iPhone 17 Pro Max : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent

L'iPhone 17 Pro Max, dont la rumeur persiste, sera très certainement l'un des plus grands et des meilleurs téléphones de 2025, en tête de la gamme iPhone 17 - qui comprendra probablement aussi l'iPhone 17 lui-même, l'iPhone 17 Pro et un nouveau modèle iPhone 17 Air ou iPhone 17 Slim.

Ce dernier téléphone pourrait attirer l'attention, mais c'est l'iPhone 17 Pro Max qui aura probablement les caractéristiques les plus impressionnantes.

Et même si nous ne nous attendons pas à le voir débarquer avant septembre, des fuites et des rumeurs émergent déjà - que vous trouverez toutes ci-dessous.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain iPhone haut de gamme

Le prochain iPhone haut de gamme Quand sortira-t-il ? Probablement en septembre 2025

Probablement en septembre 2025 Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de 1 479 €

A découvrir en septembre

L'iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Lancement probable dans la première quinzaine de septembre

coûtera probablement au moins 1 479 €

L’iPhone 17 Pro Max, ainsi que le reste de la série iPhone 17, devrait être dévoilé en septembre 2025.

Bien qu’il n’y ait encore aucune confirmation officielle, Apple a pour habitude de lancer ses nouveaux modèles dans la première moitié de septembre, ce qui rend cette hypothèse assez probable.

Avant la série iPhone 16, Apple présentait généralement ses téléphones un mardi ou un mercredi, mais pour l’iPhone 16, l’événement s’est tenu un lundi. On peut donc s’attendre à une certaine flexibilité quant au jour de l’annonce cette fois-ci. Toutefois, la deuxième semaine de septembre semble la plus plausible, avec des dates potentielles telles que lundi 8, mardi 9 ou mercredi 10 septembre. Les jeudi et vendredi sont également envisageables, bien qu’Apple préfère rarement ces jours-là.

Quoi qu’il en soit, les précommandes pour l’iPhone 17 Pro Max devraient probablement commencer le vendredi de la semaine de l’annonce, ce qui nous mène au vendredi 12 septembre – même si un lancement anticipé le vendredi 5 septembre reste possible. La livraison des premiers appareils pourrait suivre le vendredi suivant, soit le 19 septembre, voire le 12 septembre pour un lancement plus rapide.

Aucune information n’est encore disponible concernant le prix de l’iPhone 17 Pro Max, et il est difficile d’en faire une estimation, car il est incertain qu’Apple augmente le tarif par rapport à celui de l’iPhone 16 Pro Max, qui débute à 1 479 €. Le prix de l’iPhone 17 Pro Max devrait donc au moins se situer à ce niveau.

Peut-on se fier à ces rumeurs ?

Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune fuite concernant le prix ou la date de sortie, il ne s'agit donc que de suppositions, mais nous serions surpris si ce téléphone n'était pas annoncé en septembre.

Un bouton qui en remplace trois

L'iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Possibilité de combiner les touches de volume et d'action en une seule touche

Il pourrait être vendu dans une teinte titane sarcelle

Il est probable que l'écran de 6,9 pouces soit à nouveau disponible

Jusqu'à présent, nous ne nous attendons pas à des changements de design radicaux, mais l'iPhone 17 Pro Max pourrait au moins se doter d'un nouveau bouton - ou peut-être plus exactement perdre quelques boutons, puisqu'un rapport suggère qu'il aura une seule touche qui remplacera les deux boutons de volume et le bouton Action.

Les détails sur ce bouton sont peu nombreux, mais s'ils apparaissent, nous imaginons qu'il aura un design similaire à celui de la touche de contrôle de l'appareil photo, de sorte que vous puissiez glisser dessus pour modifier le volume, ou appuyer dessus pour déclencher une action personnalisée.

Toujours en matière de design, une source affirme que l'iPhone 17 Pro Max sera disponible dans l'une des trois couleurs illustrées ci-dessous. Celles-ci, de gauche à droite, sont apparemment baptisées Dark Green Titanium, Teal Titanium et Green Titanium. Apparemment, les trois couleurs sont envisagées, mais une seule serait utilisée, le cas échéant, la source estimant que Teal Titanium est la plus probable.

(Image credit: Majin Bu)

Nous avons également entendu dire qu'Apple pourrait cacher les composants Face ID sous l'écran de l'iPhone 17 Pro Max , ce qui pourrait permettre de réduire l'îlot dynamique, bien que cet îlot dynamique plus petit pourrait être obtenu en utilisant une nouvelle technologie « metalens » pour le capteur de proximité de l'iPhone 17 Pro Max .

La source de l'affirmation sur le métalens indique également que l'iPhone 17 Pro Max aura un cadre en titane, tout comme l'iPhone 16 Pro Max.

La même source indique également qu'il faut s'attendre à nouveau à un écran de 6,9 pouces, et nous avons déjà entendu dire que l'écran de l'iPhone 17 Pro Max pourrait utiliser un type de verre moins réfléchissant et plus résistant aux rayures.

Peut-on se fier à ces rumeurs ?

Jusqu'à présent, une seule source a mentionné un nouveau bouton, donc nous prenons cette information avec des pincettes, d'autant plus que le bouton Action a été ajouté récemment et qu'il serait étrange de le supprimer déjà. Un Dynamic Island plus petit est possible, et a fait l'objet de nombreuses fuites, mais il est plus probable qu'il soit réalisé grâce à un nouveau capteur de proximité qu'à un Face ID sous l'écran.

Un nouveau téléobjectif

L'iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il pourrait être équipé d'un nouveau téléobjectif de 48 mégapixels

La caméra frontale pourrait être portée à 24MP

Des informations concordantes circulent sur les améliorations de l’appareil photo de l’iPhone 17 Pro Max, avec la promesse d’une nouveauté notable : un capteur de 48 MP pour le téléobjectif, contre 12 MP sur le modèle actuel. Cette amélioration du téléobjectif à 48 MP a été confirmée par plusieurs sources, ce qui la rend très probable.

Cependant, ce capteur offrirait toujours un zoom optique x5, et il pourrait bien être le seul appareil photo arrière à bénéficier d’une mise à jour majeure – les caméras principales et ultra-grand angle de 48 MP pourraient donc être reconduites sans changement.

Quant à la caméra frontale, elle pourrait également bénéficier d’une amélioration, avec une source qui évoque un capteur selfie de 24 MP, en hausse par rapport aux 12 MP actuels.

Plus surprenant encore, une source indique que l’iPhone 17 Pro Max pourrait intégrer une ouverture mécanique, permettant d’ajuster l’ouverture et, par conséquent, de modifier la profondeur de champ.

Peut-on se fier à ces rumeurs ?

De nombreuses sources ont mentionné un téléobjectif de 48 mégapixels, ce qui est très probable. La caméra selfie de 24 mégapixels n'a pas fait l'objet d'autant de fuites, ce qui nous incite à prendre cette information avec des pincettes, mais l'affirmation provient d'une source crédible.

En ce qui concerne l'ouverture mécanique, nous sommes sceptiques, car cela ressemble à une mise à jour majeure mais de niche, mais c'est toujours possible.

Un chipset puissant et beaucoup de mémoire vive

L'iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un puissant chipset A19 Pro

12 Go de mémoire vive

L'iPhone 17 Pro Max sera très certainement équipé d'un chipset A19 Pro - après tout, le modèle actuel est équipé d'un A18 Pro. Plusieurs sources ont mentionné un chipset A19 Pro et ont également indiqué que l'iPhone 17 Pro Max disposera de 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour le modèle actuel.

Cela pourrait être un atout majeur pour ses capacités en matière d'intelligence artificielle. Il n'est toutefois pas certain que les deux modèles d'iPhone 17 Pro seront dotés de 12 Go de RAM ou que cette mise à niveau de la mémoire vive ne concernera que le Pro Max.

Nous n'avons pas encore entendu parler de la batterie, mais il semblerait que la carte mère de l'iPhone 17 Pro Max soit plus fine et plus légère que celle du modèle actuel, ce qui laisserait de la place pour une batterie plus grande.

Peut-on se fier à ces rumeurs ?

L'iPhone 17 Pro Max sera très certainement équipé d'un chipset A19 Pro, et nous pensons qu'une augmentation de la mémoire vive à 12 Go est tout à fait envisageable, car elle pourrait contribuer à l'intelligence artificielle.

