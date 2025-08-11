GPT-5 arrive bientôt sur Apple Intelligence, mais le vrai défi de l’IA d’Apple demeure

Le modèle d’intelligence artificielle GPT-5 d’OpenAI sera bientôt disponible aux côtés d’Apple Intelligence

Cela signifie que les fonctionnalités avancées de ChatGPT seront accessibles directement sur les appareils Apple

Mais cette intégration pourrait compliquer la tâche du chatbot qu’Apple développerait en interne

OpenAI vient de dévoiler son dernier modèle d’intelligence artificielle, GPT-5, qui promet d’apporter de nombreuses nouvelles fonctionnalités puissantes au chatbot ChatGPT. Grâce à l’intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence, ces innovations pourraient bénéficier à un public bien plus large que celui des seuls utilisateurs de ChatGPT — mais elles comportent aussi des risques importants pour Apple.

Selon le média 9to5Mac, Apple aurait indiqué que GPT-5 arrivera sur ses appareils lors de la sortie d’iOS 26, d’iPadOS 26 et de macOS Tahoe. Ce lancement est prévu pour début septembre, ce qui laisse environ un mois avant que GPT-5 ne soit directement intégré aux produits Apple.

Sur iPhone comme sur Mac, GPT-5 serait accessible de plusieurs manières : via Siri, lorsque les questions posées dépassent ses capacités habituelles, mais aussi grâce aux outils d’écriture d’Apple et à la fonction Visual Intelligence, qui exploite l’appareil photo de l’iPhone pour fournir des réponses en lien avec ce qui est affiché à l’écran.

Parmi les nouveautés de GPT-5 figurent différents styles de personnalités (Cynique, Écouteur, Nerd, Robot), de nouvelles options de thèmes, ainsi qu’une version améliorée du mode vocal. Les utilisateurs de Google pourront également connecter directement leurs comptes Gmail, Google Agenda et Google Contacts à ChatGPT.

GPT-5 se décline en plusieurs versions : le modèle standard, GPT-5 mini et GPT-5 nano. Chacun offre un niveau de raisonnement différent et reste accessible gratuitement. Les abonnés à ChatGPT Pro, facturé 200 dollars par mois, disposeront aussi des modèles GPT-5 Pro et GPT-5 Thinking, plus lents à répondre mais offrant des analyses plus approfondies.

L'attente continue

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Si ChatGPT peut fonctionner avec Apple Intelligence, son activation devra se faire de manière volontaire. Par défaut, la majorité des requêtes adressées à l’IA d’Apple passeront par Apple Intelligence, et ce n’est qu’en cas d’incapacité à répondre que l’assistant proposera de transférer la question à ChatGPT.

Actuellement, le recours à ChatGPT pour les requêtes complexes ne valorise pas particulièrement Apple Intelligence. Cependant, des signaux indiquent qu’Apple cherche à corriger cette situation. L’entreprise travaillerait sur son propre chatbot d’IA pour rivaliser avec ChatGPT et d’autres — malgré ses déclarations passées à TechRadar affirmant que ce n’était pas, et ne resterait pas, un objectif prioritaire.

Aucune date n’est connue pour le lancement de ce chatbot, ce qui pourrait expliquer la rapidité avec laquelle Apple intègre GPT-5 à Apple Intelligence. Cette stratégie viserait peut-être à maintenir la pertinence de son IA le temps de développer sa solution maison. Mais plus l’attente sera longue, et plus OpenAI enrichira ChatGPT de nouvelles fonctionnalités, plus les attentes à l’égard du futur chatbot d’Apple seront élevées — et plus il sera difficile pour Apple Intelligence de supplanter ses concurrents.