Apple Watch 9 : tout ce que nous aimerions y voir

L'Apple Watch 9 reste un peu mystérieuse. Il y a déjà beaucoup de rumeurs et de spéculations sur l'iPhone 15, ainsi que sur d'autres gadgets Apple à venir, mais jusqu'à récemment, il y avait relativement peu de choses à dire sur la prochaine Apple Watch.

Mais les choses changent peu à peu. Bien qu'il y ait eu très peu de nouvelles concrètes sur ce que nous pourrions attendre de l'Apple Watch 9, nous avons entendu quelques rumeurs. La conférence WWDC 2023 a donné un aperçu des projets de Tim Cook pour la montre de cette année, et même si l'Apple Watch 9 n'y a pas été pas présentée, watchOS 10 a fait son apparition.

En tant que futur système d'exploitation pour toutes les Apple Watches, watchOS 10 nous montre la plupart des fonctionnalités qui arriveront sur les Apple Watches existantes. Cela nous donne une indication du type de changements matériels que nous verrons lors du lancement de la montre en septembre.

En attendant des nouvelles plus concrètes, nous avons créé une liste de tout ce que nous savons à ce jour sur l'Apple Watch 9 ci-dessous. Nous avons également dressé une liste de ce que nous aimerions voir apparaître dans la prochaine montre d'Apple. Nous mettrons cet article à jour dès que nous aurons de nouvelles informations à partager, alors revenez bientôt pour vous tenir au courant.

Latest news La dernière fuite suggère que l'Apple Watch 9 pourrait être dotée d'une puce bien plus puissante que l'Apple Watch 8.

Allons droit au but

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine Apple Watch

La prochaine Apple Watch Quand sortira-t-elle ? Probablement en septembre 2023

Probablement en septembre 2023 Combien coûtera-t-elle ? Probablement environ 499 euros

L'Apple Watch 9 sera probablement lancée en septembre. La raison pour laquelle nous soupçonnons cela est que l'Apple Watch 8 a été annoncée en septembre 2022 et qu'à deux exceptions près, tous les modèles précédents ont également été lancés en septembre de leur année de sortie.

Plus précisément, l'Apple Watch 9 sera probablement annoncée un mardi ou un mercredi au début ou à la mi-septembre, c'est-à-dire le 5, le 6, le 12 ou le 13 septembre. Elle sera probablement annoncée en même temps que la série iPhone 15 et sera probablement mise en vente environ 10 jours plus tard.

Quant au prix, il n'y a rien de nouveau, mais il est probable qu'elle coûtera au moins aussi cher que l'Apple Watch 8, qui commence à 499€, compte tenu de l'augmentation du coût des pièces, du carburant et de la main d'œuvre.

L'Apple Watch 9 coûtera probablement au moins aussi cher que l'Apple Watch 8 (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 9 : nouvelles et fuites

La principale fuite concernant l'Apple Watch 9 provient d'un analyste de la société Omdia via cet article de MacRumors, et indique simplement que l'Apple Watch 9 sera probablement de la même taille que l'Apple Watch 8. Cela signifie qu'elle sera disponible avec un écran de 1,89 pouce et de 2,04 pouces, accompagné d'un boîtier de 41 mm et de 45 mm respectivement.

Depuis, nous avons également entendu le réputé Mark Gurman dire que l'Apple Watch 9 pourrait être dotée d'une puce beaucoup plus puissante que celle de l'Apple Watch 8. Il s'agirait de la première véritable mise à niveau de la puissance depuis l'Apple Watch 6.

Sur le plan logiciel, Apple a dévoilé en juin dernier son prochain système d'exploitation watchOS 10 pour l'Apple Watch. Selon les rapports, il s'agira de la plus grande mise à jour logicielle de la smartwatch depuis des années. C'est excitant, mais les mêmes sources qui nous ont dit d'attendre de grandes choses du logiciel avertissent que l'Apple Watch 9 elle-même pourrait ne pas être un grand bond en avant en termes de matériel.

Il y a ensuite une fuite qui suggère que l'Apple Watch 9 pourrait s'appeler l'Apple Watch X, en sautant le chiffre neuf. C'est ce qu'affirme une source de la chaîne d'approvisionnement à iPhoneSoft.

Ils suggèrent que ce wearable arriverait toujours en 2023, et qu'il s'agirait donc d'un simple changement de nom, mais le X étant le chiffre romain pour 10, cela semble inutilement déroutant. De plus, nous avons appris par la fuite de MacRumors que l'Apple Watch X devrait sortir en 2024, en même temps que la SE 3, ce qui donne lieu à des comptes rendus contradictoires. La SE 2 est sortie en même temps que la Watch 8 et la première itération de l'Apple Watch Ultra, mais il n'y a aucune nouvelle d'une Ultra 2 en 2024 pour compléter le trio.

Ce que nous aimerions voir

L'Apple Watch 8 a obtenu quatre étoiles dans notre évaluation. Pour que l'Apple Watch 9 obtienne cinq étoiles, nous attendons les éléments suivants.

1. Meilleure autonomie de la batterie

L'Apple Watch 8 n'a pas une autonomie exceptionnelle (Image credit: TechRadar)

L'un de nos principaux reproches à l'égard de l'Apple Watch 8 - et d'ailleurs de toutes les Apple Watch qui l'ont précédée - concernait l'autonomie de la batterie. Bien qu'elle ne soit pas terrible, il s'agit d'un appareil que vous devrez probablement recharger tous les jours, et au moins tous les deux jours.

Ce n'est pas l'idéal, surtout pour un appareil conçu pour suivre en permanence les aspects de votre santé, de vos exercices physiques et de votre sommeil. Nous aimerions donc que l'Apple Watch 9 tienne au moins trois jours entre deux charges, mais comme nous le demandons chaque année, cela n'arrivera probablement pas.

2. Une mise à niveau importante de la puce

L'Apple Watch 8 est techniquement équipée de la nouvelle puce Apple S8, mais il n'y a que très peu d'améliorations à ce niveau. En fait, elle utilise le même processeur que le S7 et même le S6 de l'Apple Watch 6.

Il faut reconnaître que l'Apple Watch 8 est un appareil rapide, et qu'elle ne manque donc pas particulièrement de puissance. Mais elle pourrait toujours être plus rapide. Ou Apple pourrait s'efforcer d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique, pour une meilleure autonomie de la batterie.

3. Un bouton Action

L'Apple Watch Ultra est dotée d'un bouton supplémentaire très pratique (Image credit: TechRadar)

L'une des principales caractéristiques de l'Apple Watch Ultra est un bouton supplémentaire appelé bouton Action. Ce bouton peut être personnalisé pour effectuer différentes actions. Il s'agit en fait d'un raccourci vers une application ou une fonction de votre choix.

Il s'agit d'un ajout extrêmement utile, que nous aimerions voir arriver sur l'Apple Watch 9 également, car il ne semble pas que ce soit quelque chose pour lequel nous devrions nous payer un modèle Ultra.

4. Une conception modifiée

L'Apple Watch 8 a fière allure, et nous ne pensons donc pas que son design doive être radicalement revu, mais elle ressemble aussi beaucoup à l'Apple Watch 7, et quelques retouches pour la rafraîchir seraient donc les bienvenues.

Cela pourrait prendre la forme de bordures d'écran encore plus fines, d'un nouveau matériau pour le boîtier, d'un corps plus fin, ou de quelque chose d'autre de ce genre pour l'aider à se sentir nouvelle et moderne.

5. Un prix plus bas

Avec un prix de départ de 499€, qui augmente si vous voulez une taille plus grande ou une connectivité cellulaire, l'Apple Watch 8 est une montre connectée assez chère, bien qu'elle n'offre pas beaucoup plus que l'Apple Watch SE 2, beaucoup moins chère.

Nous aimerions donc qu'Apple réduise le prix de l'Apple Watch 9. Soit cela, soit une mise à niveau substantielle sera indispensable. Cela permettrait de la classer parmi les meilleures Apple Watch et les meilleures smartwatches tout court.