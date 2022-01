Meilleures souris sans fil 2022 : ne vous encombrez plus de câbles

Débarrassez-vous des câbles superflus et procurez-vous la meilleure souris sans fil que 2022 puisse vous offrir. Vous n'avez plus besoin de rester branché à votre ordinateur de bureau. Les souris sans fil d'aujourd'hui constituent des périphériques performants qui ont progressé à pas de géant depuis leur introduction sur le marché en 1984. Elles sont désormais tout aussi fiables, précises et rapides que leurs homologues câblées.

Si vous intégrez un clavier sans fil à votre système, vous pouvez vous passer d'un système filaire trop encombrant et obtenir une configuration encore plus propre et minimaliste. Les meilleures souris sans fil offrent un certain nombre d'avantages. Bien sûr, elles vous offriront d'excellentes performances, un grand confort et une durabilité conséquente. Sans parler d'une connectivité stable et d'une autonomie robuste. Vous bénéficiez également d'un niveau de portabilité que les souris filaires ne possèdent pas. Certaines de ces souris profitent même de la technologie de recharge Qi.

Il convient d'analyser scrupuleusement les caractéristiques de la future souris sans fil qui vous accompagnera en cours, au bureau ou encore pour une session spécial jeux. Pour vous aider à trouver la bonne, nous avons rassemblé ici nos modèles favoris, ainsi que notre comparateur de prix remontant les offres les plus récentes et les plus intéressantes.

La Razer Pro Click vous offre l'expérience utilisateur la plus fluide et la plus rapide (Image credit: Razer)

1. Razer Pro Click La meilleure souris sans fil pour les créateurs de contenus Caractéristiques techniques DPI: 16 000 Connectivité: Bluetooth Boutons : 8 Ergonomie: Pour droitiers Caractéristiques: Jusqu'à 4 appareils appairés, 8 boutons programmables indépendamment, capteur optique 5G LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Razer Voir à alternate FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Design magnifique + Grande précision + Peut se connecter à plusieurs appareils Pourquoi attendre - Pas de port USB-C - Pas particulièrement mobile

Pourquoi opter pour le médiocre quand vous pouvez obtenir une souris bureautique à la fois étonnante et riche en fonctionnalités ? Si vous vivez pour la configuration des macros - que vous exécutiez beaucoup de montages vidéo ou d'édition graphique -, c'est la meilleure souris sans fil qui existe avec 8 boutons entièrement programmables mis à votre disposition. Razer la dote également de 16 000 DPI pour une expérience utilisateur des plus fluides et des plus rapides, ainsi qu'une connectivité multi-hôte. Bien entendu, en tant que professionnel ou créateur moderne de contenus, vous aimez cliquer avec style - tant mieux car cette souris profite d'un superbe design blanc et gris.

La Razer Basilisk X Hyperspeed est incroyablement précise et réactive. (Image credit: Razer)

2. Razer Basilisk X Hyperspeed La meilleure souris sans fil pour gamers Caractéristiques techniques DPI: jusqu'à 16 000 Connectivité: Dongle 2,4GHz et Bluetooth Boutons: 6 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 130 x 60 x 42 mm Poids: 83 g sans la batterie LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Razer Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Deux options de connexion possibles + Batterie longue durée + Excellentes performances Pourquoi attendre - Pas de sauvegarde filaire - Pas d'indicateur DPI

Offrant des performances gaming sans fil de premier ordre avec une précision et une réactivité impressionnante, la Razer Basilisk X Hyperspeed est un investissement premium à considérer si vous passez autant de temps à jouer qu'à travailler. Contrairement à leurs homologues filaires, les souris gamer sans fil doivent cocher quelques caractéristiques exigeantes pour intégrer le haut du panier - à savoir l'autonomie longue durée, un prix abordable et une connectivité fiable. Dans ces domaines, ce périphérique Razer excelle au-delà des attentes. Cette souris gaming peut fonctionner jusqu'à 450 heures avec une seule pile AA, par exemple. Et, bien qu'il ne s'agisse pas de l'option la moins chère du marché, son prix reste certainement plus que raisonnable pour quiconque prend ses parties multijoueurs au sérieux.

Rendez vos tâches bureautiques plus fluides grâce à la Logitech MX Master 3. (Image credit: Logitech)

3. Logitech MX Master 3 La meilleure souris sans fil pour les tâches bureautiques Caractéristiques techniques DPI: 4 000 Connectivité: Récepteur USB, Bluetooth Boutons: 7 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 124.9 x 84.3 x 51 mm Poids: 141 g LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à alternate FR Voir à Cdiscount FR Prime Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Riche en fonctionnalités + Conçu pour les professionnels Pourquoi attendre - Plus grosse qu'une souris classique

L'héritière de la Logitech MX Master 2S reprend les meilleures caractéristiques de cette souris et les améliore. Si vous possédez l'ancien modèle et que vous l'exploitez depuis quelques années, une mise à niveau vous sera utile. Si ce n'est pas le cas et que vous travaillez longuement en usant et abusant de votre souris, alors cette édition sans fil représentera la proposition la plus pratique.

La Logitech MX Master 3 contribuera à rendre vos tâches bureautiques plus fluides, que vous cumuliez plusieurs onglets de navigateur et applications ouverts ou que vous utilisiez Photoshop et Lightroom pour retoucher vos photos. Son prix est un peu élevé, mais elle en vaut vraiment la peine compte tenu de la surabondance de ses spécifications premium - qu'il s'agisse des 7 boutons et molettes accessibles, de l'autonomie de 70 jours à pleine charge, de sa triple connectivité, de la molette MagSpeed Smartshift ou encore du capteur Darkfield qui la rend cinq fois plus précise que votre souris habituelle.

La Corsair Dark Core RGB Pro figure parmi les meilleures souris de jeu, sans fil ou non, du moment. (Image credit: Corsair)

4. Corsair Dark Core RGB Pro Le sans fil dans toute sa splendeur Caractéristiques techniques DPI: jusqu'à 18 000 Connectivité: 2,4 GHz SlipStream, Bluetooth, USB filaire Boutons: 8 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 127 x 89 x 43,2 mm Poids: 133 g LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Faible latence + Logiciel très robuste + Manipulation confortable Pourquoi attendre - Pas vraiment bon marché - Plus difficile à utiliser en mode filaire

La vitesse, la polyvalence et les performances figurent en pointe de ce produit Corsair haut de gamme. Ainsi, la Corsair Dark Core RGB Pro fait partie des meilleures souris gaming que nous ayons testées lrécemment - tenant tête à ses homologues filaires les plus redoutables. Grâce à sa latence extrêmement faible, son ergonomie, sa précision et même sa portée sans fil, c'est un choix incontournable aujourd'hui. Elle dispose par ailleurs d'un certain nombre de fonctionnalités astucieuses, notamment un grip latéral commutable, un compartiment pour récepteur sans fil USB, trois modes de connectivité variés et un logiciel très robuste qui vous permet de personnaliser votre souris.

Chaque centime dépensé pour la Razer Basilisk Ultimate ne sera pas regretté. (Image credit: Razer)

5. Razer Basilisk Ultimate La souris sans fil la plus riche du marché Caractéristiques techniques DPI: jusqu'à 20 000 Connectivité: Dongle 2,4 GHz et câble Speedflex de 180 cm Boutons: 11 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 130 x 60 x 42 mm Poids: 107 g LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Prime Voir à Amazon Voir à GrosBill FR Pourquoi l’acheter + Plein de boutons pratiques + Excellentes performances + Riche en fonctionnalités Pourquoi attendre - Coûte cher - Personnalisation trop complexe

Pour faire simple, la Razer Basilisk Ultimate peut répondre à beaucoup d'usages, et elle le fait bien. Il s'agit d'une souris gaming sérieuse, dotée de performances haut de gamme et d'une excellente autonomie. Son petit socle de chargement, avouons-le, la rend beaucoup plus cool qu'elle ne l'est déjà, et de nombreuses autres fonctionnalités supplémentaires comme 14 zones d'éclairage personnalisables, une personnalisation avancée et une résistance paramétrable de la molette de défilement. Pour tout cela, vous devez payer un prix élevé. Mais, hé, si vous avez de l'argent à dépenser, cela vaut certainement la peine de faire des folies.

Si vous êtes investi dans l'écosystème macOS, l'Apple Magic Mouse 2 est la souris qu'il vous faut (Image credit: Apple)

6. Apple Magic Mouse 2 La meilleure souris sans fil pour les utilisateurs de Macs et MacBooks Caractéristiques techniques DPI: 1 300 Connectivité: Bluetooth Boutons: Multi-touch Ergonomie: Pour utilisateurs ambidextres Dimensions: 113,5 x 57.1 x 21,6 mm Poids: 99 g LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon 16 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + La surface multi-touch est excellente + Fine et légère Pourquoi attendre - Impossible à utiliser en mode chargement

La Magic Mouse 2 d'Apple n'est peut-être pas parfaite, car vous ne pouvez pas la charger et l'utiliser en même temps - mais elle n'en reste pas moins une excellente souris sans fil. Ce grâce à un design multi-touch épuré, sans bouton, et une esthétique élégante, disponible en gris spatial et en argent. En fait, la fonction multi-touch justifie à elle seule l'investissement, car elle vous permet d'exécuter des fonctions semblables à celles d'un trackpad, comme le balayage et le défilement.

Si vous êtes investi dans l'écosystème macOS, c'est la meilleure souris sans fil pour vous. De plus, elle se révèle fine et légère comme les MacBooks d'Apple. Si vous êtes en déplacement, il est facile de la glisser dans la petite poche de votre sac à dos ou de votre sacoche d'ordinateur portable. Elle n'est pas vraiment bon marché, mais elle en vaut la peine.

La souris Microsoft Modern Mobile Mouse est élégante et minimaliste (Image credit: Microsoft )

7. Microsoft Modern Mobile Mouse Une souris sans fil élégante et amusante Caractéristiques techniques DPI: 1 000 Connectivité: Bluetooth 4.0 Boutons: 3 Ergonomie: Pour utilisateurs ambidextres Dimensions: 115,1 x 64 x 33,5 mm Poids: 91 g LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Microsoft FR Voir à GrosBill FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Convient aux gauchers comme aux droitiers + Abordable + Silencieuse Pourquoi attendre - L'ergonomie pourrait être meilleure

La Microsoft Modern Mobile Mouse est un achat évident pour bien des utilisateurs de souris sans fil. Elle se veut élégante et minimaliste, dotée d'une finition douce au toucher et se décline en plusieurs couleurs attrayantes pour s'adapter à la personnalité de chacun. En outre, elle s'avère incroyablement abordable, puisque vendue à moins de 40 euros.

Mais cette souris n'est pas seulement attrayante. Elle offre d'excellentes performances et une longue durée de vie de la batterie. Elle a été conçue par Microsoft pour offrir une précision de pointe, tout en demeurant silencieuse mais suffisamment audible pour vous donner un retour d'information satisfaisant. Si vous êtes à la recherche de la meilleure souris sans fil pour vos besoins productifs, vous avez devant vous une véritable championne.

La souris Roccat Kain 202 AIMO est une souris gaming haut de gamme avec une esthétique de premier ordre en prime. (Image credit: Roccat)

8. Roccat Kain 202 AIMO Simple, mais très efficace Caractéristiques techniques DPI: jusqu'à 16 000 Connectivité: transmission sans fil 2,4 GHz, câble micro USB à USB de 1,80 m Boutons: 6 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 124 x 65 x 43 mm Poids: 105 g LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Bonne autonomie + La réponse des boutons est excellente + Prise en main facile Pourquoi attendre - Peu de boutons pour une souris gaming - Pas de rangement pour le dongle sans fil

Roccat est le spécialiste des souris gaming haut de gamme affichant une esthétique cool, et la Roccat Kain 202 AIMO s'avère clairement représentative de la marque. Avec des performances haut de gamme, un excellent retour tactile et une prise en charge logicielle appréciable, un éclairage RVB impressionnant et un design génial, c'est en quelque sorte une référence basique pour l'ensemble du marché des souris gamer. Bien sûr, son prix apparait tout aussi luxueux que sa nouvelle coque blanc nacré, mais cette souris offre beaucoup mieux que la concurrence dans de nombreux domaines. Difficile donc de lui résister.

La HyperX Pulsefire Dart est parfaite si vous recherchez un bon périphérique polyvalent. (Image credit: HyperX)

9. HyperX Pulsefire Dart La meilleure souris sans fil hybride Caractéristiques techniques DPI: jusqu'à 16 000 Connectivité: 2,4 GHz en mode sans fil et filaire Boutons: 6 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 124,8 x 73,9 x 43,6 mm Poids: 150 g LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cybertek FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Très beau look + Relativement confortable + Clic agréable Pourquoi attendre - Limité au seul chargement sans fil Qi - La molette de défilement est trop légère

La souris HyperX Pulsefire Dart est à cheval entre l'usage gaming et bureautique. Il s'agit d'une souris confortable, luxueuse et satisfaisante avec des flancs en similicuir pour parfaire votre toucher mais aussi votre expérience utilisateur avec un glisser et des clics très appréciables. En termes de performances, elle se montre assurément réactive, que vous combattiez des ennemis au sein d'Apex Legends ou que vous vous attaquiez à votre longue liste de tâches professionnelles. Même si la souris HyperX Pulsefire Dart n'offre pas les mêmes caractéristiques que les souris de jeu plus spécialisés, elle s'avère parfaite si vous recherchez un bon périphérique polyvalent.

La Roccat Kone Pro Air est l'une des rares souris sans fil à disposer d'un éclairage RVB (Image credit: Roccat)

10. Roccat Kone Pro Air La meilleure sans fil avec rétroéclairage Caractéristiques techniques DPI: 19 000 Connectivité: sans fil 2,4GHz, Bluetooth, filaire Boutons: 6 Ergonomie: Pour droitiers Dimensions: 125,6 x 72 x 40 mm Poids: 75 g LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Éclairage RGB sympa + Forme ergonomique agréable Pourquoi attendre - Pas de bouton DPI

La ligne Kone de Roccat donne à ses souris gaming populaires et très performantes une touche d'ergonomie plus avancée. L'élégante Roccat Kone Pro Air, l'homologue sans fil de la Kone Pro, offre aux utilisateurs des heures d'utilisation confortable grâce à son large corps profilé, une bosse de soutien, un cadre léger et une connexion sans câble. En plus d'être un plaisir à utiliser, elle déborde de polyvalence, offrant à la fois une connectivité sans fil Bluetooth et 2,4GHz, ainsi qu'une connectivité filaire via le câble PhantomFlex USB-C de Roccat. Bien sûr, ses performances répondent aussi à cette exigence impressionnante, grâce à ces commutateurs optiques Titan qui offrent précision, vitesse et une sensation de toucher toujours satisfaisante. Roccat complète le tout avec ce magnifique éclairage RVB en nid d'abeille présent sur les boutons gauche et droit.