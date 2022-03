Les meilleures clés USB de 2022 : offrez-vous un surplus de stockage, disponible n'importe où, n'importe quand

Included in this guide:

Les meilleures clés USB ne sont pas obsolètes. Même dans l'ombre des SSD rapides et compacts qui sont beaucoup moins chers aujourd'hui, les lecteurs flash - également connus sous le nom de clés USB - ont toujours leur place dans ce monde. Et elles continuent de remplir leur fonction, à savoir conserver vos fichiers de manière portable sans vous obliger à dépenser 100 € ou plus.

Que vous ayez des fichiers que vous devez emporter avec vous, que vous essayiez de sauvegarder des fichiers importants en urgence ou que vous ayez simplement besoin d'un espace de stockage supplémentaire pour votre ordinateur portable, une excellente clé USB devrait vous permettre de faire de belles économies. Mieux encore, ces nouvelles clés USB ont augmenté leur vitesse de transfert de données et leur capacité de stockage jusqu'à 1 To, ce qui signifie qu'elles sont capables de stocker des fichiers volumineux comme des vidéos, des photos haute résolution et de la musique. Beaucoup d'entre elles sont même dotées d'un système de chiffrement des données et d'options de sécurité tiers pour garantir la protection de vos fichiers.

Les meilleures clés USB doivent vous permettre de stocker et de conserver, en toute confiance, vos fichiers et documents importants dans un minuscule appareil de poche. Et, contrairement aux disques durs ou SSD externes, elles ne vous coûteront pas une petite fortune. Voici notre sélection adaptée à tous les besoins et tous les budgets.

La clé USB Kingston DataTraveler Max est doté d'un châssis fin en plastique qui la rend légère et extrêmement portable. (Image credit: Future)

1. Kingston DataTraveler Max 1 To Les performances d'un SSD NVMe Caractéristiques techniques Capacité: 1 To Connectivité: USB-C Pourquoi l’acheter + Petite et compacte + Excellentes performances Pourquoi attendre - Le port Type-C limite la compatibilité

La Kingston DataTraver Max est une clé USB ultra rapide qui offre les performances d'un SSD externe dans un petit boîtier. Elle est également dotée d'une boucle de porte-clés pour une portabilité accrue. Tandis que son couvercle coulissant signifie que vous n'aurez pas à vous inquiéter de la perdre.

Si le modèle 1 To vous permettra d'emporter partout avec vous tous vos fichiers les plus importants, Kingston propose également une version 256 Go et une version 512 Go. Le port USB-C limite certes la compatibilité avec les appareils plus anciens, mais cette clé USB se mariera bien avec la plupart des smartphones Android modernes.

Si vos besoins en matière de clés USB exigent des vitesses fulgurantes, la Supersonic Rage 2 de Patriot est un excellent choix.

2. Patriot Supersonic Rage 2 La meilleure clé USB haut de gamme Caractéristiques techniques Capacité: 128 Go Connectivité: USB 3.0 Pourquoi l’acheter + Extrêmement rapide + Grande capacité Pourquoi attendre - Coûteux

Si vos besoins en matière de clés USB exigent des vitesses fulgurantes, alors l'une des meilleures clés USB à considérer est la Patriot Supersonic Rage 2, qui peut contenir vos documents professionnelles comme une playlist vidéo à visualiser plus tard. Certes, le prix est élevé, mais nous avons été époustouflés par la rapidité de ce dispositif. Si vous avez besoin de déplacer rapidement des fichiers volumineux, elle en vaut vraiment le coût.

Elle s'avère de même livrée avec 128 Go d'espace de stockage, ce qui constitue une quantité phénoménale de contenus à transporter dans votre poche. Veillez simplement à ne pas le perdre !

La SanDisk Extreme CZ80 offre un espace de stockage exceptionnel et des vitesses de transfert rapides.

3. SanDisk Extreme CZ80 La meilleure clé USB abordable Caractéristiques techniques Capacité: 32 Go Connectivité: USB 3.0 Pourquoi l'acheter + Bon marché + Rapide Pourquoi attendre - Espace limité à 64 Go

La clé SanDisk Extreme CZ80, dont le prix se révèle très attractif, vous offre un espace de stockage important et des vitesses de transfert rapides permettant de copier et coller vos fichiers d'un appareil à l'autre, en un claquement de doigts. Préparez-vous à être impressionné par ses performances fulgurantes.



De plus, la conception coulissante de cette clé vous permet de ranger l'interface USB dans le corps de la clé lorsque vous ne l'utilisez pas, ce qui la protège et minimise le risque qu'elle soit endommagée lorsque vous la transportez.

La Verbatim Pinstripe est la clé USB 3.0 la moins chère du marché.

Il s'agit de la clé USB 3.0 la moins chère du marché en termes de Go dispensé par centime d'euro dépensé. Elle bénéficie en outre d'une garantie de deux ans et d'une conception sans capuchon ou avec capuchon rétractable.

Il est intéressant de noter que Verbatim - un fabricant japonais très connu dans le domaine du stockage et de la mémoire - vend directement ce modèle sur son site web, où vous trouverez souvent d'excellentes offres promotionnelles liées à ce périphérique. Comme s'il n'était pas déjà assez bon marché.

La PNY Turbo 256 Go affiche des vitesses de lecture et d'écriture de 80 Mbps et 20 Mbps respectivement.

5. PNY Turbo 256 Go La meilleure clé USB de 256 Go Caractéristiques techniques Capacité: 256 Go Connectivité: USB 3.0 Les meilleures offres du jour Voir à Amazon 16 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Grande capacité + Bonne vitesse Pourquoi attendre - Pas de chiffrement sécuritaire

PNY est un autre fabricant de barrettes mémoire devenu acteur majeur sur le marché de l'USB. La clé USB PNY Turbo 256 Go est l'une des meilleures clés USB du moment, avec un capuchon de protection et des vitesses de lecture et d'écriture de 80 Mbps et 20 Mbps respectivement.

Ce ne sont pas les vitesses les plus véloces de ce classement, alors si vous avez besoin de quelque chose de plus puissant, consultez les clés citées ci-dessus.

La Patriot Viper Fang dispose d'un corps en alliage de zinc et d'aluminium. (Image credit: Patriot)

6. Patriot Viper Fang La meilleure clé USB pour les joueurs Caractéristiques techniques Capacité: 128 Go - 1To Connectivité: USB 3.1 Pourquoi l’acheter + Abordable + Durable Pourquoi attendre - Des vitesses de transfert légèrement en retrait

La Patriot Viper Fang est une clé USB 3.1 (compatible avec l'USB 3.0 et 2.0), développée par l'un des acteurs les plus établis du marché de la RAM. Mais particulièrement nouveau sur celui du stockage.

Pourtant, cette clé USB rivalise avec les éléments les plus remarquables de ce classement. Grâce à son corps en alliage de zinc et d'aluminium qui la rend robuste et lui confère une durabilité extrême. Complétée par une garantie de cinq ans. De plus, ses vitesses de lecture et d'écriture, respectivement de 380 Mbps et 70 Mbps, plairont aux joueurs PC les plus nomades.

La SanDisk Ultra Fit CZ43 est une clé USB low profile.

7. SanDisk Ultra Fit CZ43 La clé USB la plus petite et discrète Caractéristiques techniques Capacité: 32 Go Connectivité: USB 3.0 Pourquoi l’acheter + Compact et portable + Agréablement économique Pourquoi attendre - Pas très rapide

Si vous ne voulez pas qu'une clé USB dépasse de votre ordinateur portable ou de votre tablette lorsque vous l'utilisez ou si vous recherchez le modèle de poche le plus pratique à emporter en voyage... alors une clé USB low profile est une excellente alternative. La SanDisk Ultra Fit CZ43 représente le meilleur modèle du genre. Elle se veut suffisamment petite et légère pour être facilement transportée. Lorsqu'elle est branchée sur votre ordinateur portable, elle ne dépasse pas beaucoup du châssis, ce qui vous évite tout accident ou choc malheureux.



Ce n'est pas tout : il s'agit d'une clé USB très bon marché, à environ 10 € pour la version 32 Go, avec des versions 64 Go et 128 Go également disponibles. Elle ne s'avère pas aussi rapide que la plupart des meilleures clés USB que nous avons mentionnées ici, mais si vous souhaitez une clé USB terriblement compacte, le jeu en vaut la chandelle.

Il ne vaut pas la peine de chercher des clés USB inférieures à 64 Go, simplement parce que la différence de prix que vous payez pour deux ou quatre fois plus de stockage peut être minime.

Veillez à inclure le prix de la livraison dans vos calculs, car il arrive souvent que vous payiez plus pour les frais de port que pour la clé elle-même, en particulier pour les modèles bon marché.

L'USB 2.0 est suffisant pour les petites capacités mais pas pour les plus grandes où les vitesses d'écriture peuvent être lentes. Les clés USB de grande taille (128 Go ou plus) sont souvent équipées d'un connecteur USB 3.0.

Si vous prévoyez de déplacer des fichiers vers et depuis des appareils portables (tablettes ou smartphones), envisagez une clé USB avec un connecteur micro USB et un connecteur USB de taille normale.

Évitez d'acheter vos clés USB auprès de vendeurs ayant peu d'avis sur les sites d'enchères, car ces clés pourraient s'avérer fausses. Tous les vendeurs répertoriés ont fait leurs preuves et sont dignes de confiance.

Au-delà de 128 Go, vous pouvez envisager l'achat d'un SSD si vous recherchez la robustesse, la portabilité, la polyvalence et de meilleures performances sans en payer le prix.

Notez que les capacités sont susceptibles d'être inférieures à celles indiquées lorsqu'elles sont formatées et montées sur un système d'exploitation.