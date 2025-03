Fuite sur l’iPhone 17 Air : des spécifications clés révélées et une comparaison avec l’iPhone 17 Pro Max

Fuite de la taille de l'écran et de l'appareil photo de l'iPhone 17 Air

L'appareil pourrait être doté d'une capacité de stockage de 128 Go au départ

Il devrait être légèrement plus petit que l'iPhone 17 Pro Max

Il semble que l’iPhone 16 Plus laisse sa place cette année à l’iPhone 17 Air. Une nouvelle fuite permet d’en savoir plus sur ses caractéristiques techniques et de le comparer à l’iPhone 17 Pro Max.

Ces informations proviennent du leaker @OreXda (via Notebookcheck) et indiquent que l’iPhone 17 Air serait doté d’un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 2796 x 1290 pixels. Il disposerait d’un capteur photo principal de 48 MP et d’un capteur frontal de 12 MP, ainsi que d’un stockage de 128 Go (avec probablement d’autres options disponibles).

En comparaison, l’iPhone 17 Pro Max proposerait un écran de 6,9 pouces avec une résolution de 2868 x 1320 pixels. Les mêmes résolutions de capteurs photo sont mentionnées, bien que le modèle Pro Max devrait embarquer d’autres objectifs à l’arrière. Quant au stockage interne, il débuterait apparemment à 256 Go.

Si ces informations se confirment, l’iPhone 17 Air se positionnerait entre l’iPhone 17 Pro et son écran de 6,3 pouces et l’iPhone 17 Pro Max et son écran de 6,9 pouces. De quoi offrir un large éventail de choix.

De plus en plus mince

Aucune des spécifications annoncées ne semble destinée à faire de l’iPhone 17 Air un modèle révolutionnaire. Son principal atout serait plutôt son extrême finesse : selon les rumeurs, il ne mesurerait que 5,59 mm d’épaisseur.

L’année 2025 pourrait bien être marquée par l’arrivée des smartphones ultra-fins. L’Oppo Find N5, le smartphone pliable le plus fin jamais lancé, a déjà été dévoilé. De son côté, le Samsung Galaxy S25 Edge doit encore être présenté en détail, mais il semble se positionner comme un concurrent direct de l’iPhone 17 Air.

D’après des rendus non officiels déjà publiés en ligne, l’iPhone 17 Air disposerait d’un unique capteur arrière, intégré dans une barre surélevée s’étendant sur toute la largeur du dos de l’appareil. L’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max devraient eux aussi adopter des modules photo proéminents.

Comme à chaque génération, une mise à niveau de la puce est attendue. Reste à voir comment Apple fixera le prix de ce nouvel iPhone 17 Air, qui introduit une gamme inédite dans la famille des iPhone. Le mois dernier, Apple a lancé l’iPhone 16e à partir de 719 €.

