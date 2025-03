iOS 19 s’annonce comme une refonte majeure : voici 4 nouveautés attendues

Apple prévoit une énorme refonte d'iOS 19, selon un nouveau rapport

Il devrait arriver en même temps que de nouveaux looks pour macOS et iPadOS

Les designs seront apparemment fortement inspirés par visionOS

Au cours des dernières semaines, nous avons entendu différentes sources affirmer qu'Apple travaillait sur une refonte majeure du design d'iOS 19 - et Mark Gurman, de Bloomberg, vient d'ajouter du poids à ces rumeurs dans sa dernière lettre d'information Power On.

Le rapport de Gurman présente quelques points clés que nous pouvons nous attendre à voir lorsque le nouveau look arrivera sur les appareils d'Apple. Voici quatre des éléments les plus importants qu'il prédit pour cette refonte.

Influencé par visionOS

Lorsqu'Apple a lancé le casque Vision Pro, il était accompagné d'un nouveau système d'exploitation appelé visionOS. S'il présentait de nombreuses similitudes avec iOS et macOS, il avait également son propre style.

Selon M. Gurman, des éléments de ce style se retrouveront dans iOS 19. En pratique, cela signifie que nous pourrions voir « une plus grande transparence et de nouveaux types de fenêtres et de boutons ». À l'heure actuelle, visionOS utilise des boutons circulaires, contrairement à l'aspect carré et arrondi d'iOS. Ses fenêtres sont également plus transparentes, ce qu'iOS 19 pourrait reprendre.

Un style unifié

Bien que M. Gurman se soit concentré sur iOS 19, il affirme que macOS et iPadOS bénéficieront de refontes similaires, visionOS conservant les styles de conception qui ont motivé cette vaste refonte.

Le résultat final « devrait rendre tous les appareils Apple plus cohérents et plus familiers », écrit M. Gurman. Cela pourrait contribuer à consolider l'un des principaux atouts d'Apple : l'interaction entre ses appareils et la manière dont ils fonctionnent ensemble de manière transparente.

Pas seulement une question d'apparence

(Image credit: Apple)

Cette refonte ne concerne pas seulement l'aspect des systèmes d'exploitation d'Apple, mais aussi leur fonctionnement. À ce sujet, M. Gurman écrit : « Les dirigeants affirment que l'objectif est de rendre les systèmes d'exploitation plus simples à utiliser, plus rapides à parcourir et plus faciles à apprendre. »

Les logiciels d'Apple sont déjà réputés pour leur facilité d'utilisation. Si l'entreprise parvient à les simplifier davantage sans compromettre leurs capacités, les fans d'Apple pourraient s'en réjouir.

A venir à la WWDC

Quand verrons-nous les nouveaux modèles ? M. Gurman pense qu'ils seront dévoilés lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) d'Apple, en juin 2025. Apple utilise généralement cet événement axé sur les développeurs pour présenter les mises à jour de son système d'exploitation, et ce serait donc l'endroit idéal pour présenter les nouveaux designs.

Selon M. Gurman, cela permettrait également à Apple de détourner l'attention de ses difficultés actuelles avec Apple Intelligence, faisant ainsi d'une pierre deux coups.