Cette fonctionnalité iOS 26 est la plus attendue de WWDC 2025

Beaucoup de changements sont annoncés pour iOS 26

Voici ce que les lecteurs de TechRadar attendent le plus

Toutes les annonces auront lieu ce soir

La WWDC 2025 d’Apple a lieu aujourd’hui, et les fuites autour d’iOS 26 (le nouveau nom pressenti pour iOS 19) se sont multipliées ces derniers jours. D’après les lecteurs de TechRadar, une rumeur en particulier capte nettement plus l’attention que les autres.

Plus de 1 000 personnes ont répondu à un sondage sur le canal WhatsApp de TechRadar – un bon moyen de suivre l’actualité tech en continu – et la majorité déclare attendre avec impatience le redesign inspiré de visionOS prévu sur iPhone.

Ce nouveau design a été évoqué par Mark Gurman chez Bloomberg, souvent considéré comme l’une des sources les plus fiables concernant Apple. Selon lui, l’interface d’iOS devrait gagner en transparence, en modernité, et adopter un style plus « en verre », à l’image de visionOS.

Cette refonte visuelle a également été suggérée par l’invitation officielle d’Apple pour la WWDC. Et 43 % des personnes interrogées indiquent que c’est la nouveauté qu’elles attendent le plus parmi celles annoncées ce soir.

Autonomie, traduction en direct et autres nouveautés

La WWDC 2025 approche à grands pas. Question d'heures... (Image credit: Future)

En deuxième position dans le sondage, avec 17 % des votes, on retrouve les optimisations dopées à l’IA censées prolonger l’autonomie des iPhone. Une promesse toujours bien accueillie, d’autant que ces améliorations seraient fondées sur l’usage réel du téléphone.

Selon les réponses recueillies, 12 % des lecteurs espèrent surtout l’arrivée des fonctions de traduction en direct sur les AirPods, prévues avec la prochaine mise à jour logicielle. Et 11 % misent davantage sur un nouveau hub gaming qui aurait été évoqué récemment.

En fin de classement apparaissent la refonte de CarPlay (9 %), les sondages dans l’app Messages (5 %), et une application Appareil photo simplifiée (3 %). Aucun de ces changements n’est encore officiel, mais toutes ces fonctionnalités sont issues de sources jugées crédibles.

Le keynote d’ouverture de la WWDC est prévu pour ce soir à 19h (heure de Paris). L’équipe de TechRadar couvrira l’ensemble des annonces en direct, et il sera possible de suivre l’événement en ligne.