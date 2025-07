Apple vient de publier la version développeur bêta 3 d’iOS 26

Cette mise à jour ajuste le design « Liquid Glass » pour le rendre moins transparent

Ce n’est pas la première fois qu’Apple modifie Liquid Glass dans iOS 26

Lorsque Apple a présenté iOS 26 lors de la WWDC 2025 en juin, tout le monde parlait de la refonte Liquid Glass. Cet effet vitré a fait son apparition dans les systèmes d’exploitation d’Apple et a immédiatement divisé les avis. La dernière bêta d’iOS 26 semble néanmoins avoir nettement atténué cette nouveauté – ce qui semble être une bonne chose.

Par rapport aux versions précédentes, la bêta 3 d’iOS 26 ajoute un peu plus d’opacité aux éléments d’interface, réduisant ainsi leur transparence. Les barres d’outils et les boutons paraissent désormais plus solides, ce qui rend moins visible ce qui se trouve en arrière-plan.

Cela permet de corriger l’un des reproches majeurs faits à Liquid Glass jusqu’ici : la difficulté à lire les éléments de premier plan lorsque du texte ou des images apparaissent derrière. En augmentant l’opacité, Apple semble avoir pris en compte ces critiques.

Il ne s’agit pas d’un premier ajustement. Dans la bêta 2 d’iOS 26, la marque avait déjà réduit la translucidité des boutons et encadrés du Centre de Contrôle, qui étaient particulièrement illisibles dans les versions précédentes. D’autres retouches sont attendues d’ici le lancement officiel d’iOS 26 à l’automne.

Un peu plus lisible

Image 1 of 2 Liquid Glass dans l'application Apple Music. La version mise à jour dans iOS 26 beta 3 se trouve à droite. (Image credit: Future) Liquid Glass dans l'application Apple Books. La version mise à jour dans iOS 26 beta 3 se trouve à droite. (Image credit: Future)

Le design Liquid Glass séduit par son esthétique, mais il fonctionne sans doute mieux dans macOS Tahoe que dans iOS 26. La raison : les écrans plus larges des Mac limitent les éléments qui se superposent, ce qui permet d’éviter certains des problèmes de lisibilité rencontrés sur iPhone.

Même si la bêta 3 d’iOS 26 améliore un peu la lisibilité, ce changement ne fait pas l’unanimité. Sur X, l’analyste Apple Sam Kohl écrit que « la bêta 3 d’iOS 26 ruine complètement Liquid Glass », ajoutant que « cela donne un aspect bien plus cheap, comme si Apple revenait sur sa vision initiale ».

Le lancement complet d’iOS 26 n’est pas attendu avant plusieurs mois. Cela laisse à Apple le temps de continuer à faire évoluer Liquid Glass – ou au moins d’en améliorer la lisibilité.