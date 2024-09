Les acheteurs de l'iPhone 16 passeront à la version supérieure pour une raison simple - et ce ne serait pas l'Apple Intelligence

Vous envisagez de passer à l'iPhone 16 ? Vous n'êtes certainement pas le seul, alors que nous approchons à grands pas de la cérémonie de lancement d'Apple, le 9 septembre, mais une nouvelle étude révèle les raisons pour lesquelles la plupart d'entre nous envisagent de sauter le pas.

Un nouveau rapport de CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) révèle les résultats de son enquête, qui demandait aux personnes interrogées pourquoi elles passeraient à un nouvel iPhone (au cours de l'année allant jusqu'à juin 2024).

La première raison, choisie par 44 % des personnes, était tout simplement que leur téléphone actuel était « obsolète ». Pour iOS 18, ces téléphones comprennent la série iPhone 8 et la première génération d'iPhone SE - il est donc probable qu'un nombre important d'acheteurs d'iPhone 16 proviendront de ces modèles, plutôt que de modèles plus récents.

Dans le même ordre d'idées, la deuxième raison la plus fréquente (29 % des personnes interrogées) est la perte, la casse ou le vol du téléphone actuel. Au total, cela signifie que 73 % des personnes qui mettent à jour leur iPhone le font parce qu'elles y sont contraintes par leur situation actuelle, plutôt que pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

L'enquête CIRP (ci-dessus) montre que la plupart des personnes qui mettent à jour leur iPhone le font pour des raisons purement pratiques, plutôt que pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités. (Image credit: CIRP)

Seulement 18 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles mettaient à jour leur iPhone pour obtenir de « nouvelles fonctionnalités », ce qui est un chiffre étonnamment bas. Dans le cas de l'iPhone 16, ces nouvelles fonctionnalités devraient être de nouveaux outils d'intelligence artificielle alimentés par l'Apple Intelligence, notamment Clean Up pour les photos, ainsi qu'une nouvelle puce A17 Pro (ou A18 Pro), un bouton Action sur tous les modèles et une batterie améliorée.

Il est possible qu'après la sortie de l'iPhone 16, les améliorations spécifiques apportées à l'appareil changent la donne pour les adeptes de la mise à niveau et augmentent la proportion de ceux qui changent d'appareil pour les nouvelles fonctionnalités, mais si l'on en croit les rumeurs, c'est peu probable, les résultats de l'enquête reflétant le fait que la plupart d'entre nous conservent leur téléphone plus longtemps, en raison d'un mélange de plafonnement de l'innovation et d'une assistance logicielle plus longue.

L'énigme de l'iPhone

La récente enquête WhatsApp de TechRadar (ci-dessus) a révélé les raisons plus spécifiques pour lesquelles de nombreuses personnes envisagent de passer à l'iPhone 16 - les promesses d'une meilleure autonomie de la batterie l'emportant sur les fonctionnalités de l'Apple Intelligence. (Image credit: Future / Apple)

L'époque des énormes progrès matériels entre les modèles d'iPhone - notamment dans le domaine des appareils photo - est révolue depuis un certain temps, et cette enquête reflète cette réalité. Environ trois quarts d'entre nous achètent un nouvel iPhone simplement parce qu'ils ont des problèmes avec leur ancien téléphone, qu'il fonctionne sous iOS ou Android.

Cela dit, il est probable que le nombre de personnes passant à l'iPhone 16 pour ses nouvelles fonctionnalités soit plus élevé que les 16 % de cette enquête, étant donné qu'elle portait sur tous les modèles d'iPhone. Et comme nous l'avons déjà souligné, l'iPhone reste probablement le seul téléphone qui mérite d'être mis à jour chaque année, si vous êtes enclin à le faire.

L'une des raisons en est que les iPhones ont tendance à conserver leur valeur plus longtemps que les téléphones Android, ce qui rend les reprises régulières plus attrayantes (et les mises à niveau moins coûteuses). L'autre facteur, moins complémentaire, est qu'Apple a tendance à être plus lent dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités sur les iPhones que sur les téléphones Android, ce qui fait que chaque mise à niveau a souvent plus de valeur.

Notre récente enquête WhatsApp (ci-dessus) nous a donné un aperçu des raisons plus spécifiques pour lesquelles de nombreuses personnes envisagent de passer à l'iPhone 16. La promesse d'une meilleure autonomie de la batterie a remporté la palme, suivie par les fonctions d'intelligence artificielle uniques promises par Apple Intelligence - ces fonctions conservent donc un certain attrait, même si l'on ne sait pas exactement quand nombre d'entre elles (y compris le Siri remanié) seront pleinement déployées.

En juin 2024, par exemple, 17 % des acheteurs d'iPhone aux États-Unis venaient d'Android, ce qui représentait le taux de changement le plus élevé depuis plusieurs années. Espérons que le grand événement d'Apple sera à la hauteur et qu'il nous donnera suffisamment de raisons de nous précipiter sur les précommandes de l'iPhone 16, qui devraient débuter le 13 septembre.