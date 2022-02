Meilleurs SSD externes : quels sont les modèles les plus mobiles, rapides et fiables en 2022 ?

Aussi chers soient-ils, les meilleurs SSD externes valent le moindre centime dépensé. Si les meilleurs disques durs externes ont toujours leur place dans ce monde - et constituent des options formidables pour ceux qui souhaitent limiter leurs coûts - les SSD externes, transportables partout avec vous, délivrent une multitude d'avantages qui leur sont propres.

Ce qui rend les SSD portables si exceptionnels en général, c'est leur capacité à vous donner rapidement accès à vos fichiers tout en garantissant la sécurité de ces derniers. Comme ils sont de plus en plus robustes et efficaces, ils ne s'avèrent pas seulement conçus pour être rapides, mais aussi pour vous éviter toute panne catastrophique. De plus, en raison de leur nature portable, ils sont également plus résistants aux chutes, aux chocs et à tout autre accident potentiel, tout en vous permettant de partager facilement des fichiers entre PC.

Ainsi, que vous souhaitiez augmenter la capacité de stockage d'un ordinateur portable surchargé, sauvegarder des fichiers sensibles ou simplement disposer d'un coffre-fort qui vous permette d'emporter vos fichiers partout où vous allez, opter pour l'un des meilleurs SSD externes s'impose comme la solution la plus viable. À condition que vous soyez prêt à dépenser un peu plus, car ils ne sont pas aussi bon marché que les disques durs externes.

Pour vous aider à choisir, nous avons rassemblé une sélection drastique comprenant les propositions les plus populaires de Seagate, Western Digital et Samsung. Jetez-y un coup d'œil et déterminez le SSD qui correspond à vos besoins et à votre budget. En parlant de budget, notre comparateur de prix inclus devrait vous permettre de trouver les offres les plus profitables du moment.

(Image credit: Samsung)

1. Samsung T7 Touch Le meilleur SSD externe si vous vous souciez de la sécurité de vos données Caractéristiques techniques Capacité: 500 Go, 1 To ou 2 To Connectique: USB 3.2 Gen2 Pourquoi l'acheter + Sécurité intégrée avec accès par empreinte digitale + Incroyablement rapide + Compact Pourquoi attendre - Pas vraiment bon marché - Pas d'étui robuste

Si vous êtes à la recherche d'un SSD portable doté de nombreuses fonctionnalités, vous devriez jeter un coup d'œil au SSD Samsung T7 Touch. Ce système de stockage externe est non seulement rapide (avec des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles atteignant respectivement 1 050 et 1 000 Mo/s), mais il est également doté d'un certain nombre de fonctionnalités intéressantes dans son format de poche.

Nous pensons, bien sûr, à ses options de sécurité intégrées qui utilisent le chiffrage AES 256 bits et vous donnent la possibilité d'utiliser la signature par empreinte digitale - que vous pouvez configurer via son propre logiciel de gestion.

Si vous recherchez un véritable coffre-fort pour vos données, ce modèle reste réellement à privilégier.

Samsung est une entreprise qui a fabriqué de brillants SSD portables, et vous verrez un certain nombre de ses appareils sur cette liste, cependant le Samsung T5 est notre choix du meilleur SSD portable de 2022.

Il s'appuie sur la conception et les performances brillantes de son prédécesseur, le Samsung T3, mais le met à jour avec une connexion USB Type-C incroyablement rapide qui vous permet de bénéficier de transferts incroyablement rapides (jusqu'à 540 Mo/s). Bien entendu, il est également rétrocompatible avec l'USB 3.0 et l'USB 2.0, si votre PC n'est pas équipé de l'USB Type-C. Il est cher, mais le jeu en vaut la chandelle.

3. Seagate Fast Le meilleur rapport qualité-prix fait SSD externe Caractéristiques techniques Capacité: 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To Connectique: USB Type-C Pourquoi l'acheter + Des performances impressionnantes + Prix raisonnable Pourquoi attendre - Longueur de câble réduite

Seagate est une marque bien connue dans le domaine du stockage, et elle a apporté son expérience impressionnante sur le marché des SSD portables par le biais du brillant Seagate Fast SSD.

Il s'agit d'un SSD externe d'une finesse impressionnante, avec seulement 9 mm d'épaisseur et un encombrement de 94 x 79 mm. De plus, il est abordable - les prix sont susceptibles de baisser - et il est très performant, relativement petit, avec un beau design et une garantie de trois ans.

Le Seagate Fast SSD mérite d'être considéré si vous recherchez le meilleur SSD portable à bas prix.

Si vous recherchez la vitesse par-dessus tout, et que l'argent n'est (presque) pas un problème pour vous, alors le Samsung X5 est le meilleur SSD portable en rayon. Il est doté d'une connexion Thunderbolt 3 qui tire pleinement parti des vitesses ultrarapides du brillant SSD Samsung 970 Evo NVMe.

Cependant, ce dévouement pur à la vitesse présente un certain coût. Financier tout d'abord, mais également en termes de taille - car le X5 se montre plus grand et plus volumineux que le Samsung T5 ou le Samsung T7, figurant aussi dans ce classement. L'appareil est assez lourd (150 g), soit trois fois le poids du Samsung T5, et avec ses dimensions de 116 x 60 x 18 mm. Difficile ainsi de le qualifier de SSD compact. Pour autant, en matière de performances, le Samsung X5 est définitivement le SSD externe à privilégier.

5. Adata SE730H Le meilleur périphérique de stockage externe à haute vitesse Caractéristiques techniques Capacité: 256 Go, 1To Connectique: USB 3.1 (Gen 2) Pourquoi l'acheter + Petit facteur de forme + Grandes performances Pourquoi attendre - Coûteux - Manque d'options de couleur

Ce SSD externe petit et compact offre des vitesses très décentes (jusqu'à 500 Mo/s), ainsi qu'un boîtier robuste qui le protège de l'eau, des chutes et des chocs. Ce n'est pas le disque le plus rapide du marché, car il repose toujours sur la technologie SATA vieillissante, plutôt que sur la technologie NVMe, plus récente et plus rapide, mais pour son prix, vous bénéficiez d'excellentes performances.

Adata affirme qu'il s'agit du SSD externe le plus compact, et avec des dimensions de 72,7 x 44 x 12,2 mm et un poids de seulement 37 g sans le câble, il est plus petit et plus léger que les modèles T5 de Samsung. Bien que son prix reste élevé au sein de ce classement, n'oubliez pas qu'il est livré avec une protection certifiée par l'armée.

Le test rigoureux de résistance aux chocs MIL-STD-810G 516.6 lui permet ainsi de survivre de longues années sans trop de dommages. Pendant les soldes, vous pourriez même l'obtenir à un prix inférieur à son prix de vente conseillé.

6. WD My Passport Wireless Le meilleur SSD portable pour les photographes Caractéristiques techniques Capacité: 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To Connectique: USB 3.0 Pourquoi l'acheter + Pare-chocs en caoutchouc résistant aux chutes + Excellentes vitesses de transfert USB... Pourquoi attendre - ... réduites en mode Wi-Fi - Un prix élevé

Le champion du stockage Western Digital s'impose généralement lorsqu'il s'agit de concevoir du matériel de stockage destiné spécifiquement aux photographes professionnels. Avec le WD My Passport Wireless, il a créé un autre dispositif brillant que les photographes (ou même les utilisateurs ordinaires) vont adorer.

Le WD My Passport Wireless rejoint la gamme croissante de disques durs sans fil de WD, qui vous permettent de visualiser et de déplacer des fichiers via une connexion Wi-Fi, plutôt qu'avec un câble, ce qui s'avère plus que pratique.

Cependant, en passant via le Wi-Fi, vous minimiserez quelque peu les vitesses de transfert du SSD. Il se connecte également par le biais de l'USB 3.0, qui offre de très bonnes vitesses, mais pas tout à fait aussi rapides que les connectiques USB Type-C ou Thunderbolt. La flexibilité et la durabilité du WD My Passport Wireless demeurent néanmoins attractives, d'autant qu'il est livré avec un lecteur de carte SD. Le cadeau rêvé pour photographe, on vous dit.

L'Adata SD700 conviendra à ceux qui recherchent un périphérique de stockage robuste, capable de fournir une grande capacité sans coûter trop cher. Il offre de bonnes vitesses (jusqu'à 440 Mo/s) et il est conforme à la norme IP68, ce qui signifie que vous pouvez le transporter sans craindre qu'il ne soit endommagé.

L'Adata SD700 est disponible dans des capacités allant jusqu'à 1 To. Vous n'avez donc pas à craindre de manquer d'espace de stockage ici. Cependant, il n'est pas équipé de la connectique USB Type-C, autrement dit attendez-vous à un débit moins exceptionnel que les alternatives Samsung citées plus haut.

(Image credit: LaCie)

8. LaCie Portable High Performance Le meilleur SSD externe léger et minimaliste Caractéristiques techniques Capacité: 500 Go, 1 To, 2 To Connectique: USB-C, USB 3.0 Pourquoi l'acheter + Léger + Résistant aux chocs Pourquoi attendre - Il existe d'autres options plus abordables

Ce n'est pas pour rien que LaCie fait partie des quelques marques auxquelles font confiance les créateurs de contenus et les nomades numériques. Le fabricant a conçu ses disques durs et ses SSD pour les adapter aux beaux et longs voyages, en les rendant suffisamment robustes pour survivre à la plupart des chutes accidentelles. Et leur légèreté vous permet de les ranger dans une valise ou un sac à dos sans surpoids inutile.

En d'autres termes, même s'il n'a pas la robustesse qui fait la réputation des disques durs LaCie, il peut vous accompagner partout et n'importe quand. Il est également polyvalent en matière de connectiques : s'il dispose de la connexion USB-C idéale pour les MacBooks et la gamme Dell XPS, il concède aussi une connectivité USB 3.0 pour les autres ordinateurs portables.

(Image credit: G-Technology)

9. G-DRIVE mobile 1 To Gardez vos fichiers en toute sécurité Caractéristiques techniques Capacité: 500 Go, 1 To, 2 To Connectique: USB-C, USB 3.0 et compatibilité Thunderbolt 3 Pourquoi l'acheter + Robuste + Compact + Assez rapide pour améliorer votre productivité Pourquoi attendre - Pas abordable - Peut chauffer très rapidement

Lorsqu'il s'agit de garder vos fichiers en sécurité - que ce soit contre les regards indiscrets ou les accidents - G-Technology est toujours roi. Le SSD mobile G-Technology G-DRIVE 1 To du fabricant, par exemple, est résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP67, peut survivre à des chutes de 3 mètres et résiste à un écrasement de 450 kg.

Vous êtes déjà impressionné ? Son taux de transfert pouvant atteindre 560 Mo/s et sa compatibilité avec l'USB 3.0 et le Thunderbolt 3 devraient finir de vous convaincre. Du moins, si vous êtes prêt à payer pour cela. Tout comme le LaCie Portable High Performance External SSD, il ne fait pas partie des options les moins chères du marché.

(Image credit: GNARBOX)

10. GNARBOX 2.0 Une option intéressante pour les photographes et les vidéastes Caractéristiques techniques Capacité: 256 Go, 512 Go, 1 To Connectique: 2 x USB-C, SD et ports Micro HDMI Pourquoi l'acheter + Incroyablement pratique à utiliser + Conçu pour l'extérieur Pourquoi attendre - Très cher - Conçu pour un public particulier

Les SSD robustes de Gnarbox ont un objectif très spécifique. Ils sont conçus pour que les photographes et les vidéastes disposent d'un disque de sauvegarde pratique et fiable pour leurs précieux fichiers haute résolution lorsqu'ils se déplacent sur le terrain.

Le GNARBOX 2.0 n'est peut-être pas destiné aux utilisateurs réguliers, mais il demeure un périphérique ingénieux pour les créateurs de contenus, non seulement pour sauvegarder des fichiers usuels, mais aussi pour remplacer une carte SD limitée.

Qui n'a jamais manqué d'espace sur sa carte SD lors d'un tournage ? Et comme il résiste à l'eau, à la poussière et aux chocs, c'est sans conteste le meilleur SSD externe pour les créatifs aventureux.

(Image credit: Future)

11. Kingston XS2000 USB 3.2 Gen 2x2 Un SSD portable avec des vitesses presque aussi rapides que Thunderbolt 3 Caractéristiques techniques Capacité: 500 Go, 1 To et 2 To Connectique: USB-C, USB 3.2 Gen 2x2 Pourquoi l'acheter + Robuste avec un indice IP55 + Vitesse fantastique si vous avez un système compatible Pourquoi attendre - Nécessite le bon matériel pour maintenir l'USP - Coûteux si vous souhaitez simplement disposer d'une grande capacité de stockage

Le Kingston XS2000 est l'un des premiers et peut-être le seul SSD portable à être doté de l'USB 3.2 Gen 2x2. En conséquence, le dispositif révèle des vitesses impressionnantes, Kingston affirmant qu'il peut atteindre jusqu'à 20 000 Mo/s en lecture/écriture. N'oubliez pas cependant que votre matériel devra être compatible avec le protocole USB 3.2 Gen 2x2 pour tirer pleinement parti de ce disque portable.

En plus d'être rapide, le Kingston XS2000 est également léger (29 g) et assez compact. Kingston a inclus un manchon en caoutchouc pour protéger davantage ce disque résistant à l'eau, à la poussière et aux chocs habituels.

Qu'est-ce que la mémoire flash NAND ? Anthony Spence, spécialiste des SSD et des mémoires de Silicon Power, répond à cette question. "La flash NAND est un type de technologie de stockage non volatile. Non-volatile signifie simplement que NAND, contrairement à DRAM (ou mémoire système), n'a pas besoin d'être alimenté pour conserver les données. La capacité de conserver les données après avoir coupé l'alimentation fait de la technologie NAND une excellente option pour les dispositifs de stockage externes en déplacement. Contrairement aux disques durs, la mémoire flash NAND n'est pas une technologie magnétique, mais elle utilise des circuits électriques et un certain nombre de cellules de mémoire pour stocker les données. La technologie NAND présente plusieurs avantages par rapport aux disques durs. Par exemple, elle ne comporte aucune pièce mobile, ce qui signifie qu'en théorie, les données ne seront pas affectées par des chutes accidentelles. Les dispositifs Flash NAND ont tendance à être plus petits et plus légers que les disques durs, mais surtout, les performances des dispositifs Flash NAND sont considérablement supérieures à celles des disques durs. Le principal inconvénient des dispositifs NAND vient du fait qu'ils ont tendance à être chers en dollars par gigaoctet, surtout par rapport aux disques durs plus traditionnels. Les deux moyens les plus courants de pallier ce problème sont soit l'ajout de bits par cellule, soit l'abandon de la technologie planaire 2D au profit de la technologie NAND 3D et au-delà."

Qu'est-ce que la mémoire flash 3D NAND ? La technologie 3D NAND, également connue sous le nom de technologie V-NAND, permet de superposer des cellules NAND. La superposition de NAND contribue à surmonter les limites de capacité des NAND planaires. Comme les cellules NAND sont empilées verticalement plutôt qu'horizontalement, une densité plus élevée peut être atteinte sans sacrifier l'intégrité des données. La technologie 3D NAND offre non seulement une densité de mémoire plus élevée que la technologie 2D NAND, mais elle permet également d'obtenir une consommation d'énergie plus faible, une meilleure endurance, des vitesses de lecture et d'écriture plus élevées et un coût global plus faible par gigaoctet.

Merci à Vincent Duvals pour sa contribution majeure sur ce guide d'achat.