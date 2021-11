Meilleurs boitiers PC : quelle tour choisir pour supporter tous vos composants ?

Procurez-vous le meilleur boitier pour PC actuellement en circulation, afin de monter la configuration PC la plus optimale possible. Votre PC gamer, ou plutôt les composants robustes qu'il contient méritent le meilleur boitier pour les protéger des dommages et de l'usure du temps, mais aussi pour les mettre en valeur dans une vitrine lumineuse.

Les excellents boitiers PC ne sont pas seulement conçus pour abriter vos composants. Ils sont là pour faire barrage face aux débris, la poussière et autres dangers, ainsi que pour assurer la bonne ventilation de votre carte mère, de votre processeur et de votre carte graphique. Ainsi, ils permettent à chaque élément de votre configuration de fonctionner décemment et donc de fournir leurs meilleures performances.

L'acquisition de l'un des meilleurs boitiers pour PC est cruciale pour votre installation, que vous soyez un joueur ou que vous télétravailliez. Nous avons trouvé les meilleurs boitiers qui offrent un excellent design, un bon système de ventilation et suffisamment d'espace supplémentaire à l'intérieur pour assurer la durabilité et l'évolution de votre plateforme. Jetez un coup d'œil à notre classement et n'oubliez pas de consulter notre comparatif des prix pour trouver les offres les plus profitables. La fin d’année approche, et nous savons que le prix de certaines de ces tours va bientôt baisser.

Le Corsair iCue RGB 5000X a un bon système de refroidissement, beaucoup d'espace, et trois ventilateurs Corsair RGB. (Image credit: Corsair)

1. Corsair iCue RGB 5000X Une imposante (et couteuse) tour de verre Caractéristiques techniques Format: Moyen Tour Dimensions: 520 x 245 x 520 mm (L x l x h) Compatibilité carte-mère: ATX Support d'alimentation: Montage par le bas Connectivité: (1x) USB 3.1 Type C, (2x) USB 3.0, (1x) Audio E/S LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Prime Voir à Amazon Voir à Cdiscount FR Voir à GrosBill FR Pourquoi l’acheter + Un design incroyablement élégant et ouvert + Grand débit d'air dès la sortie de la boîte Pourquoi attendre - La fixation et le retrait de la plupart des composants internes peut frustrer

Le boîtier Corsair iCue RGB 5000X est un colosse imposant en verre qui concède un bon système de refroidissement - en grande partie grâce à sa couverture maillée (mesh) autour des panneaux supérieur et inférieur. Il délivre beaucoup d'espace pour une construction efficace, incluant trois ventilateurs Corsair RGB. Bien que massif, il ne manque aucunement d'élégance et pourra sembler onéreux pour les joueurs PC ou les particuliers disposant d'un budget plus restreint. Toutefois, pour celles et ceux qui priorise une ventilation fluide et une superficie indispensable pour faire évoluer leur configuration PC sur plusieurs années, cette tour Corsair vaut chaque centime dépensé.

Le Fractal Design Meshify-C adopte un style unique

2. Fractal Design Meshify-C Le meilleur boitier PC de type Moyen Tour Caractéristiques techniques Format: Moyen Tour Dimensions: 395 x 212 x 440 mm (L x l x h) Support d'alimentation: ATX Connectivité: 2 x USB 3.0, 1 x HD audio E/S Inclus: 2 x Dynamic X2 GP-12 LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Cdiscount FR Prime Voir à Amazon Voir à alternate FR 202 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Belle conception + Prix raisonnable Pourquoi attendre - Le câble USB 3.0 avant est trop court - Le filtre à poussière de l'alimentation est difficile à retirer

Il est extrêmement rare de voir un boitier PC qui atteint le niveau de perfection du Meshify-C de Fractal Design. Étant donné que l'avant du boitier est entièrement maillé et sectionné en un ensemble de formes polygonales, le Meshify-C présente un style unique, et surtout une circulation de l'air qui ne souffre d'aucun compromis. Sa façade grillagée et ses deux ventilateurs intelligemment placés garantissent des performances de refroidissement ultimes - le nec plus ultra pour les joueurs PC désirant monter une configuration relativement haut de gamme.

Le Nanoxia Deep Silence 4 est aussi silencieux qu'une souris

3. Nanoxia Deep Silence 4 Le meilleur boitier PC micro ATX Caractéristiques techniques Format: Mini Tour Dimensions: 380 x 200 x 480 mm (L x H x P) Support d'alimentation: ATX Connectivité: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, HD audio E/S, contrôle du ventilateur à deux canaux Inclus: 2 ventilateurs de 120 mm, 2 cages à disque dur modulaires pouvant accueillir jusqu'à cinq disques durs. LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à alternate FR Prime Voir à Amazon Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Faible niveau de bruit + Contrôle des ventilateurs bi-zone Pourquoi attendre - Pas beaucoup d'extras

Comme son nom l'indique, le Nanoxia Deep Silence 4 a pour qualité première d'être aussi silencieux qu'une souris. Ce boitier PC discret propose un châssis micro ATX bien équilibré, à un prix abordable, et ce sans sacrifier l'espace disponible. En effet, le Nanoxia Deep Silence 4 peut accueillir les cartes graphiques les plus grandes et les plus puissantes, cartes que vous remplacerez aisément dans le temps. Le fait que vous ne l'entendrez jamais dépasser 30 décibels n'est finalement qu'une cerise sur ce gâteau généreux.

Le NZXT H200i intègre une tonne de caractéristiques similaires aux boitiers micro ATX et moyen tour

4. NZXT H200i Le meilleur boitier mini-ITX Caractéristiques techniques Format: Mini Tour Dimensions: 210 x 349 x 372 mm Compatibilité carte-mère: mini-ITX Support d'alimentation: ATX Connectivité: 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x audio/mic, 3 x canaux de ventilateur avec une sortie maximale de 10W par canal, 1 x port LED RGB supportant jusqu'à 4 x bandes LED HUE + ou 5 x ventilateurs Aer RGB Inclus: 1 x ventilateur supérieur Aer F120, 1 x ventilateur arrière Aer F120 LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Prime Voir à Amazon Voir à Darty FR Prime Voir à Amazon 596 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Contrôle RGB intégré + Réduction adaptative du bruit Pourquoi attendre - Un peu cher

Chaque jour, le format mini-ITX gagne en popularité et devrait détrôner sous peu celui du micro ATX. Une évolution logique : pourquoi ne pas opter pour un petit ordinateur capable d'accomplir autant de travail qu'une tour complète ? La nouvelle ligne de boitiers H-series de NZXT parvient à intégrer une tonne de fonctionnalités identiques à celles de ses équivalents micro ATX et Moyen Tour, avec un éclairage RGB hypnotique, intégré et contrôlé par des dispositifs intelligents, mais aussi un capteur de bruit adaptatif amélioré par le biais du contrôleur de ventilateur Grid+ V3. Si vous êtes à la recherche du boîtier PC le plus discret, vous l'avez devant vous.

Le Phanteks Evolv Shift X semble naturel placé sous un téléviseur comme sur un bureau

5. Phanteks Evolv Shift X Le meilleur boitier PC mobile Caractéristiques techniques Format: Mini tour Dimensions: 170 x 650 x 274 mm (L x H x P) Compatibilité carte mère: mini-ITX Support d'alimentation: SFX, SFX-L, ATX (160mm max) Connectivité: 2 x USB 3.0, bouton RGB Inclus: 2 x ventilateur 140mm, 1 x couvercle d'alimentation, 1 x support de pompe, 2 x support SSD, 1 x câble Riser PCIe x16, 1 x câble d'extension CPU 8 broches LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon 39 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Beaucoup d'espace pour des composants robustes + Une esthétique unique en son genre Pourquoi attendre - Massif pour un support mini-ITX

Lorsque vous regardez pour la première fois l'Evolv Shift X de Phanteks, il ressemble plus à une barre de son qu'à l'un des meilleurs boitiers PC, mais cela l'aide à se fondre dans n'importe quelle configuration de salon ou de studio. Il est flexible au point qu'il semble naturel de le placer sous un téléviseur ou sur un bureau, à côté de l'un des meilleurs moniteurs gaming. Il n'est peut-être compatible qu'avec une carte mère mini-ITX, mais le Phanteks Evolv Shift X offre des tonnes d'espace pour les composants et les boucles de refroidissement liquide. Si ce boitier est un peu trop grand pour vos propres préférences, vous pouvez vous procurer le Phanteks Evolv Shift plus petit garantissant une gestion plus facile des composants.

La face métallique et bleue éclairée par LED du Fractal Design Define R5 est basique mais élégante

6. Fractal Design Define R5 Ce boitier PC peut en cacher un autre Caractéristiques techniques Format: Moyen Tour Dimensions: 232 x 451 x 521 mm (L x H x P) Support d'alimentation: ATX Connectivité: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, entrée/sortie audio, bouton d'alimentation avec LED, LED d'activité du disque dur, bouton de réinitialisation Inclus: 2 x ventilateurs Fractal Design Dynamic GP14 140mm, bandes velcro LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Prime Voir à Amazon Voir à alternate FR Voir à Darty FR 194 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Design convivial (et élégant) + Prix abordable Pourquoi attendre - Le démontage de certaines pièces nécessite une trousse à outils professionnelle

Fractal Design gagne encore en popularité avec le Define R5, un autre boitier Moyen Tour avec une esthétique magnifique. La face métallique et bleue éclairée par LED de ce boitier se veut basique, mais élégante. Elle est conçue pour amortir le moindre bruit en interne. En dépit du fait que les panneaux amovibles ModuVent et les plateaux de disques ne soient pas accessibles sans outils, il est incroyablement facile de monter un système complet à l'intérieur du Fractal Design Define R5. Le tout pour un prix raisonnable.

Le magnifique boîtier RGB Cooler Master H500P Mesh ventile à la perfection

7. Cooler Master H500P Mesh Le meilleur boitier PC pour accueillir des composants à haut rendement Caractéristiques techniques Format: Grand Tour Dimensions: 544 x 242 x 542 mm (L x l x h) Compatibilité carte-mère: Mini-ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX Support d'alimentation: Montage par le bas, ATX PS2 Connectivité: USB 3.0 x2, USB 2.0 x2, entrée et sortie audio (supporte l'audio HD) Inclus: 2x ventilateurs RGB 200 x 25mm, 1x ventilateur 140 x 25mm LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Haut débit d'air + Superbe éclairage RGB Pourquoi attendre - Pas aussi spacieux que les autres boitiers de sa catégorie

Cooler Master est connu pour ses systèmes de refroidissement haut de gamme - et le Cooler Master H500P Mesh ne déroge pas à la réputation de la marque. Ce magnifique boitier RGB dispose de beaucoup d'espace pour faire passer de hauts débits d'air, et peut même accueillir des radiateurs de 360 mm sur le dessus et l'avant pour accueillir les composants les plus problématiques en termes de circulation de la chaleur. Ajoutez à cela l'éclairage RGB et le panneau latéral en verre trempé et vous avez le potentiel pour monter la configuration la plus puissante du moment.

Le Corsair Carbide Series SPEC-04 Tempered Glass dispose d'une quantité évolutive d'espace pour étendre votre configuration à l'avenir

8. Corsair Carbide Series SPEC-04 Tempered Glass Le meilleur boitier PC à petit prix Caractéristiques techniques Format: Moyen Tour Dimensions: 492 x 201 x 433 mm (L x l x h) Support d'alimentation: ATX Connectivité: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x port casque, 1 x port microphone, bouton de mise sous tension, bouton de réinitialisation Inclus: 1 x ventilateur frontal LED 120mm LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à alternate FR Voir à Darty FR Vérifier Amazon 3 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Prix attractif + Très esthétique Pourquoi attendre - Comprend seulement 1 ventilateur

Si vous cherchez à économiser quelques euros pour obtenir plus de composants ou de périphériques intéressants, tout en étant sûr de bénéficier d'une structure complète, ne cherchez pas plus loin que le Corsair Carbide Series SPEC-04 Tempered Glass. Non seulement il dispose de beaucoup d'espace pour faire circuler l'air, mais cette superficie évolue aussi avec le temps et votre envie d'ajouter des éléments. Ce qui signifie que même à bas prix, vous n'aurez pas à vous soucier d'insérer une carte graphique de taille normale. Et, lorsque vous aurez fini de monter votre PC, le panneau latéral en verre trempé vous permettra d'exhiber fièrement votre création.

Le Cube d'Antec est sans aucun doute le meilleur boîtier PC pour les fans des composants Razer

9. Antec Cube Le meilleur boitier cubique Caractéristiques techniques Format: Mini Tour Dimensions: 365 x 250 x 460 mm (H x L x P) Support d'alimentation: ATX Connectivité: 2 x USB 3.0, bouton E/S, entrée/sortie audio Inclus: 1 support pour ventilateur arrière de 120 mm LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à GrosBill FR Voir à Cybertek FR Prime Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Garantit une alimentation et un refroidissement premium + Contrôle sérieux de la ventilation Pourquoi attendre - Prix exorbitant - Des performances moins satisfaisantes

Le Cube d'Antec est sans aucun doute le meilleur boitier PC pour les fans de la marque Razer. Alors que le constructeur n'a toujours pas livré son propre PC de bureau, vous pouvez ici construire une machine qui s'en rapproche avec un boîtier mini-ITX qui ressemble à s'y méprendre à un produit de la gamme. Antec s'est d'ailleurs associé à Razer pour ajouter la fameuse signature verte au Cube, un châssis à petit facteur de forme. Doté d'un espace étonnamment élevé pour d'éventuelles extensions futures, le Cube d'Antec est également assez compact pour vous suivre en vacances.

Le Thermaltake Core W200 peut accueillir plus de vingt plateaux de disques et jusqu'à dix emplacements d'extension (Image credit: Thermaltake)

10. Thermaltake Core W200 Le meilleur boîtier PC évolutif Caractéristiques techniques Format: Très grande tour Dimensions: 677 x 475 x 678 mm Support d'alimentation: Alimentation PS2 standard x 2 (optionnel) Connectivité: USB 3.0 x 8, HD Audio x 2 Inclus: Fenêtre transparente, 10 emplacements d'extension Pourquoi l’acheter + Peut accueillir une quantité considérable de composants + Incroyablement personnalisable Pourquoi attendre - Cher

Le Thermaltake Core W200 n'est peut-être pas le boitier PC le plus abordable, mais c'est assurément celui qu'il vous faut si vous avez besoin d'un kit évolutif, avec toutes les options nécessaires (y compris les plus fantaisistes) tout en ayant plus qu'assez de place pour vous mettre à niveau à chaque nouvelle génération de composants. Cette super-tour peut accueillir plus de vingt plateaux de disques et jusqu'à dix emplacements d'extensions, soit plus qu'il n'en faut pour accueillir techniquement deux PC. Et, si cela ne vous semble pas assez polyvalent, il intègre aussi un design modulaire démontable, avec des supports de disque amovibles et des sections de cage SSD/HDD librement interchangeables.

Merci à Vincent Duvals pour sa contribution majeure sur ce guide d'achat.