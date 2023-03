Apple MacBook Pro 14 pouces (2023) : une mise à jour solide pour un ordinateur portable exceptionnel

Le MacBook Pro 14 pouces (2023) est une fantastique station de travail mobile qui apporte la puissance des nouvelles puces M2 Pro et M2 Max à un ordinateur portable compact. Il conserve le même design que le modèle 2021, mais ce n'est pas une mauvaise chose étant donné l'écran éclatant et la qualité de construction solide.

Apple MacBook Pro 14 pouces (2023) : Analyse en deux minutes

Le MacBook Pro 14 pouces (2023) est la deuxième version des ordinateurs portables (légèrement plus) compacts d'Apple destinés aux professionnels. Ce modèle est équipé au choix de la nouvelle puce M2 Pro ou M2 Max, les mêmes processeurs qui équipent son grand frère, le MacBook Pro 16 pouces (2023).

Le MacBook Pro 14 pouces original a été lancé en 2021. À l'époque, il s'agissait sans conteste de l'un des meilleurs ordinateurs portables jamais fabriqués, et il a obtenu -chose rare - cinq étoiles de la part de Techradar. La marque Apple s'est donc retrouvée face à un dilemme : comment améliorer la (quasi-)perfection ?

Il semble, du moins selon Apple, que la réponse à cette question soit de proposer une mise à jour itérative, plutôt qu'une énorme refonte. Le résultat final est, une nouvelle fois, un excellent ordinateur portable pour les professionnels de la création.

Le MacBook Pro 14 pouces (2023) est proposé à partir de 2 399€, ce qui en fait un investissement conséquent et le met hors de portée de beaucoup de consommateurs. Il convient donc de vous demander si vous avez véritablement besoin ou non des performances et de la puissance promises par le MacBook Pro 14 pouces (2023).

Le MacBook Pro 14 pouces (2023) est plus cher que le modèle 2021, ce qui est vraiment dommage. Cette hausse de prix empêchera de nombreuses personnes d'envisager l'achat d'un tel ordinateur.

Comme pour les modèles précédents, ainsi que pour la variante 16 pouces, vous disposez d'une grande flexibilité pour configurer le MacBook Pro 14 pouces (2023). Vous pouvez choisir la quantité de mémoire unifiée et de stockage qui convient à vos besoins, et vous pouvez également choisir entre les puces M2 Pro et M2 Max. Attention, le prix de base déjà élevé risque de grimper rapidement en fonction de votre choix de composants.

Sur le plan du design, rien n'a changé, le modèle 2023 étant identique au modèle 2021. Ce n'est pas une mauvaise chose, car cela signifie que vous bénéficiez toujours de l'un des meilleurs écrans que l'on puisse trouver sur un ordinateur portable : un écran Liquid Retina XDR mini-LED de 14,2 pouces d'une définition de 3024 x 1964 pixels et qui fonctionne avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz.

Vous disposez également de nombreux ports pour brancher des périphériques (y compris un emplacement pour carte mémoire, qui sera particulièrement apprécié des photographes), d'un clavier réactif et agréable, et d'une très bonne webcam 1080p.

Le MacBook Pro 14 pouces (2023) conserve le même design que le modèle précédent - il est donc moins révolutionnaire que ce dernier 6, mais il est tout aussi compétent et fiable.

Nous avons testé le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M2 Pro, 32 Go de mémoire unifiée et un disque dur de 2 To, et nous pouvons affirmer en toute confiance qu'il s'agit de l'un des ordinateurs portables les plus performants que nous ayons jamais utilisés. Le système d'exploitation macOS Ventura est rapide et réactif, les applications se chargent rapidement et même les tâches les plus intensives, comme le montage vidéo 8K, sont gérées avec facilité. Grâce à la puissance de la puce M2 Pro, nous avons pu parcourir des vidéos 8K, éditer des séquences et prévisualiser les changements sans avoir à afficher l'aperçu, ce qui a accéléré le flux de travail. C'est dans de tels scénarios que le prix élevé du MacBook Pro 14 pouces (2023) devient le plus justifiable.

La puce M2 Pro est également peu énergivore, ce qui signifie que le MacBook Pro 14 pouces (2023) dispose d'une autonomie exceptionnelle de plus de 19 heures sur une seule charge. Mieux encore, il n'y a pas de baisse notable des performances lorsque le MacBook Pro 14 pouces est débranché, ce qui signifie que vous devriez pouvoir être aussi productif sur batterie que lorsque vous êtes branché à votre bureau.

Tout cela signifie que, d'un point de vue professionnel, et en particulier pour les créatifs, le prix élevé du MacBook Pro 14 pouces (2023) est finalement assez logique. Il s'agit d'un investissement qui peut contribuer à accélérer le travail, vous permettant potentiellement de prendre en charge plus de clients, et vous ne devriez pas ressentir le besoin d'une mise à niveau avant longtemps. Toutefois, si vous n'avez pas besoin de cette puissance, vous feriez mieux de dépenser votre argent ailleurs.

Apple MacBook Pro 14 pouces (2023) : prix et disponibilité

À partir de 2 399€

Moins cher que le modèle 16 pouces

Le MacBook Pro 14 pouces (2023) a été mis en vente le 24 janvier 2023, aux côtés du MacBook Pro 16 pouces (2023) et du nouveau Mac mini (2023).

En haut de gamme, la version M2 Max est proposée à partir de 3 699€, soit un peu plus que son prédécesseur. Si vous souhaitez vous surpasser, il existe un grand nombre d'options supplémentaires, notamment des versions plus puissantes des puces M2 Pro et M2 Max, ainsi que de la mémoire et de l'espace de stockage supplémentaires.

Si vous équipez entièrement votre MacBook Pro 14 pouces avec la puce M2 Max la plus puissante dans sa configuration maximale (sans compter les options logicielles préinstallées comme Final Cut Pro), il vous en coûtera la coquette somme de 7 379€.

En franchissant la barre psychologique des 2 000 €, le MacBook Pro 14 pouces (2023) donne instantanément l'impression d'un investissement beaucoup plus important, ce qui pourrait dissuader certaines personnes de l'acheter.

L'ajout d'un disque SSD de 1 To sur le M2 Pro de base vous coûtera 2 629€, tandis que le modèle M2 Pro Max, plus haut de gamme, vous coûtera 3 699€.

Si vous n'êtes pas certain d'avoir besoin de la puissance et des performances offertes par Apple avec cet ordinateur portable, vous feriez mieux de vous tourner vers un modèle moins cher, comme le MacBook Pro 13 pouces (M2, 2022).

Bien que le prix de base du nouveau MacBook Pro 14 pouces soit élevé, il reste un peu moins cher que le modèle de base du modèle 16 pouces, qui coûte 2 999€. Comme pour la génération précédente, les modèles 14 pouces et 16 pouces ont à peu près les mêmes spécifications. Si vous n'avez pas besoin d'un écran plus grand et que vous souhaitez un ordinateur portable plus facile à transporter, le MacBook Pro 14 pouces est sans aucun doute celui qu'il vous faut.

Note de prix : 4/5

MacBook Pro 14 pouces (2023) d'Apple : caractéristiques techniques

Le MacBook Pro 14 pouces (2023) se décline en trois configurations principales, deux avec la puce M2 Pro et une avec la puce M2 Max.

Swipe to scroll horizontally Les spécifications de notre MacBook Pro 14 pouces (2023) d'évaluation MacBook Pro M2 Pro 512GB MacBook Pro M2 Pro 1TB MacBook Pro M2 Max Prix : 2 399€ 2 999€ 3 699€ CPU : Apple M2 Pro (10 cœurs) Apple M2 Pro (12 cœurs) Apple M2 Max (12 cœurs) GPU : 16 cœurs 19 cœurs 30 cœurs RAM : 16 Go de mémoire unifiée 16 Go de mémoire unifiée 32 Go de mémoire unifiée Écran : Écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces, 3024 x 1964 (mini-LED, luminosité soutenue de 1 000 nits, large gamme de couleurs P3, technologie ProMotion) Écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces, 3024 x 1964 (mini-LED, luminosité soutenue de 1 000 nits, large gamme de couleurs P3, technologie ProMotion) Écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces, 3024 x 1964 (mini-LED, luminosité soutenue de 1 000 nits, large gamme de couleurs P3, technologie ProMotion) Stockage : 512GB SSD 1TB SSD 1TB SSD Ports : 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement pour carte SDXC, prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement pour carte SDXC, prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement pour carte SDXC, prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 Connectivités : Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Appareils photo : Webcam FaceTime HD 1080p Webcam FaceTime HD 1080p Webcam FaceTime HD 1080p Poids : 1.6kg 1.6kg 1.63kg Dimensions : 313 x 221 x 16mm 313 x 221 x 16mm 313 x 221 x 16mm

Chacune de ces options peut être configurée de façon à changer les puces, ajouter plus de mémoire (jusqu'à 32 Go avec le M2 Pro, et jusqu'à 96 Go avec le M2 Max) et ajouter du stockage jusqu'à 8 To.

Apple MacBook Pro 14 pouces (2023) : design

Même conception que le modèle précédent

Nombreux ports

Meilleur écran sur un ordinateur portable

Le MacBook Pro 14 pouces (2023) semble identique au modèle précédent, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Après tout, le MacBook Pro 14 pouces de 2021 représentait un tout nouveau format pour Apple. Il serait donc un peu injuste de s'attendre à ce qu'Apple revoie le design de l'ordinateur portable dès la deuxième version.

Il est vrai que le design du MacBook Pro 14 pouces était déjà presque parfait. Les dimensions de l'ordinateur portable sont de 31,26 x 22,12 x 1,55 cm, ce qui est nettement plus compact que le modèle 16 pouces, du fait de l'écran de 14,2 pouces.

Cet écran, ainsi que celui du nouveau MacBook Pro 16 pouces, est sans conteste l'un des meilleurs que l'on puisse trouver sur un ordinateur portable à l'heure actuelle, grâce aux technologies Liquid Retina XDR et mini-LED qui offrent des couleurs incroyablement vives et un contraste riche et profond. L'écran du MacBook Pro 14 pouces prend en charge le taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion jusqu'à 120 Hz, ce qui rend macOS et ses applications merveilleusement fluides et réactifs (le défilement des sites web est particulièrement agréable).

L'écran de 14,2 pouces offre une définition ultra précise de 3024 x 1964 pixels et bien que cela soit inférieur à celle de 3456 x 2234 pixels de l'écran du MacBook Pro 16 pouces, en raison de la différence de taille, les deux écrans partagent la même densité de pixels de 254 pixels par pouce, de sorte qu'il n'y a pas de différence de qualité d'image en fonction de la taille de l'écran que vous choisirez. Si vous trouvez que les grands écrans sont plus confortables pour travailler, optez pour le modèle 16 pouces, mais si vous préférez un modèle compact et facile à emporter, nous vous recommandons le modèle 14 pouces.

Le MacBook Pro 14 pouces est doté d'un large éventail de ports, notamment un emplacement pour carte SDXC, un port HDMI, une prise casque de 3,5 mm et trois ports Thunderbolt 4 (USB-C). Cela vous donne une bonne dose de flexibilité en termes de périphériques que vous pouvez connecter, et devrait, espérons-le, vous permettre de ne pas avoir à recourir à des dongles ou des adaptateurs ; cela rend également le MacBook Pro 14 pouces d'autant plus portable, en particulier pour les professionnels créatifs.

Il y a également un port MagSafe 3, qui vous permet de connecter le câble d'alimentation MagSafe 3 exclusif, qui s'enclenche rapidement et facilement à l'aide d'aimants. C'est non seulement pratique, mais cela signifie aussi qu'il se détache en toute sécurité si le cordon est tiré, sans endommager le port.

Dans l'ensemble, la conception du MacBook Pro 14 pouces est excellente, avec une qualité de fabrication solide, de nombreux ports et le meilleur écran que l'on puisse trouver sur un ordinateur portable. Le fait qu'il soit plus compact que le modèle 16 pouces, sans sacrifier la qualité de l'écran ou l'éventail de ports, est louable et en fait une option convaincante pour tous ceux qui ont besoin d'un ordinateur portable puissant et qui voyagent beaucoup.

Note de design : 5/5

Apple MacBook Pro 14 pouces (2023) : performances

macOS est rapide et réactif

Gère facilement les charges de travail lourdes

Benchmarks Voici les performances du MacBook Pro 14 pouces (2023) dans notre série de benchmarks : Cinebench R23 CPU : Mono-Core : 1 648 ; Multi-Core : 14 777

Geekbench 5 Monocœur : 1 965 ; Multicœur : 15 044

PugentBench Photoshop : 1,067

PugentBench Premiere Pro : 959

Blender : Monster : 126.12 ; Junkshop : 73.49 ; Classroom : 56.22

Autonomie de la batterie (test vidéo TechRadar) : 19 heures et 9 minutes

Le MacBook Pro 14 pouces (2023) a fait ses débuts aux côtés des M2 Pro et M2 Max, les dernières puces d'Apple qui alimentent ses MacBooks, et qui font suite aux M1 Pro et M1 Max qui sont arrivés avec le MacBook Pro 14 pouces original.

Chacune de ces puces a deux variantes : la M2 Pro peut être livrée avec 10 ou 12 cœurs de CPU et 16 ou 19 cœurs de GPU, tandis que la M2 Max contient 12 cœurs de CPU dans les deux versions, mais peut utiliser 30 ou 38 cœurs de GPU.

Ces nouvelles puces sont encore plus performantes que les excellentes M1 Pro et M1 Max, mais si vous possédez le modèle précédent, il est peu probable que vous ressentiez le besoin de le mettre à niveau. Pourquoi ? Parce que les M1 Pro et M1 Max restent très performantes et qu'il est déjà difficile de les faire fonctionner au maximum de leurs capacités, sauf pour les charges de travail les plus intensives.

Cependant, si vous envisagez de passer d'un MacBook M1 - ou même d'un Mac à processeur Intel - au nouveau modèle, vous bénéficierez d'un gain de performances considérable, Apple affirmant que le rendu des effets est jusqu'à six fois plus performant qu'avec un MacBook à processeur Intel, et jusqu'à 2,5 fois plus performant pour la compilation de code.

Le MacBook Pro 14 pouces (2023) que nous avons reçu est équipé de la puce M2 Pro, d'un CPU à 12 cœurs et d'un GPU à 19 cœurs, ainsi que de 32 Go de mémoire unifiée. Il ne s'agit pas d'un des modèles prêts à l'emploi disponibles, mais d'un modèle configuré pour disposer d'une mémoire supplémentaire.

Même s'il aurait été intéressant d'essayer le MacBook Pro 14 pouces équipé de la M2 Max, le modèle M2 Pro sera l'édition la plus grand public, car le M2 Max offre le genre de puissance dont peu de gens auront besoin. La mémoire de 32 Go est une mise à niveau décente que nous recommanderions à tous ceux qui peuvent se la permettre, car les 16 Go livrés en standard avec les MacBooks M2 Pro pourraient commencer à vous pénaliser dans quelques années ; et comme elle est installée directement sur la puce, vous ne pourrez pas la mettre à niveau plus tard (ce qui n'était pas le cas avec les MacBooks précédents).

Comme il s'agit d'une mémoire unifiée, elle sert à la fois de RAM standard et de RAM vidéo. Si vous avez l'intention de faire beaucoup de travaux graphiques, plus vous prenez de mémoire, mieux c'est, et vous pouvez obtenir jusqu'à 96 Go de mémoire... bien que cela soit probablement exagéré.

En raison de la similitude matérielle entre le MacBook Pro 16 pouces (2023) et le MacBook Pro 14 pouces (2023) que nous avons testés, tous deux équipés de la puce M2 Pro, les résultats des benchmarks synthétiques que nous avons effectués étaient sensiblement les mêmes. Cela signifie que vous ne devriez pas constater de différence notable de performances en fonction de la taille d'écran que vous préférez. Ce qui fera une grande différence, en revanche, ce sont les configurations que vous choisirez lorsque vous achèterez l'un ou l'autre MacBook.

Bien qu'ayant la version M2 Pro "plus faible", nous avons trouvé que le MacBook Pro 14 pouces (2023) gérait tout ce que nous lui demandions. Comme pour le modèle 16 pouces, nous avons utilisé le MacBook Pro 14 pouces (2023) pour éditer des vidéos en 8K (en utilisant différents clips), enregistrer de nombreux instruments en même temps et éditer des projets audio multipistes dans Albeton Live 11, y compris des instruments virtuels complexes provenant du package Komte Kontrol de Native Instrument.

Outre l'utilisation de l'ordinateur portable pour la navigation sur le web et le traitement de texte, nos tests ont couvert un large éventail de cas d'utilisation pour les charges de travail quotidiennes à intensives, et le MacBook Pro 14 pouces (2023) a brillamment tenu le coup, et à aucun moment nous n'avons eu l'impression d'avoir besoin du modèle équipé de la puissance M2 Max ; macOS Ventura s'est avéré efficace et réactif, et le défilement de vidéos 8K tout comme l'édition en ligne se sont avérés rapides et faciles.

C'est un témoignage de la puissance de la M2 Pro, mais cela signifie aussi que la M2 Max est plus difficile à justifier. Si vous avez besoin d'un ordinateur portable pour des charges de travail graphiques de niveau professionnel, la puce plus puissante peut être intéressante, mais pour la grande majorité des utilisateurs, la M2 Pro sera plus que suffisant.

Pour ceux qui possèdent un MacBook Pro M1 ou M1 Max, vous n'avez pas nécessairement besoin de passer aux variantes M2, à moins que vous ne trouviez que vous atteignez les limites de ce que ces anciennes puces peuvent faire. Les M1 Pro et M1 Max restent impressionnantes, et d'après ce que nous avons vu de la M2 Pro et ce qu'Apple nous dit de la M2 Max, nous pensons qu'il vaut peut-être mieux attendre les éventuelles M3 Pro et M3 Max, qui sont susceptibles d'apparaître à l'avenir et de représenter un véritable bond en avant en termes de performances.

Le MacBook Pro 14 pouces (2023) n'en est pas moins brillant et offre des performances dignes d'un ordinateur de bureau dans un portable compact.

Score de performances : 5/5

Apple MacBook Pro 14 pouces (2023) : autonomie de la batterie

Durée de vie de plus de 19 heures avec une seule charge

Trois heures de plus que le modèle précédent

Le MacBook Pro 14 pouces est doté d'une batterie d'une autonomie de 70 watt-heures, qui, selon Apple, permet de lire des vidéos pendant 18 heures et de naviguer sur le Web pendant 12 heures. Il s'agit là d'arguments de poids, mais comme nous l'avons vu avec le modèle 16 pouces, les M2 Pro (et M2 Max) ne sont pas seulement très puissantes, elles sont également efficaces en termes de gestion de l'énergie, ce qui signifie qu'elles ne vident pas la batterie aussi rapidement lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour des tâches intensives.

L'autonomie du MacBook Pro 16 pouces (2023) nous a époustouflés lorsque nous l'avons testé. Dans notre test de référence, qui consiste à lire une vidéo 1080p en boucle jusqu'à ce qu'il s'éteigne, le portable a obtenu un résultat incroyable de 19 heures et 39 minutes. Pour un ordinateur portable de station de travail qui offre le même type de puissance que ces deux nouveaux MacBook Pros, c'est très impressionnant.

En raison de sa taille, le MacBook Pro 16 pouces (2023) bénéficie d'une batterie plus grande de 100 watts-heure, mais nous avions de grands espoirs pour le MacBook Pro 14 pouces et nous n'avons pas été déçus. Dans le même benchmark de batterie, le MacBook Pro 14 pouces (2023) a obtenu un excellent résultat de 19 heures et 9 minutes.

Malgré une batterie plus petite, le MacBook Pro 14 pouces n'a pas une durée de vie beaucoup plus courte, ce qui est probablement dû au fait qu'il n'a pas à alimenter un écran aussi grand. Il s'agit d'une excellente performance, qui permet de passer plusieurs jours de travail sans avoir à le brancher.

Bien que les tâches plus intensives l'épuisent plus rapidement, l'autonomie de la batterie en fait un ordinateur portable professionnel sur lequel vous pouvez compter lorsque vous êtes en déplacement. Il dépasse d'un peu plus de trois heures l'autonomie du modèle précédent.

Lors du chargement via le port MagSafe 3, la batterie se recharge rapidement ; vous pouvez également le charger via USB-C, et bien que ce ne soit pas aussi rapide, cela signifie que vous pouvez emprunter un chargeur USB-C à un autre ordinateur portable si vous oubliez votre chargeur MagSafe 3.

Devriez-vous acheter le MacBook Pro 14 pouces (2023) ?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Pro 14 pouces (2023) Attributes Notes Rating Prix Plus cher que le modèle précédent 4/5 Design Pas de nouveau design, mais l'écran reste parfait 5/5 Performances Des performances incroyables, même sur batterie 5/5 Autonomie de la batterie Une autonomie de près de 20 heures extrêmement impressionnante 5/5

Achetez-le si...

Vous avez besoin d'une station de travail pour voyager

Le MacBook Pro 14 pouces (2023) est plus facile à transporter que le modèle 16 pouces, mais il offre les mêmes excellentes performances.

Vous avez besoin d'une grande autonomie

Avec une durée de vie de la batterie de près de 20 heures, le MacBook Pro 14 pouces (2023) est un choix fantastique pour les personnes à la recherche d'un ordinateur portable doté d'une grande autonomie.

Vous êtes un professionnel de la création

La puissance offerte par le MacBook Pro 14 pouces (2023), quelle que soit sa configuration, convient parfaitement aux personnes qui ont besoin d'un ordinateur portable capable d'absorber de lourdes charges de travail créatif.

Ne l'achetez pas si...

Vous n'avez pas besoin de puissance

Tout le monde n'a pas besoin des performances offertes par le MacBook Pro 14 pouces (2023), et il existe des ordinateurs portables d'un meilleur rapport qualité-prix.

Vous préférez les écrans plus grands

Si vous pensez que l'écran de 14 pouces sera trop petit pour travailler sans le brancher sur un moniteur, il sera judicieux de payer un supplément pour le modèle de 16 pouces.

Vous avez un MacBook Pro 2021

Vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre MacBook Pro M1 Pro ou M1 Max. Vous feriez mieux d'attendre la prochaine génération.

MacBook Pro 14 pouces (2023) : à considérer également

Swipe to scroll horizontally MacBook Pro M2 Pro 14 pouces (2023) MacBook Air (M2, 2022) Dell XPS 13 Plus Prix : 2 399€ 1 499€ 1 249€ CPU : Apple M2 Pro (10 cœurs) Apple M2 (8 cœurs) Intel Core i7-1280P (14 cœurs) GPU : 16 cœurs 10 cœurs Intel Iris Xe RAM : 16 Go de mémoire unifiée 8 Go de mémoire unifiée 16 Go LPDDR5 Écran : Écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces, 3024 x 1964 (mini-LED, luminosité soutenue de 1 000 nits, large gamme de couleurs P3, technologie ProMotion) Écran Liquid Retina de 13,6 pouces, 2 560 x 1 664 (LED rétroéclairé, IPS, luminosité de 500 nits, large gamme de couleurs P3) 13,4 pouces, 3 456 x 2 160, 60 Hz, OLED, tactile, antireflet, 400 nit Stockage : 512 Go 256 Go 512 Go Ports : 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC card slot, 3.5mm headphone jack, MagSafe 3 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3.5mm headphone jack, MagSafe 3 charging port 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) Connectivité : Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Appareils photo : Webcam FaceTime HD 1080p Webcam FaceTime HD 1080p 720p, 30 FPS HD Poids : 1.6kg 1.24kg 1.26kg Dimensions : 313 x 221 x 16mm 30.41 x 21.5 x 1.13cm 29.54 x 19.91 x 1.52 cm

Si notre avis sur le MacBook Pro 14 pouces (2023) d'Apple vous fait envisager d'autres options, voici deux portables à considérer...

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Apple MacBook Air (M2, 2022)

Le MacBook Air 2022, qui fait suite à l'un des meilleurs ordinateurs portables jamais sortis, est fin et élégant, avec un écran plus grand et la même autonomie de batterie exceptionnelle. Si vous voulez un MacBook, mais que vous n'avez pas besoin de la puissance du MacBook Pro 14 pouces, c'est celui qu'il vous faut. Lire notre test du Apple MacBook Air (M2, 2022) (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Dell XPS 13 Plus

Son design fin et élégant, associé à un superbe écran OLED, à une excellente qualité sonore et à un clavier confortable, incarne le luxe inhérent à un Ultrabook. Cependant, il a tendance à surchauffer et la barre tactile est insensible. Lire notre test du Dell XPS 13 Plus (s'ouvre dans un nouvel onglet)

