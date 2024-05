iPhone 16 Plus : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que nous savons jusqu'à présent

L'iPhone 16 Plus ne sera probablement pas le téléphone le plus populaire de la gamme iPhone 16. En fait, si l'on se réfère au passé, il sera probablement le moins populaire, l'iPhone 16 Pro Max devant probablement prendre la tête des ventes, mais il pourrait tout de même s'agir d'un appareil passionnant.

Grâce aux fuites et aux rumeurs, nous avons déjà une bonne idée de ce que nous pouvons attendre de l'iPhone 16 Plus, même s'il ne débarquera probablement pas avant septembre. Vous trouverez donc ci-dessous tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, y compris la date de sortie prévue, le prix, le design et les caractéristiques techniques.

Nous sommes certains d'entendre beaucoup d'autres rumeurs sur ce téléphone avant son lancement, et nous les rassemblerons toutes ici. N'hésitez donc pas à revenir sur cette page si vous souhaitez obtenir l'image la plus complète possible de l'iPhone 16 Plus avant son lancement.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? L'alternative à l'iPhone 16 avec un écran plus grand

L'alternative à l'iPhone 16 avec un écran plus grand Quand sortira-t-il ? Probablement en septembre 2024

Probablement en septembre 2024 Combien coûtera-t-il ? Probablement au moins 969 €

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Annonce probable au cours de la première quinzaine de septembre

Livraison prévue avant la fin du mois de septembre

Le prix pourrait être d'environ 969 €

Si l'on se réfère au passé, l'iPhone 16 Plus sera très certainement annoncé au cours de la première ou de la deuxième semaine de septembre - probablement un mardi ou un mercredi.

Les précommandes seront probablement ouvertes le vendredi, et le téléphone sera probablement expédié le vendredi suivant, ce qui signifie qu'il sera entre les mains des acheteurs avant la fin du mois de septembre.

En ce qui concerne le prix, l'iPhone 16 Plus pourrait coûter un montant similaire à celui de l'iPhone 15 Plus, qui commence à 969 €. Cependant, il pourrait également coûter un peu plus ou moins cher.

Selon un rapport de Nikkei Asia, les coûts de production élevés pourraient faire grimper le prix de la gamme iPhone 16, bien que la publication ne précise pas de combien.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

D'un autre côté, une modification du processus de fabrication des puces des smartphones d'Apple pourrait entraîner une baisse du prix. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne nous attendons pas à une différence radicale.

iPhone 16 Plus : Design attendu

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il pourrait y avoir un nouveau « bouton de capture »

Possibilité d'inclure le bouton « Action » de l'iPhone 15 Pro

Les caméras pourraient être disposées verticalement

Visuellement, l'un des plus grands changements que nous pourrions voir sur l'iPhone 16 Plus concerne l'agencement de l'appareil photo, qui pourrait cette année voir les lentilles disposées verticalement plutôt que diagonalement. Nous en avons entendu parler pour la première fois en mai 2023, mais depuis, une fuite concernant un composant et des moules de l'iPhone 16 ont confirmé cette hypothèse, en montrant ce design.

Nous avons également vu ce design dans des fuites de prototypes de l'iPhone 16, que vous pouvez voir ci-dessous. Ces images montrent trois modèles qui étaient apparemment à l'étude, dont celui en noir qui devrait être lancé, bien que tous aient des appareils photo verticaux.

Image 1 of 3 (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors)

Depuis, une série d'iPhone 16 factices a été divulguée, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Une autre photo similaire d'une unité factice de l'iPhone 16 a également été révélée et, dans les deux cas, elle montre une disposition verticale de l'appareil photo pour l'iPhone 16 Plus.

Certaines de ces images montrent également deux nouveaux boutons : un bouton Action à la place du bouton muet, comme on en trouve déjà sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, et, plus intéressant encore, un nouveau bouton sous la touche d'alimentation, que la rumeur appelle « bouton Capture ».

Selon une source, ce nouveau bouton sera apparemment dédié à la réalisation de vidéos. Une autre source ajoute que le bouton Capture permettra de zoomer et de dézoomer l'appareil photo d'un simple geste, tandis qu'une légère pression permettra d'effectuer la mise au point, et une pression forte de prendre une photo ou de lancer l'enregistrement d'une vidéo.

La même source affirme que le bouton de capture sera mécanique, ce qui va à l'encontre des fuites précédentes indiquant que le bouton de capture sera capacitif.

En ce qui concerne les couleurs de l'iPhone 16 Plus, les fuites suggèrent qu'il sera disponible en rose, jaune, bleu, vert, noir, blanc et violet. Nous avons également entendu dire que l'iPhone 16 Plus pourrait utiliser du verre infusé de couleur comme son prédécesseur.

iPhone 16 Plus : Affichage attendu

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Un écran de 6,7 pouces, selon les rumeurs

Taux de rafraîchissement de 60 Hz selon les rumeurs

L'écran pourrait être plus lumineux que celui de l'iPhone 15 Plus

L'iPhone 16 Plus pourrait ne pas subir de changements majeurs au niveau de l'affichage, avec un écran de 6,7 pouces, tout comme l'iPhone 15 Plus.

Malheureusement, la même source indique également que l'iPhone 16 Plus sera une fois de plus limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Nous avons cependant entendu dire que l'iPhone 16 Plus pourrait au moins avoir un écran plus lumineux que son prédécesseur de 2 000 lumens, et que l'iPhone 16 Plus pourrait également avoir des bordures plus petites autour de l'écran.

iPhone 16 Plus : Appareils photo attendus

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Une caméra ultra-large de 12 Mpx comme l'année dernière

Probablement la même caméra principale de 48MP et la même caméra selfie de 12MP

Possibilité d'enregistrer des vidéos spatiales

Jusqu'à présent, nous n'avons pas beaucoup entendu parler des appareils photo de l'iPhone 16 Plus, mais c'est probablement parce qu'il n'y aura pas de réels changements.

Selon l'analyste Jeff Pu, l'iPhone 16 Plus sera doté d'un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels, tout comme l'iPhone 15 Plus. Il ne mentionne pas l'appareil photo principal, mais comme il a été porté à 48 Mpx l'année dernière, nous ne nous attendons pas à d'autres améliorations cette année.

Nous ne nous attendons pas non plus à ce qu'il y ait des objectifs supplémentaires, car les fuites n'ont pas mentionné de troisième objectif, et les images qui ont fuité n'en montrent que deux - donc si vous voulez un téléobjectif, vous devrez probablement choisir l'un des modèles Pro.

Il n'y a pas non plus d'informations sur la caméra frontale de l'iPhone 16 Plus, mais il y a de fortes chances qu'elle soit de 12 mégapixels comme l'année dernière, d'autant plus que même l'iPhone 15 Pro Max n'a qu'une caméra selfie de 12 mégapixels.

Le logiciel et les fonctionnalités de l'appareil photo pourraient toutefois être améliorés, avec notamment la possibilité de filmer des vidéos spatiales pour les utiliser avec une Apple Vision Pro. La rumeur selon laquelle l'appareil photo serait doté d'une lentille verticale pourrait être utilisée à cette fin.

iPhone 16 Plus : Spécifications et caractéristiques attendues

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La rumeur veut qu'il soit équipé d'un chipset A18

Il pourrait disposer de 8 Go de mémoire vive

La batterie pourrait être plus petite cette année

L'incertitude règne quant à la puce qui équipera l'iPhone 16 Plus. L'iPhone 15 Plus est équipé de l'A16 Bionic, hérité des modèles Pro de l'année précédente. Si Apple poursuit dans cette voie, il serait logique que l'iPhone 16 Plus soit équipé d'un A17 Pro, que l'on trouve actuellement dans la gamme iPhone 15 Pro.

Nous avons déjà entendu parler de l'A17 Pro dans une fuite concernant l'iPhone 16 Plus, mais une fuite un peu plus récente indique que les quatre modèles d'iPhone 16 attendus seront équipés d'un chipset A18.

Dans ce cas, l'iPhone 16 Plus pourrait bénéficier d'une nette amélioration de sa puissance par rapport à son prédécesseur, même s'il est possible qu'il y ait plusieurs versions de l'A18. Ainsi, par exemple, l'iPhone 16 Plus pourrait recevoir le A18 standard, tandis que l'iPhone 16 Pro recevrait un A18 Pro. Quoi qu'il en soit, l'A18 devrait être plus puissant que l'A17 Pro.

Une fuite suggère que l'A18 Pro serait 10 % plus rapide que l'A17 Pro, tandis qu'une autre affirme qu'il serait moins puissant que le Snapdragon 8 Gen 4, qui équipera probablement les modèles Android rivaux.

L'A18 Pro ne prendrait pas non plus en charge la RAM LPDDR6, alors que le Snapdragon 8 Gen 4 pourrait le faire.

En ce qui concerne la RAM, l'iPhone 16 Plus pourrait disposer de 8 Go, contre 6 Go pour l'iPhone 15 Plus. Nous avons entendu parler à plusieurs reprises de 8 Go de RAM pour l'iPhone 16 Plus, et nous avons également entendu dire que l'iPhone 16 - et donc probablement l'iPhone 16 Plus - pourrait être doté d'un espace de stockage de 256 Go, soit le double de celui de son prédécesseur.

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Cette augmentation de la RAM, du stockage et de la puissance pourrait en partie être destinée à l'IA, pour laquelle Apple devrait jouer un grand rôle cette année, avec des fonctionnalités d'IA majeures susceptibles d'être annoncées dans le cadre d'iOS 18 lors de la WWDC 2024 le 10 juin.

L'une de ces fonctionnalités pourrait être une refonte de l'IA pour Siri, et nous avons également entendu dire que l'iPhone 16 Plus pourrait avoir des microphones améliorés, ce qui permettrait à ce Siri amélioré d'entendre et de mieux comprendre vos demandes.

En effet, selon une fuite, l'iPhone 16 Plus aura une batterie plus petite d'environ 9 % que celle de son prédécesseur.

La capacité exacte de la batterie de l'iPhone 16 Plus sera apparemment de 4 006 mAh (au lieu de 4 383 mAh), ce que nous avons entendu de plusieurs sources, et qui est donc probablement vrai.

Cela dit, les mêmes sources affirment que les autres modèles d'iPhone 16 auront des batteries plus grandes que leurs prédécesseurs ; il serait étrange qu'Apple réduise uniquement celle du modèle Plus.

Néanmoins, l'iPhone 16 Plus pourrait au moins bénéficier d'un dissipateur thermique en graphène, qui l'aiderait à rester froid.