Les MacBook Pro, Mac mini et iMac M4 seraient en bonne voie pour être lancés en 2024, mais les autres Mac devront attendre

Il semblerait que l'attente des Mac M4 ne s'éternise pas, puisqu'une fuite a réaffirmé une promesse antérieure selon laquelle les nouveaux modèles MacBook Pro, Mac mini et iMac équipés de la puce M4 devraient être lancés dans le courant de l'année.

Mark Guman, de Bloomberg, avait précédemment déclaré s'attendre à ces renouvellements entre la fin de 2024 et le début de 2025, il semble donc s'être fixé plus fermement sur la première possibilité (en ajoutant de l'assaisonnement, comme pour toute fuite).

En octobre dernier, la puce M3 a fait ses débuts dans le MacBook Pro et l'iMac lors de l'événement " Scary Fast " d'Apple. Nous pourrions donc nous attendre à un lancement en octobre de ces Mac M4, selon la rapidité d'action d'Apple (étant donné que trois mises à jour représentent un effort considérable).

Gurman nous informe également que les MacBook Air, Mac Pro et Mac Studio devraient recevoir la puce M4, mais pas avant 2025.

La plupart de ces Mac M4, cette année et l'année prochaine, se concentreront sur l'amélioration de la puissance des appareils grâce à la mise à niveau du processeur, et l'amélioration des performances de l'intelligence artificielle en sera un élément majeur, selon le rapport.

En bref, nous ne devrions pas nous attendre à beaucoup de changements avec ces nouveaux Macs, à part l'ajout de la puce M4, bien qu'au moins un modèle soit apparemment prêt pour des "changements plus spectaculaires".

Reste à savoir quel Mac pourrait bénéficier de cette refonte radicale, mais ce ne sera probablement pas le MacBook Pro M4 plus tard dans l'année, si l'on en croit les rumeurs actuelles. De même, vous vous souvenez peut-être qu'il n'y aura pas non plus de nouvel iMac 27 pouces équipé d'une puce M4.

Bien que nous soyons convaincus que la puce M4 apparaîtra dans certains Mac à la fin de l'année, nous devons rester prudents jusqu'à ce qu'Apple fasse des annonces officielles sur ces appareils de nouvelle génération.

Avons-nous besoin d'une mise à jour ?

Malheureusement, on ne peut s'empêcher de s'insurger contre la tendance actuelle dans le monde de la technologie, qui consiste à sortir de nouveaux produits en permanence, comme si c'était une habitude.

Oui, c'est une bonne chose d'avoir de nouveaux Mac chaque année, et on comprend que la puce M4 va aller beaucoup plus loin dans les capacités d'intelligence artificielle - et qu'Apple doit suivre le rythme général de l'industrie dans le monde des PC.

Mais nous venons tout juste d'avoir des Mac M3, et cette course constante au nouveau matériel semble être un mauvais choix en termes d'environnement. En effet, l'impact global de l'avancée de l'IA est une sorte de cauchemar environnemental - on a l'impression que l'industrie est très pressée d'aller quelque part, rapidement, sans réfléchir suffisamment à l'impact que cela pourrait avoir sur le monde en général.

