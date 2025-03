iOS 19 : les 3 plus grandes rumeurs du moment et ce qu'on espère voir

Mark Gurman, de Bloomberg, a suggéré qu'une révision majeure d'iOS est en cours avec iOS 19

VisionOS pourrait inspirer le prochain système d'exploitation mobile d'Apple

Un nouveau look logiciel pourrait aller de pair avec les changements matériels annoncés par les rumeurs

Les rumeurs sur les améliorations matérielles de l’iPhone 17 circulent depuis un moment, avec une sortie attendue cette année. Mais selon l’un des experts Apple les plus fiables du secteur, la prochaine génération d’iPhone pourrait aussi marquer une refonte logicielle majeure.

Mark Gurman, de Bloomberg, rapporte qu’iOS 19 représentera "l’une des refontes logicielles les plus radicales" de l’histoire d’iOS, mais aussi d’Apple en tant qu’entreprise. La dernière transformation majeure du système d’exploitation mobile remonte à iOS 7, lancé en 2013. Encore aujourd’hui, bon nombre d’applications et d’éléments d’interface d’iOS 18 reposent sur leurs versions introduites avec iOS 7.

Côté nouveautés, iOS 19 pourrait proposer une application Appareil photo revisitée et, enfin, une version plus performante de Siri. En revanche, peu d’informations ont fuité sur d’autres fonctionnalités. Voici un récapitulatif des principales rumeurs ainsi que quelques évolutions attendues pour le prochain système d’exploitation mobile d’Apple.

Un design revu et corrigé

iOS 19 pourrait s'inspirer de VisionOS (Image credit: Apple)

Comme mentionné, iOS 19 devrait apporter une refonte visuelle totale du système d’exploitation mobile d’Apple, du jamais vu depuis plus d’une décennie.

Selon Bloomberg, cette mise à jour s’annonce aussi marquante qu’iOS 7, avec des modifications majeures de l’apparence des icônes, menus, applications, fenêtres et boutons système.

Le rapport suggère également que l’interface pourrait s’inspirer de VisionOS, ce qui pourrait aller d’icônes circulaires à des ajustements plus subtils des superpositions et menus.

Toutefois, une grande partie du succès d’Apple repose sur la familiarité de son interface. Il est donc probable qu’iOS 19 conserve certains repères visuels des versions précédentes. Par exemple, l’icône en forme de roue dentée de l’application Réglages ne devrait pas disparaître.

Cette refonte logicielle pourrait être accompagnée d’un nouveau design physique. L’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max et un tout nouvel iPhone 17 Air devraient adopter un nouveau look.

Une nouvelle application pour l'appareil photo

(Image credit: Front Page Tech)

Les premières rumeurs sur la refonte d’iOS 19 ont émergé avec des informations sur une nouvelle application Appareil photo, qui adopterait un design épuré et plus aéré, inspiré de VisionOS.

Une fuite présumée d’iOS 19 en début d’année laissait entrevoir ce nouveau design, avec des captures d’écran à l’appui.

Sur ces images, le bouton de l’obturateur flotte librement sur la partie inférieure de l’écran, avec les principaux réglages placés en dessous au lieu d’être compressés en haut.

Tous les boutons affichent une forme arrondie, et leur nombre semble réduit au minimum. L’ensemble paraît plus fluide et moderne. Cependant, il ne s’agit que d’une fuite, et le design final pourrait être différent.

Un Siri amélioré

(Image credit: Apple)

iOS 19 devrait également améliorer l’assistant vocal d’Apple, Siri.

Des mises à jour basées sur Apple Intelligence étaient attendues pour iOS 18 au cours de l’année, mais il semblerait désormais que Siri bénéficie d’une refonte majeure avec iOS 19.

D’après 9to5Mac, Apple pourrait unifier les deux systèmes distincts qui alimentent actuellement Siri afin d’offrir une expérience plus fluide et naturelle. Aujourd’hui, Siri repose en partie sur ChatGPT, mais Apple chercherait à s’affranchir des technologies tierces.

Cependant, selon Mark Gurman, iOS 19 ne devrait pas inclure de fonctionnalités majeures liées à Apple Intelligence dès son lancement. Il faudra peut-être attendre les mises à jour ultérieures pour voir une version entièrement réinventée de Siri.

iOS 19 : Ce que l'on veut voir

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L’interface actuelle d’iOS, épurée et intuitive, reste l’un des points forts des iPhone. Depuis iOS 7, Apple a su affiner les visuels et enrichir progressivement ses fonctionnalités pour offrir une expérience fluide et moderne.

Toutefois, certaines améliorations restent attendues pour iOS 19.

Si une nouvelle interface plus légère et aérée est bien en préparation, ce pourrait être l’occasion d’améliorer la navigation. Le geste de retour universel, présent sur la plupart des smartphones Android haut de gamme, manque toujours à l’appel sur iPhone et pourrait apporter une vraie fluidité.

La personnalisation est un autre point clé. iOS 18 a introduit la possibilité de déplacer et recolorer les icônes en fonction du fond d’écran, mais Android reste en avance dans ce domaine.

Les fonds d’écran animés proposés par Xiaomi ou OnePlus pourraient inspirer Apple, tout comme un meilleur contrôle sur la taille des widgets, notamment dans une interface inspirée de VisionOS.

Quoi qu’il en soit, une refonte audacieuse serait la bienvenue. Avec le temps, les designs de smartphones tendent à s’uniformiser, et voir Apple prendre des risques serait une évolution intéressante.