Meilleurs disques durs 2022 : stockez les fichiers et jeux qui vous sont chers, sans vous ruiner

Nous vous recommandons de vous procurer l'un des meilleurs disques durs si vous cherchez à augmenter votre capacité de stockage sans dépenser plus que de raison. Bien qu'il existe des solutions de stockage plus rapides et plus fiables, les disques durs restent les rois de la valeur, car ils vous permettent d'obtenir beaucoup plus pour moins cher.

Cela signifie qu'avec un disque dur, vous n'obtenez pas seulement une alternative moins chère aux meilleurs SSD, vous profitez également d'un espace disponible bien plus volumineux. Les disques durs restent aujourd'hui plus rentables si vous disposez d'un budget limité : par exemple, un disque dur de 4 To et un SSD de 1 To vous coûteront approximativement le même prix. Et comme tout le monde ne peut pas profiter pleinement des vitesses de lecture et d'écriture fulgurantes des SSD, il est plus économique d'opter pour la quantité que pour la qualité.

Afin d'obtenir la meilleure solution de stockage pour votre PC, vous devez opter pour les meilleurs disques durs. Ils sont fiables et capables de récupérer, de sauvegarder et de protéger vos documents et projets importants. Que vous recherchiez un disque dur externe ou interne pour mettre à niveau le meilleur PC bureautique ou le meilleur PC gamer, notre sélection devrait vous intéresser.

Les meilleurs disques durs en un coup d'œil

Les disques durs Seagate BarraCuda offrent un excellent rapport gigaoctets/euros et des avantages nets en termes de vitesse.

Il est presque impossible de parler de disques durs sans mentionner la gamme BarraCuda de Seagate - c'est une force avec laquelle il faut compter. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi, les disques BarraCuda de Seagate offrant un excellent rapport gigaoctets/euro plus des vitesses d'écriture et de lecture remarquables our couronner le tout. Le modèle de 2 To dispense un équilibre parfait entre hautes performances et prix abordable. Comme ce disque combine des plateaux à 7 200 tr/min et des données haute densité, les ordinateurs qui auront la chance de l'intégrer pourront lire les données enregistrées à un débit extraordinaire.

Le Toshiba X300 est un champion haute capacité et hautes performances qui mérite le détour.

Même si ses ordinateurs portables ne sont plus aussi populaires qu'avant, Toshiba est toujours un grand nom de l'informatique avec beaucoup à offrir. En ce qui concerne sa section disques durs, le Toshiba X300 demeure un champion combinant haute capacité et hautes performances qui mérite le détour. Les modèles X300 concèdent un excellent rapport gigaoctet/euro sans sacrifier les performances. Ces disques durs tournent tous à 7 200 tr/min et comprennent 128 Mo de cache pour supporter des vitesses plus élevées. Le seul inconvénient est que la garantie se limite à deux ans, ce qui semble court pour un disque destiné à stocker autant de données importantes.

Mettez le paquet avec l'un des disques durs les plus légendaires, le WD VelociRaptor.

WD VelociRaptor Le meilleur disque dur pour les joueurs Caractéristiques techniques Interface: SATA 6 Gbps Capacité: 250 Go - 1 To Cache: 64 Mo RPM: 10 000

Lorsqu'il s'agit de prendre en charge des jeux PC, il vaut mieux être rapide que volumineux. Donc, si vous avez résisté à l'attrait d'un SSD et que vous cherchez à exécuter à l'ancienne vos titres favoris avec l'un des meilleurs disques durs, le WD VelociRaptor devrait se positionner dans vos cordes. Non seulement ce modèle présente une vitesse de rotation impressionnante de 10 000 tr/min, mais vous allez vouloir prêter attention à son espace disponible. Avec des capacités allant jusqu'à 1 To, les disques VelociRaptor sont prêts à stocker de grandes bibliothèques de jeux, et leurs plateaux super rapides aideront vos jeux à se lancer et à se charger avec une rapidité exemplaire.

Le WD Blue est un choix viable pour presque tous les types de configurations PC économiques.

Western Digital propose une bonne affaire avec sa gamme de disques durs WD Blue. Avec une grande variété d'options de stockage allant du court 500 Go au large 6 To, la série WD Blue demeure une proposition viable pour presque tous les types de configurations PC d'entrée de gamme. Les unités les plus grandes offrent le meilleur rapport qualité-prix : ils vous permettent d'obtenir beaucoup plus d'espace disponible par euro dépensé. Et si vous recherchez un peu plus de vitesse, il existe également des modèles à 7 200 tr/min qui n'entraînent pas une inflation trop importante.

Le SeaGate FireCuda est le meilleur disque dur hybride du marché.

Seagate Firecuda Desktop Le meilleur disque dur hybride Caractéristiques techniques Interface: SATA 6 Gbps Capacité: 1 To - 2 To + 8 Go Cache: 64 Mo RPM: 7 200

Les disques SSD sont incroyablement populaires, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Mais si vous avez besoin d'une grande capacité de stockage rapide sans trop dépenser, les disques durs hybrides représentent une formidable option. Le SeaGate FireCuda est le meilleur disque dur hybride du marché. Il peut contenir jusqu'à 2 To de données, puis ses 8 Go de mémoire cache à semi-conducteurs apprennent quelles données vous utilisez le plus, afin que vous puissiez y accéder rapidement. Ce gain de vitesse est d'autant plus appréciable que ce disque tourne à 7 200 tr/min. Avec une garantie de 5 ans, vous ne devriez pas résister bien longtemps à cette alternative.

Les NAS IronWolf de Seagate sont vendus à prix élevé.

Il est un peu regrettable que les disques durs NAS IronWolf de Seagate soient vendus à un prix élevé, mais ils ne sont pas beaucoup plus chers qu'un disque dur standard présentant cette capacité. Cependant, grâce à leur optimisation native propre aux NAS, ce supplément en vaut totalement la peine. Ces disques sont capables de fonctionner à un taux de rotation rapide de 7 200 tr/min 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir à se soucier d'une quelconque défaillance. Vraiment, si vous avez besoin de l'un des meilleurs périphériques NAS pour votre entreprise ou votre domicile, le NAS IronWolf de Seagate est vraiment votre meilleure option.

Le disque hybride FireCuda de 2,5 pouces de Seagate est un bel équilibre.

Seagate FireCuda Mobile Le meilleur disque dur pour ordinateur portable Caractéristiques techniques Interface: SATA 6 Gbps Capacité: 500 Go - 2 To + 8 Go Cache: 64 Mo RPM: 5 400

Il peut être difficile de mettre à niveau le stockage d'un ordinateur portable, car les disques durs sont beaucoup plus petits. Il n'y a pas beaucoup de disques durs impressionnants de 2,5 pouces, les options les plus rapides affichant un tarif bien trop élevé. Pour autant, le disque hybride FireCuda de 2,5 pouces de Seagate trouve ici un bon équilibre. Il octroie un moyen facile d'ajouter beaucoup d'espace disponible au sein d'un ordinateur portable, tout en lui donnant un coup de pouce en termes de vitesse grâce à 8 Go de stockage flash. Une garantie de cinq ans sur le disque dur permet également de s'assurer une belle durabilité.

Le WD My Book présente un équilibre étonnant entre capacité de stockage et prix.

WD My Book Le meilleur disque dur pour console de jeux Caractéristiques techniques Interface: USB 3.0 Capacité: 3 - 20 To

Les disques durs pour consoles de jeux se remplissent rapidement de bibliothèques massives. Et, comme pour les ordinateurs portables, les possibilités de mise à niveau des disques durs de 2,5 pouces ne sont pas très bonnes. Le WD My Book est un excellent compromis entre capacité de stockage et prix, délivrant suffisamment d'espace pour supporter des ludothèques conséquentes. Fonctionnant via USB 3.0, il n'est peut-être pas aussi rapide qu'un disque dur interne, mais il permet de faire tourner des jeux et met à disposition plus de stockage à un prix plus avantageux.

Le G-Drive de G-Technology offre d'énormes quantités de stockage avec une compatibilité Thunderbolt 3.

G-Technology G-Drive Le meilleur disque dur externe Caractéristiques techniques Interface: USB 3.1 (Type-C) Capacité: 4 - 10 To

Beaucoup de gens semblent penser que les meilleurs disques durs représentent une technologie ancienne et enterrée. Cependant, avec des appareils comme le G-Drive de G-Technology, vous pouvez montrer aux détracteurs de votre entourage que les disques rotatifs ont toujours leur place dans un futur proche. Non seulement ce disque dur externe offre d'énormes quantités de stockage - jusqu'à 10 To - mais grâce à la compatibilité Thunderbolt 3, il peut même charger votre ordinateur portable pendant que vous travaillez. Si vous avez un MacBook Pro, il est difficile d'imaginer un meilleur compagnon de travail.