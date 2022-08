Meilleurs SSD 2022 : jouez et travaillez sans vous soucier des temps de chargement

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

Si vous cherchez un moyen simple et efficace de mettre votre PC à niveau, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur de bureau complet, les meilleurs SSD constitueront votre premier investissement. D'autant plus si vous composiez jusqu'ici avec un disque dur classique, car l'achat d'un SSD vous permettra d'accélérer toutes vos activités et d'exécuter vos applications en toute sécurité.



En effet, les SSD sont beaucoup plus robustes et moins sujets aux pannes que les disques durs, du fait qu'ils ne comportent aucune pièce mobile. Ils offrent par ailleurs des vitesses de lecture et d'écriture plus rapides, ce qui les rend idéaux pour les créatifs qui ont besoin d'un flux de travail plus fluide pour monter leurs vidéos ou retoucher des photos.

Vous pensez qu'un SSD est la solution de stockage qu'il vous faut ? Jetez un coup d'œil à notre guide d'achat ci-dessous. Nous avons sélectionné les meilleurs SSD du marché, dont beaucoup sont utilisés quotidiennement par nos soins.

Meilleurs SSD gaming 2022 : lancez vos jeux PC plus rapidement que jamais

Meilleurs SSD externes : quels sont les modèles les plus mobiles, rapides et fiables ?

Meilleurs disques durs : stockez les fichiers et jeux qui vous sont chers, sans vous ruiner

Quel SSD acheter en 2022 ?

(Image credit: Samsung )

1. Samsung 980 Pro Le meilleur SSD PCIe 4.0 Caractéristiques techniques Capacité: 250 Go - 1 To Interface: PCIe Gen 4.0 x 4, NVMe 1.3c Garantie: limitée jusqu'à 5 ans specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Conrad FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Performances extrêmes + Prix compétitif + Bonne endurance Pourquoi attendre - Votre PC est compatible PCIe 3.0 ? Optez pour un modèle moins cher

Si vous pouvez vous permettre de ne pas lésiner sur les moyens et d'acquérir un SSD robuste, alors le Samsung 980 Pro est le modèle qu'il vous faut. Il s'agit du SSD le plus rapide que nous ayons jamais testé, ce qui le rend idéal pour mettre à niveau votre nouvelle configuration PC, avec une capacité de stockage appréciable de 1 To. Et, bien qu'il ne soit pas le SSD le moins cher du marché, il met à disposition de belles vitesses d'écriture et de lecture, sans gonfler le coût final par rapport à ses rivaux. Rappelez-vous simplement que pour profiter pleinement de sa vitesse, un SSD Gen4 est indispensable.

2. Samsung 970 Evo Plus Le meilleur rapport qualité-prix actuel Caractéristiques techniques Capacité: 250/500 Go - 1/2 To Interface: PCIe Gen 3 x4 M.2 Garantie: 5 ans specifications Storage Type SSD Condition Neuf, Reconditionné Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à alternate FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Abordable + Performances haut de gamme Pourquoi attendre - Vitesse d'écriture séquentielle lente sous charge

Samsung n'est pas étranger à la création de certains des meilleurs SSD, alors quand la compagnie a lancé le Samsung 970 Evo Plus avec des vitesses plus élevées et un nouveau silicium, nous avons été surpris. Le Samsung 970 Evo Plus est tout simplement l'un des disques les plus rapides du marché, mais le fait que Samsung le vende à un prix aussi avantageux n'est que la cerise sur le gâteau. En raison de l'abordabilité de ce disque, il n'est pas difficile de le recommander comme le meilleur rapport qualité-prix du moment.

(Image credit: Corsair)

3. Corsair MP400 Le meilleur SSD PCIe NVMe Caractéristiques techniques Capacité: 1/2/4/8 To Interface: PCIe Gen 3 x4 M.2 Garantie: 5 ans specifications Storage Size 1TB Storage Type SSD Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Une valeur sûre + Rapide et généreux en capacité de stockage Pourquoi attendre - Une endurance réduite

Le Corsair MP400 est une perle. Avec des prix bas, même pour les SSD SATA, le Corsair MP400 offre une tonne de stockage pour que vous en ayez le plus possible pour votre argent. Mais, ce n'est pas un SSD SATA. C'est un SSD PCIe NVMe et il n'est pas lent. Sa vitesse est compétitive par rapport à celle de nombreux autres SSD PCIe 3.0 et son prix est inférieur à celui de ces derniers. Son endurance plus faible est à peu près le seul inconvénient. Mais ce ne sera pas un problème majeur pour les utilisateurs non-gamers qui n'écrivent pas des tonnes de données.

(Image credit: SK Hynix)

4. SK Hynix Gold P31 Le SSD le plus facile à installer Caractéristiques techniques Capacité: 500 Go - 1 To Interface: PCIe Gen 3 x4 M.2 Garantie: 5 ans specifications Storage Size 1TB Colour Or Storage Type SSD Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Des vitesses fantastiques + Rapport qualité-prix équitable Pourquoi attendre - Le PCIe 4.0 existe et atténue sa valeur

Le SK Hynix Gold P31 est un disque fantastique, surtout à son prix récemment réduit. Il offre des vitesses incroyables sur l'interface PCIe 3.0, se rapprochant même de certains des disques PCIe 4.0 que nous avons testés. Mais c'est là que se trouve le seul inconvénient majeur, des disques beaucoup plus vifs arrivent maintenant sur le marché. Dans de nombreux cas, le P31 restera un excellent choix, mais s'il y a un emplacement PCIe 4.0 vide sur votre PC, il sera plus judicieux d'opter pour le Samsung 980 Pro.

(Image credit: Samsung)

5. Samsung 980 Le SSD PCIe 3.0 le plus élégant Caractéristiques techniques Capacité: 250/500 Go - 1 To Interface: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 Garantie: 5 ans specifications Colour Noir Storage Type SSD Condition Neuf, Reconditionné Les meilleures offres du jour Voir à alternate FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Prix compétitif + Très performant + PCB noir Pourquoi attendre - Pas le plus rapide - Pas le moins cher non plus

Bien qu'il ne s'agisse que d'un modèle PCIe 3.0 et qu'il soit loin du Samsung 980 Pro en tête de ce classement, le Samsung 980 est un SSD très performant disponible à un prix très intéressant. Surtout pour 1 To de stockage. Il délivre des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 3 500 Mo/s et jusqu'à 3 000 Mo/s. De même, il demeure discret et élégant avec son look entièrement noir. Si vous cherchez à remplir un emplacement PCIe 4.0, vous devriez peut-être regarder ailleurs. Sinon, ce disque apparaît comme une valeur incontournable.

(Image credit: Silicon Power)

6. Silicon Power US70 Le SSD PCIe 4.0 le plus économique Caractéristiques techniques Capacité: 1/2/4/8 To Interface: PCIe Gen 4 x4 M.2 Garantie: 5 ans Les meilleures Silicon Power US70 2TB offres du jour (opens in new tab) (opens in new tab) No price information (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Prix avantageux + Vitesses intéressantes Pourquoi attendre - Beaucoup de concurrence

Le Silicon Power US70 ramène le prix des SSD PCIe 4.0 à un niveau plus facile à supporter. Il est agréablement rapide pour un disque orienté entrée de gamme, et affiche une endurance sérieuse. Toutefois, il doit faire face à une certaine concurrence qui peut le sous-coter face à des modèles plus rapides. en prix tout en prenant de l'avance en vitesse. Le fait qu'il repose sur un PCB bleu étrange qui ne se marie pas aisément avec de nombreuses cartes mères n'aide pas.

7. Samsung 860 Pro Le SATA III n'est pas encore mort Caractéristiques techniques Capacité: 250/512 Go - 1/2/4 To Interface: SATA III Garantie: 5 ans specifications Storage Size 512Go - 2TB Colour Noir Storage Type SSD Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Modèle 4 To disponible + Sécurité accrue Pourquoi attendre - Des performances plus limitées en 2022

Les technophiles ne raffolent peut-être plus du SATA III, mais le Samsung 860 Pro prouve que cette interface vieillissante a encore de beaux jours devant elle. Avec une capacité de stockage allant jusqu'à 4 To et des vitesses de transfert proches du maximum théorique de l'interface SATA III - sans parler de la fiabilité et de la sécurité haut de gamme - le Samsung 860 Pro fait partie des meilleurs SSD pour quiconque s'accroche encore à ce type d'interface.

(Image credit: Corsair)

Le Corsair MP600 Pro LPX sort de l'usine avec des performances parmi les plus rapides que nous ayons vues pour un SSD grand public. Dans les benchmarks séquentiels, il surpasse le Samsung 980 Pro et le WD Black SN850. Il n'est pas en tête pour les opérations aléatoires, mais il résiste pas loin derrière. Le fait que ce disque offre autant de performances tout en maintenant une valeur raisonnable de 16 centimes par gigaoctet et qu'il inclut même son propre refroidisseur low profile le rend encore plus difficile à battre. Le véritable atout ici est que Corsair propose des variantes avec des dissipateurs plus grands qui coûtent juste un peu moins cher.