Événement Apple 2023 : Préparez-vous au "Scary fast." le 30 octobre

Le prochain événement d'Apple est prévu pour le 30 octobre, et la société de Cupertino devrait y dévoiler quelque chose qu'elle considère comme "effrayant et rapide" [Scary fast.].

La nature de ces produits n'est pas très claire, car Apple a tendance à ne pas dévoiler les détails de ses prochaines présentations. Mais comme nous avons eu le lancement de l'iPhone 15, de l'iPhone 15 Plus, de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, ainsi que de l'Apple Watch 9 et de l'Apple Watch Ultra 2, lors de l'événement Apple de septembre, ce prochain événement devrait être centré sur le Mac et l'iPad.

Nous nous attendons à voir potentiellement la puce Apple M3 et une série de machines Mac qui l'utiliseront. Il pourrait s'agir d'un MacBook Air équipé de la puce M3, d'un nouvel iMac et peut-être de nouveaux MacBook Pro équipés de nouvelles puces, même si nous avons eu droit aux nouveaux MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces équipés de puces M2 améliorées en début d'année.

Il pourrait également y avoir de nouveaux iPad, avec un iPad mini 7 et un iPad Air de nouvelle génération dotés chacun d'une nouvelle puce ; nous ne prévoyons pas de changement radical de design.

De plus, comme Apple semble se tourner davantage vers les jeux, notamment grâce aux capacités de la puce A17 Pro, nous ne serions pas surpris que les jeux soient mis à l'honneur lors de l'événement d'octobre, tout comme les nouveaux Mac et iPad.

Quand aura lieu le prochain événement ou la prochaine présentation de produits Apple ?

30 octobre 2023 (31 Octobre 2:00h en France)

Attendez-vous à voir de nouveaux Mac et la puce M3, ainsi que des iPad rafraîchis.

Comme indiqué précédemment, le prochain événement Apple est prévu pour le 30 octobre. Plutôt que d'organiser un événement physique, celui-ci sera diffusé en direct et a été baptisé "Scary fast" (effrayant et rapide).

Nous pouvons donc supposer que nous assisterons au lancement de la puce Apple M3, ainsi que des machines Mac équipées du nouveau processeur. Il pourrait s'agir d'un nouveau MacBook Air, de nouveaux iMacs et, éventuellement, d'un nouveau MacBook Pro ; ce dernier pourrait inclure de nouveaux modèles Pro de 14 et 16 pouces avec des puces M3 améliorées, et/ou un MacBook Pro de 13 pouces retravaillé avec le silicium M3.

Et comme l'iPad Air n'a pas été mis à jour avec les dernières puces M2, il serait un candidat probable à un remaniement, avec un passage direct à une puce M3. L'iPad Mini mérite sans doute une amélioration de ses spécifications, mais comme l'appétit pour les appareils Apple plus petits n'est pas très prononcé (notez que l'iPhone 13 mini a été retiré de la vente), le plus petit des iPad pourrait être laissé à l'abandon.

Que s'est-il passé lors du dernier événement Apple ?

Image 1 of 7 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La gamme iPhone 15 a été dévoilée avec des mises à jour majeures

Nouvelles Apple Watch 9 et Apple Watch Ultra 2

Le dernier événement d'Apple a eu lieu le 12 septembre 2023 et a vu la révélation de la gamme iPhone 15.

Les quatre téléphones ont été dotés de la connectivité USB-C, et les modèles standard et Plus sont désormais équipés de l'îlot dynamique [Dynamic Island] et d'un appareil photo principal de 48 mégapixels.

Comme indiqué précédemment, l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 ont également été dévoilées.