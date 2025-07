La bêta développeur 4 d’iOS 26 signe le retour d’une fonctionnalité iPhone controversée

Les résumés de notifications pour les applications d’actualité sont de retour

Cette fois, les utilisateurs auront la possibilité d’activer ou non l’outil de synthèse

Apple a réintégré la fonctionnalité controversée des Résumés de notifications Apple Intelligence pour les applications d’actualité dans la dernière bêta d’iOS 26.

L’outil de résumé avait été désactivé plus tôt cette année après une erreur où Apple Intelligence avait mal synthétisé des alertes de dernière minute de la BBC.

Avec l’arrivée de la bêta développeur 4 d’iOS 26, l’option permettant d’activer les résumés de notifications via l’intelligence artificielle fait son retour.

La version publique d’iOS 26 étant attendue dans les jours qui viennent, cette nouveauté devrait être accessible rapidement à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Contrairement à la précédente version de la fonctionnalité, les utilisateurs disposent désormais de plusieurs options après la mise à jour vers iOS 26. Il est possible de désactiver totalement les Résumés de notifications, ou de les restreindre à certaines catégories comme « Actualités et divertissement », « Communication et réseaux sociaux », ou « Toutes les autres apps ».

Apple avait initialement retiré les Résumés de notifications pour les applications d’actualité avec la version iOS 18.3, lancée en janvier. Désormais, l’entreprise semble plus confiante quant au déploiement de cette fonctionnalité, et propose aux utilisateurs de l’activer, accompagnée d’un court avertissement précisant que « la synthèse peut modifier le sens des titres d’origine. Vérifiez les informations. »

La fonction est de retour, mais elle a été désactivée tout de suite

Depuis plus d’un mois, iOS 26 tourne sur un iPhone 16 Pro Max. Et si la bêta développeur 4 apporte de nettes améliorations de performances par rapport à la bêta 3, le retour des Résumés de notifications pour les actualités suscite moins d’enthousiasme.

Lors de leur première apparition dans iOS 18.1, la fonctionnalité avait été rapidement désactivée. Même si cette fois, l’idée d’activer les résumés pour toutes les notifications peut sembler tentante, un certain scepticisme demeure.

L’espoir est que les problèmes de fiabilité rencontrés dans les premières versions aient été corrigés avec cette nouvelle bêta d’iOS 26. Toutefois, l’ajout d’un avertissement évoquant les limites de la synthèse pourrait n’être qu’un moyen d’anticiper les critiques, sans vraiment avoir amélioré la technologie.

Il faudra un peu de temps pour juger de l’efficacité réelle du dispositif. iOS 26 reste encore en phase de test, et Apple dispose de quelques mois pour apporter les ajustements nécessaires avant la sortie officielle. En attendant, une nouvelle chance sera peut-être laissée aux Résumés de notifications.