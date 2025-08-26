Apple pourrait greffer Gemini au cœur de Siri

Bloomberg rapporte qu’Apple envisagerait d’utiliser Gemini pour alimenter Siri

Les fonctionnalités les plus avancées d’Apple Intelligence seraient encore repoussées, possiblement jusqu’en 2026

Aucune des deux entreprises n’a confirmé ces informations, et le rapport indique que les discussions n’en sont qu’à un stade préliminaire

Les efforts d’Apple pour proposer un Siri plus intelligent et un Apple Intelligence complet pourraient recevoir un coup de pouce inattendu si le dernier rapport de Bloomberg s’avère exact. Le fabricant de l’iPhone serait en discussion exploratoire, à un stade précoce, pour intégrer Gemini dans Siri.

Peu de détails sont disponibles à ce stade, mais Mark Gurman (Bloomberg) affirme que ces échanges avec Google ont commencé après l’échec des négociations financières avec Anthropic (créateur de Claude AI).

La perspective de voir Apple utiliser l’IA générative avancée de Gemini — qu’il s’agisse de Gemini Pro, Flash ou Lite — permettrait d’offrir à Siri une intelligence conversationnelle bien plus poussée. Une telle évolution transformerait immédiatement l’assistant numérique d’Apple, lancé il y a près de 15 ans, en un outil beaucoup plus performant. Mais cela signifierait aussi qu’Apple céderait une part de contrôle dans une bataille numérique stratégique.

Le recours à des tiers a toujours fait partie de la stratégie d’Apple Intelligence. Pourtant, Tim Cook et les responsables du développement n’avaient jamais évoqué l’intégration directe de modèles génératifs conçus par d’autres. Il est également clair que le déploiement d’Apple Intelligence n’a pas suivi le calendrier initial.

Lors d’une interview accordée à TechRadar pendant la WWDC 2025, Craig Federighi, vice-président senior en charge des logiciels et désormais responsable du développement de l’IA chez Apple, a expliqué pourquoi Siri et Apple Intelligence n’avaient pas été livrés à temps.

Après avoir constaté que l’architecture V1 ne permettait pas d’atteindre le niveau de qualité attendu, Apple a dû trancher :

« Fondamentalement, les limites de l’architecture V1 ne nous permettaient pas d’atteindre le niveau de qualité que nos utilisateurs attendaient. Dès que cela a été clair, nous avons informé le monde entier que nous ne pourrions pas sortir ce produit, et que nous allions travailler sur une nouvelle architecture avant de publier quelque chose. »

Gurman, pour sa part, estime qu’Apple n’est pas encore pleinement engagé à poursuivre avec ses propres modèles et pourrait décider de s’appuyer sur un acteur tiers comme Google pour une partie de l’intelligence nécessaire. Les discussions, si elles existent, en sont à leurs balbutiements. Quoi qu’il en soit, elles n’auraient aucun impact sur la sortie prochaine d’iOS 26, qui proposera quelques fonctions Apple Intelligence, mais pratiquement aucune nouveauté pour Siri.

Pas vraiment des étrangers

Apple et Google collaborent déjà : Google reste le moteur de recherche par défaut de Safari et s’intègre à Apple Visual Intelligence, où il est possible de lancer une recherche d’images ou même d’interroger ChatGPT.

Toutefois, voir Gemini embarqué dans Siri constituerait un tournant majeur et un aveu de faiblesse pour Apple, reconnaissant implicitement son incapacité à rivaliser seule dans l’IA face à OpenAI, Anthropic, Perplexity ou Google.

Ce choix ne serait pas inédit : Microsoft Copilot repose largement sur ChatGPT, même si l’avenir de son accès aux meilleurs modèles d’OpenAI reste incertain.

Apple a pourtant beaucoup investi dans Apple Intelligence, aussi bien en termes de recherche que de communication. La vraie question est désormais de savoir si ce nom a encore du sens si une partie essentielle repose sur la technologie de Google.

Apple et Google ont été contactés pour réagir. Google a refusé tout commentaire. Apple n’a pas encore répondu.