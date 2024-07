L'iPhone 16 Pro pourrait bénéficier d'une meilleure recharge, tandis que l'iPhone 17 Pro Max pourrait être doté de meilleurs appareils photo

Alors que la plupart des fuites concernant l'iPhone se concentrent actuellement sur la gamme iPhone 16, une source ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle vient de révéler les détails possibles de l'appareil photo de différents modèles jusqu'à l'iPhone 19.

La source en question est Ming-Chi Kuo, un analyste qui a une bonne réputation en ce qui concerne les informations sur Apple. En commençant par la gamme iPhone 16, il affirme que l'iPhone 16 Pro aura le même appareil photo 5x téléobjectif que l'iPhone 15 Pro Max. L'iPhone 16 Pro Max en sera apparemment équipé également, ce qui signifie que le téléobjectif ne sera pas mis à niveau sur le modèle supérieur.

Nous l'avons déjà entendu, mais plus intéressant encore, Kuo affirme que l'iPhone 17 Pro Max sera doté d'un nouveau capteur de téléobjectif de 48 Mpx, à la place du capteur de 12 Mpx utilisé actuellement. Kuo affirme qu'il n'est pas certain que l'iPhone 17 Pro bénéficiera également de cette mise à niveau, mais si ce n'est pas le cas, l'iPhone 18 Pro le fera apparemment.

Enfin, Kuo affirme que certains téléphones de la gamme iPhone 19 seront dotés d'un téléobjectif encore plus performant, avec un zoom optique à plus longue distance. Kuo ne dit pas quels modèles d'iPhone 19 en bénéficieront, mais on peut supposer que l'iPhone 19 Pro Max en bénéficiera, et peut-être aussi l'iPhone 19 Pro, bien que ces téléphones soient encore loin d'être disponibles à l'heure actuelle.

Vers une recharge plus rapide de l'iPhone 16 Pro

Alors que certaines de ces améliorations de l'appareil photo sont apparemment encore loin, nous pourrions voir des améliorations de la recharge beaucoup plus tôt. Une fuite sur Weibo (repérée par IT Home et NotebookCheck) affirme que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max auront tous deux une puissance de charge de 40 W, contre environ 27 W sur les modèles actuels. La recharge sans fil bénéficiera également d'un coup de pouce, passant de 15W à 20W.

Toutefois, le plus grand concurrent d'Apple en matière de smartphones est Samsung, et le maximum que vous obtiendrez sur un téléphone Samsung est de 45 W, de sorte que cette rumeur de mise à niveau comblerait largement cet écart.

Cependant, cette source n'a pas beaucoup d'antécédents et nous devrions donc prendre cette affirmation avec des pincettes, d'autant plus que c'est la première fois que nous l'entendons. Ming-Chi Kuo a de bien meilleurs antécédents, de sorte que les affirmations concernant l'appareil photo ci-dessus pourraient bien être exactes. Mais nous recommandons également la prudence concernant toute affirmation sur l'iPhone 17 et au-delà, car même si Kuo a raison sur les plans actuels d'Apple, ils peuvent très bien changer.

Nous devrions toutefois découvrir assez rapidement toutes les caractéristiques officielles de la gamme iPhone 16, dont les téléphones devraient être commercialisés en septembre.