Présentation de l'iPhone 16 par Apple - 5 choses attendues et 3 choses non espérées

C'est officiel : Le lancement annuel d'Apple en septembre aura lieu le lundi 9 septembre. Le géant de la technologie a confirmé la date par le biais d'invitations par courrier électronique portant le titre « It's Glowtime » (nous avons la nôtre), ce qui suggère que l'Apple Intelligence occupera le devant de la scène lors de la présentation qui aura lieu à Cupertino le mois prochain.

Mais quels sont les autres éléments qui devraient être dévoilés lors de l'événement Apple de cette année ? La série iPhone 16 est une évidence, tandis que les mises à jour des gammes AirPods et Apple Watch semblent également probables. Nous nous attendons également à une multitude d'annonces concernant iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia et tvOS 18.

Ci-dessous, nous avons détaillé cinq choses que nous nous attendons à voir annoncées lors du prochain événement Apple, ainsi que trois choses que nous ne verrons presque certainement pas.

À quoi s'attendre

Gamme iPhone 16

L'iPhone 15 Plus (à gauche) et l'iPhone 15 (à droite) (Image credit: Future / Apple)

Les événements organisés par Apple en septembre sont presque toujours l'occasion de lancer une nouvelle gamme d'iPhone, et nous nous attendons à ce qu'il en soit de même cette année. Quatre modèles d'iPhone 16 devraient sortir le mois prochain, à savoir l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, avec des mises à jour mineures (plutôt que de changer la donne) pour chacun d'entre eux.

Les modèles standard de l'iPhone 16 hériteraient du bouton Action de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, tandis qu'un bouton « Capture » viendrait s'ajouter à tous les modèles de la gamme. Attendez-vous également au cocktail habituel de mises à niveau des puces Apple, ainsi qu'à de nouvelles couleurs pour l'iPhone 16.

Apple Intelligence

Une sélection de choses qu'Apple Intelligence peut faire (Image credit: Apple)

Comme nous l'avons mentionné, l'annonce phare de l'événement Apple de septembre sera très certainement l'Apple Intelligence. La future suite de fonctionnalités alimentées par l'IA a été révélée lors de la WWDC 2024 en juin dernier, mais nous nous attendons à ce qu'elle soit présentée sur l'iPhone 16 et d'autres appareils compatibles le mois prochain.

Vous trouverez une liste complète des fonctionnalités Apple Intelligence confirmées dans notre hub dédié à l'Apple Intelligence, mais jusqu'à présent, nous savons que l'ensemble d'outils comprendra un Siri plus intelligent, le résumé de texte, l'aide à l'écriture et la création d'images génératives. Par ailleurs, le slogan d'Apple « It's Glowtime » fait probablement référence à la nouvelle animation « glow » qui apparaîtra lors de l'utilisation de Siri sur les iPhones compatibles avec Apple Intelligence.

Malheureusement, nous avons entendu dire qu'Apple Intelligence pourrait être retardée jusqu'à la fin du déploiement initial d'iOS 18, car Apple souhaiterait peaufiner ses fonctionnalités d'IA avant de les rendre accessibles au monde entier. Mais même si c'est le cas, nous aurons certainement une date de sortie concrète pour Apple Intelligence lors de l'événement Apple du mois prochain.

iOS 18 et autres mises à jour logicielles

Liste officielle des fonctionnalités d'iOS 18 d'Apple (Image credit: Apple)

L'intelligence d'Apple fera partie d'iOS 18, mais il y a beaucoup de mises à niveau sans IA dont il faut se réjouir dans la prochaine mise à jour logicielle majeure d'Apple (qui sera certainement publiée en septembre), ce qui devrait plaire aux propriétaires actuels d'iPhone.

Nous savons, par exemple, que des mises à niveau significatives sont prévues pour les applications principales de l'iPhone, notamment Messages, Mail, Photos, Maps et Wallet, et que tout iPhone plus récent que l'iPhone XS sera compatible avec iOS 18 (en d'autres termes, tout iPhone doté du chipset A12 Bionic ou d'un chipset plus récent). Pour un récapitulatif plus détaillé des fonctionnalités à venir, consultez notre récapitulatif des cinq meilleures fonctionnalités d'iOS 18 qui fonctionneront avec votre ancien iPhone.

Nous nous attendons également à ce que l'événement organisé par Apple en septembre accueille des annonces liées à iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia et tvOS 18.

Nouvelles Apple Watches

L'Apple Watch Series 9 (Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Parallèlement à la série iPhone 16, de nouvelles Apple Watch pourraient être annoncées le mois prochain. L'Apple Watch 10 et l'Apple Watch Ultra 3 semblent être les candidates les plus probables, le premier modèle étant censé être disponible en deux tailles (1,89 pouce et 2,04 pouces).

D'autres rumeurs font état de nouveaux processeurs pour les deux modèles et d'un écran plus grand pour l'Apple Watch 10. Il est intéressant de noter qu'une Apple Watch SE en plastique a également été évoquée, ce qui pourrait permettre aux acheteurs potentiels d'Apple Watch d'accéder à l'écosystème watchOS à moindre coût.

Nouveaux AirPods

Les Apple AirPods 3 (Image credit: Future)

Enfin, il y a de fortes chances que de nouveaux AirPods sortent le mois prochain. Nous ne parlons pas des AirPods Pro 3, puisque les écouteurs de niveau Pro d'Apple ont jusqu'à présent respecté un cycle de sortie de trois ans, et nous n'avons rien vu de concret sur l'arrivée des très attendus AirPods Max 2, non plus. Non, les rumeurs suggèrent plutôt la révélation imminente de nouveaux modèles AirPods d'entrée et de milieu de gamme.

En ce qui concerne les améliorations apportées par ces nouveaux AirPods, on peut s'attendre à un design plus confortable et à des modes d'écoute plus intelligents. Mark Gurman, de Bloomberg, a également noté que le modèle de milieu de gamme pourrait être doté de fonctions d'annulation du bruit.

Ce à quoi il ne faut pas s'attendre

iPhone Air

Un rendu non officiel du supposé iPhone Air (Image credit: Front Page Tech)

Les rumeurs concernant l'iPhone 16 ont fait état d'un potentiel iPhone Slim, ou iPhone Air, mais ce modèle d'iPhone ultra-mince devrait arriver en 2025.

Mark Gurman, le toujours très fiable informateur de Bloomberg sur Apple, note que cet iPhone, qui serait en cours de développement, aura un châssis beaucoup plus fin que n'importe quel iPhone existant, tout en conservant la plupart des spécifications de base de l'iPhone 17.

En termes de prix, l'iPhone Air devrait se situer quelque part entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro (un peu comme le MacBook Air original était positionné entre le MacBook et le MacBook Pro), de sorte que les personnes déçues par la gamme iPhone 16 pourraient avoir un tout nouveau modèle d'iPhone à attendre avec impatience l'année prochaine, au moins.

Nouveaux iPads

L'iPad Pro (2024) lancé en mai de cette année (Image credit: Apple)

Il est presque certain que les nouveaux iPad ne seront pas présentés lors de l'événement Apple de septembre de cette année. Apple a déjà présenté les très attendus iPad Air 6 et iPad Pro (2024) lors de son événement Apple du 7 mai, et nous n'avons pas beaucoup entendu parler d'un successeur à l'iPad 10.9 (2022), de sorte que sa révélation aux côtés de la gamme iPhone 16 semble peu probable.

Toutefois, l'iPad mini 7 pourrait être dévoilé le mois prochain - depuis août 2024, Apple a laissé les stocks d'iPad mini s'épuiser, ce qui est généralement le signe qu'un nouveau modèle est en préparation - mais Apple est également connu pour dévoiler discrètement de nouveaux iPad par le biais d'un communiqué de presse, et nous ne sommes donc pas très confiants quant à l'arrivée d'un successeur à l'iPad mini (2021) à Cupertino. Espérons que nous nous trompons.

Nouveaux MacBooks

MacBook Pro M3 (Image credit: Future)

Les modèles MacBook Pro, Mac mini et iMac équipés de M4 seraient en bonne voie pour une sortie en 2024, mais il est probable qu'ils arrivent en octobre plutôt qu'en septembre.

Ross Young, une fuite fiable, et Mark Gurman, un informateur de Bloomberg, pensent que les MacBook Pro 2024 et autres devraient arriver « plus tard » cette année, et qu'un lancement en octobre correspondrait aux dates de sortie des modèles MacBook les plus récents d'Apple, en 2023.

Bien entendu, Apple pourrait faire preuve d'audace et annoncer l'ensemble des nouveautés en septembre (iPhones, iPads, MacBooks, etc.), mais nous sommes convaincus que la prochaine présentation sera consacrée aux lancements de matériel et de logiciels susmentionnés.