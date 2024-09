Les précommandes de l'iPhone 16 pourraient bientôt commencer - voici quand vous pourrez l'acheter selon nous

Apple a annoncé que sa prochaine grande présentation de produits aura lieu le 9 septembre, avec une révélation officielle de la gamme iPhone 16 presque garantie.

Ceux qui souhaitent mettre la main sur l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro ou l'iPhone 16 Pro Max penseront sans doute aux précommandes - et il est utile de se référer aux années précédentes pour savoir quand les précommandes de l'iPhone 16 pourraient être mises en ligne.

En effet, les trois précédentes générations d'iPhone ont été annoncées en milieu de semaine, généralement le mardi, et les précommandes ont été lancées le vendredi de la même semaine.

L'événement de cette année ayant lieu le lundi 9 septembre, nous pouvons prédire sans trop de risque que les précommandes pour l'iPhone 16 seront disponibles le vendredi 13 septembre.

On peut aussi raisonnablement s'attendre à ce qu'Apple n'échelonne pas les précommandes d'iPhone, car cela ne s'est produit que récemment, dans le climat unique de 2020, pendant la pandémie. Notre prédiction reste donc valable, quel que soit le modèle que vous recherchez.

Rumeurs de précommande de l'iPhone 16

Comme nous l'avons indiqué plus haut, nous pensons que les précommandes de l'iPhone 16 seront lancées le vendredi 13 septembre - et des rapports similaires de The Independent, Forbes et Tom's Guide corroborent cette prédiction.

Cependant, certaines rumeurs proposent une date légèrement différente, comme une vague rumeur provenant du blog allemand Macerkopf qui suggère une date de précommande pour le jeudi 12 septembre.

Nous ne pensons pas que cette rumeur ait du poids - comme le note MacRumors, le blog n'a pas fourni de source ou de raison pour le changement de vendredi à jeudi.

Bien qu'il soit inhabituel pour Apple d'organiser un événement un lundi, ce n'est pas la première fois que l'entreprise s'écarte de l'idée d'organiser son événement de septembre un mardi. L'iPhone 14 a été dévoilé un mercredi, et les précommandes ont été lancées le vendredi suivant, comme d'habitude.

En ce qui concerne le prix de la nouvelle gamme, nous prévoyons que les prix resteront stables par rapport à l'année dernière, avec le modèle de base de l'iPhone 16 à partir de 969 € - bien que les rapports de l'année dernière sur l'augmentation des coûts de production de l'iPhone 16 suggèrent qu'une augmentation du prix n'est pas hors de question.

Il est probable qu'Apple confirme officiellement la date de précommande au moment de l'annonce de la gamme iPhone 16, de sorte que nous n'aurons pas à attendre longtemps pour voir si notre prédiction se vérifie.

À l'approche de l'événement « It's Glowtime » d'Apple, nous vous tiendrons au courant de l'évolution de l'iPhone 16 et d'autres produits attendus comme l'Apple Watch 10, l'Apple Watch Ultra 3 et iOS 18.