Meilleurs processeurs 2022 : les processeurs Intel et AMD que votre PC réclame

Laissez l'un des meilleurs processeurs de 2022 faire le gros du travail, que ce soit pour les jeux, l'édition vidéo ou le travail multitâche. Bien sûr, des puces de moindre qualité peuvent vous permettre d'effectuer les tâches les plus élémentaires, mais seuls leurs homologues les plus puissants et les plus efficaces peuvent vraiment répondre à vos besoins informatiques les plus exigeants (et rester frais sous la pression).

En tant que cerveau de votre ordinateur, le CPU est responsable de l'exécution de toutes ses commandes, tâches et processus. Par conséquent, opter pour un processeur bas de gamme et espérer de lui le meilleur, surtout si vous attendez de lui qu'il exécute des tâches intensives, ne suffira pas, que vous construisiez un nouveau PC ou que vous mettiez à niveau votre ordinateur actuel. Et, grâce à Intel et AMD qui continuent de se battre dans l'arène des processeurs, nous avons d'excellentes options à des prix plus abordables.

Avec des puces Intel et AMD plus puissantes et plus abordables que jamais, vous n'avez plus à vous contenter de moins ou de second choix si vous avez un budget limité. Pour vous faciliter le choix, nous avons trouvé les meilleurs processeurs du marché pour jouer aux meilleurs jeux PC, accomplir vos tâches créatives, et plus encore.

1. Intel Core i9-12900K Le meilleur processeur actuel Caractéristiques techniques Cœurs: 16 Threads: 24 Fréquence de base: 3.20GHz Fréquence boost: 5.2GHz Cache L3: 30Mo TDP: 125W Pourquoi l'acheter + Des performances incroyables + La consommation énergétique reste stable + Idéal pour les gamers acharnés Pourquoi attendre - Nécessite un certain investissement matériel

L'Intel Core i9-12900K est un processeur incroyablement puissant, et un véritable retour en force pour Intel. La nouvelle configuration de la puce associe des "cœurs de performance" traditionnels à des "cœurs d'efficacité" qui se chargent des tâches de fond. Cela signifie que les charges de travail lourdes, comme l'exécution de jeux AAA ou le montage vidéo, ne sont absolument pas interrompues et que vous pouvez concentrer l'essentiel de vos performances sur ce qui est important.

Avec le Core i9-12900K, Intel a totalement récupéré la couronne qu'il avait perdue lorsque Ryzen est arrivé sur le marché en 2017. Que vous souhaitiez enrichir votre bibliothèque de superproductions AAA ou monter vos films en 4K, ce modèle vous accompagnera sans le moindre hoquet. Préparez-vous simplement à l'associer à un système de refroidissement musclé.

2. AMD Ryzen 9 5900X Le meilleur processeur pour les jeux exigeants Caractéristiques techniques Cœurs: 12 Threads: 24 Fréquence de base: 3.7GHz Fréquence de boost: 4.8GHz Cache L3: 64Mo TDP: 105W Pourquoi l'acheter + Des performances étonnantes + Un nouveau champion du monocœur + Même consommation d'énergie Pourquoi attendre - Le prix a augmenté - Pas de refroidisseur inclus

L'AMD Ryzen 9 5900X représente le plus grand saut générationnel récent de la Team Red. Cette dernière mise à niveau d'AMD n'est pas seulement un processeur plus puissant dans tous les domaines. Il s'agit également d'un processeur incroyablement puissant pour les jeux et le travail créatif. Le fait que vous n'ayez pas besoin d'une nouvelle carte mère est également un avantage.

3. Intel Core i5-12600K Des performances de pointe pour un budget limité Caractéristiques techniques Cœurs: 10 Threads: 16 Fréquence de base: 3.7GHz Fréquence boost: 4.9GHz Cache L3: 20MB TDP: 125W Pourquoi l'acheter + Excellentes performances + Abordable + Pilote le nec plus ultra des configurations PC Pourquoi attendre - Il faudra un tout nouveau matériel

Ce n'est pas souvent que l'on voit un processeur qui surpasse tous les autres de sa catégorie, et c'est exactement ce que fait le Core i5-12600K d'Intel. C'est l'un des processeurs les plus puissants du marché pour tous ceux qui ne veulent pas dépenser près de mille euros pour un seul composant. Il s'agit d'un processeur de milieu de gamme doté de 10 cœurs, dont 6 sont des cœurs de performance multithread.

Il s'agit de cœurs de processeur traditionnels, tandis que les 4 autres cœurs sont des cœurs d'efficacité. Cela signifie que même dans une puce aussi abordable, vous bénéficiez des dernières technologies. Cette disposition de la puce permettra à votre ordinateur de se concentrer sur des tâches importantes comme la prise en charge de jeux gourmands en ressources... sans que vous ayez à vous soucier d'une mise à jour de Windows 11 capable de gâcher votre plaisir (et vos framerates).

4. AMD Ryzen 3 3100 Enrichir sa bibliothèque de jeux PC AAA n'a jamais été aussi abordable Caractéristiques techniques Cœurs: 4 Threads: 8 Fréquence de base: 3.5GHz Fréquence boost: 3.6GHz Cache L3: 16Mo TDP: 65W Pourquoi l'acheter + Ne consomme pas beaucoup d'énergie + Excellentes performances + Abordable Pourquoi attendre - Peut brider les GPU haut de gamme - Pas aussi rapide que le 3300X

Les consommateurs soucieux de leur budget qui n'ont pas profité de l'engouement pour les Ryzen de 3e génération la première fois apprécieront la dernière tentative d'AMD dans la sphère d'entrée de gamme. Il est indéniable que l'AMD Ryzen 3 3100 est attrayant et bon marché, mais il le fait sans compromettre les performances. En fait, cette puce offre des performances qui pourraient presque rivaliser avec celles de processeurs deux fois plus chers, sans consommer beaucoup d'énergie. C'est un excellent choix pour les joueurs à petit budget qui recherchent un processeur capable de gérer des jeux en 1080p.

5. AMD Ryzen 7 5800X Ryzen atteint ici des sommets Caractéristiques techniques Cœurs: 8 Threads: 16 Fréquence de base: 3.8GHz Fréquence boost: 4.7GHz Cache L3: 32Mo TDP: 105W Pourquoi l'acheter + Excellentes performances en mode monocœur + Solide pour les jeux + Faible consommation Pourquoi attendre - Pas de ventirad inclus

Intel n'a plus le monopole des processeurs de jeu. Avec ses 8 cœurs et 16 threads, ainsi que des performances monocœurs bien meilleures, l'AMD Ryzen 7 5800X fait partie des meilleurs CPU pour les jeux, ainsi que pour les travaux créatifs moins exigeants, à l'heure actuelle. Et il est proposé à un prix beaucoup plus abordable que la plupart des offres d'Intel, ce qui en fait une bien meilleure proposition.

6. AMD Ryzen Threadripper 3960X La gamme Threadripper se perfectionne Caractéristiques techniques Cœurs: 24 Threads: 48 Fréquence de base: 3.8GHz Fréquence boost: 4.5GHz Cache L3: 128Mo TDP: 280W Pourquoi l'acheter + Excellentes performances mono et multithread + Prix compétitif Pourquoi attendre - Pas de rétrocompatibilité

Lancé aux côtés du Ryzen Threadripper 3970X encore plus puissant, le AMD Ryzen Threadripper 3960X a peut-être le même nombre de cœurs que son prédécesseur. Cependant, il est doté d'une toute nouvelle architecture qui offre des gains de performance ainsi qu'un PCIe 4.0, ce qui en fait l'un des meilleurs processeurs de la gamme Threadripper. Le 3960X offre une amélioration spectaculaire des performances en simple thread et a réussi à réduire les bizarreries de ses prédécesseurs qui affectaient leurs propres performances. Son prix est certes plus élevé et il nécessite une carte mère TRX40 - sans parler d'un puissant refroidisseur - mais il en vaut certainement la peine si vous parvenez à tirer parti de ses capacités.

7. AMD Athlon 300GE Le meilleur rapport qualité-prix à ce jour Caractéristiques techniques Cœurs: 2 Threads: 4 Fréquence de base: 3.4GHz Fréquence boost : 4.0GHz Cache L3: 4Mo TDP: 35W Pourquoi l'acheter + Incroyablement bon marché + Faible consommation d'énergie Pourquoi attendre - Pas assez puissant pour les tâches exigeantes

Que vous recherchiez un processeur pour votre médiathèque ou pour votre PC de bureau, l'AMD Athlon 300GE fait partie des meilleurs processeurs que vous pouvez trouver sur le marché aujourd'hui en termes de valeur. Il est fiable et étonnamment rapide pour ce qu'il peut faire. Il n'offrira jamais des performances époustouflantes, mais pour un processeur à petit budget, il saura vous impressionner.