucun autre site d’IA générative. Gemini se classe deuxième avec 49,1 %, suivi de Grok (35,6 %), Perplexity (33,1 %) et Claude (18 %).

Même si la récente croissance du trafic sur Gemini constitue une belle réussite pour Google, l’écart reste conséquent avant de pouvoir ébranler la position de ChatGPT comme outil GenAI préféré dans le monde.

Selon Similarweb, la présence en ligne de ChatGPT domine encore très largement le marché : 5,9 milliards de visites en septembre, contre 1,1 milliard pour Gemini. ChatGPT.com était le cinquième site le plus visité au monde ce mois-là, et le seul chatbot à figurer dans le top 10.

Top 10 websites by total visits in September 2025:→ ChatGPT was the only website with positive growth.→ Bing dropped to 10th place, surpassed by Wikipedia. pic.twitter.com/heEE1C5SwaOctober 8, 2025