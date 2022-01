Meilleures alimentations PC : quels blocs choisir pour supporter efficacement votre configuration ?

Ne sous-estimez pas l'importance des meilleurs blocs d'alimentation. Sans eux, votre PC ne pourra pas fonctionner de manière optimale. Les meilleures cartes graphiques et les meilleurs processeurs étant très chers de nos jours, vous voulez non seulement en tirer le meilleur parti, mais aussi les protéger en utilisant l'alimentation la plus adaptée.

Choisir un bon bloc d'alimentation ne justifie aucun compromis juste pour limiter les coûts, que vous mettiez à niveau ou montiez un nouveau PC. Si vous le faites, vous risquez de vous retrouver avec une configuration défectueuse, avec des risques de pannes majeures - ce qui vous coûtera plus cher sur le long terme. Pour vous simplifier la tâche, nous avons sélectionné les meilleures alimentations PC disponibles actuellement, en traquant également les prix les plus intéressants.

Quel bloc d'alimentation pour PC acheter en 2022 ?

Le Corsair AX1000 offre des performances et un fonctionnement silencieux dignes de son prix. (Image credit: Corsair)

1. Corsair AX1000 L'alimentation PC la plus performante du moment Caractéristiques techniques Format: ATX Puissance: 1000W Norme: 80 Plus Titanium Modularité: Totale Garantie : 10 ans Pourquoi l’acheter + Excellentes performances + Extrêmement silencieux + Qualité de construction solide Pourquoi attendre - Câbles un peu raides - Chère

La Corsair AX1000 est peut-être l'une des alimentations pour PC les plus chères du marché, mais elle en vaut clairement chaque centime dépensé, grâce à ses performances et son fonctionnement silencieux. Elle se targue d'une solide régulation de la charge, de niveaux de puissance très élevés et d'excellents résultats aux tests d'analyse comparative. Ce bloc supportera les spécifications des boîtiers ATX les plus exigeants. Il est entièrement modulaire, avec huit connecteurs PCIe et deux EPS.

Un bloc d'alimentation économique comme l'EVGA 500 B1 pourrait bien convenir si vous montez votre première configuration PC.

2. EVGA 500 B1 L'alimentation pour PC la plus économique Caractéristiques techniques Format: ATX Puissance: 500W Norme: 80 Plus Bronze Modularité : Non Garantie: 3 ans Pourquoi l’acheter + Prix bas + 6 câbles SATA Pourquoi attendre - Puissance nominale de 500W

Si vous êtes à la recherche d'une alimentation abordable de par son prix, mais pas forcément par sa puissance, vous risquez de vous retrouver avec une sélection de blocs relativement limitée. Pour autant, une alimentation économique comme l'EVGA 500 B1 s'aura s'adapter à ce double besoin. Pour moins que l'achat d'un nouveau jeu AAA, vous obtiendrez une puissance totale de 500 watts transmise par plusieurs câbles SATA et deux câbles PCIe. L'EVGA 500 B1 s'implante avec aisance dans votre boîtier PC ATX et supporte sans mal vos composants premium. Sa garantie de trois ans est également une bonne chose, renforçant la durabilité de votre nouvelle configuration.

Le BeQuiet ! Straight Power 10 se fait remarquer... par sa discrétion.

3. BeQuiet! Straight Power 10 La meilleure alimentation PC pour les amateurs de silence Caractéristiques techniques Format: ATX Puissance: 400W – 700W Norme: 80 Plus Gold Modularité: Semi Garantie : 5 ans LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Darty FR Voir à Cdiscount FR Voir à GrosBill FR 74 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Support silencieux ATX et EPS Pourquoi attendre - Un peu cher pour les capacités qu'il livre

Même les meilleures unités d'alimentation semblent avoir des ventilateurs extrêmement bruyants, et contrairement aux ventilateurs de boîtier, il n'est pas vraiment facile de les remplacer. Heureusement, la gamme Straight Power 10 comble totalement cette lacune, avec un silence appréciable. Les options vont de 400w à 700w, et elles sont certifiées SLI et Crossfire. Elles se veulent en outre modulaires, et met à votre disposition tous les câbles nécessaires à son intégration.

La Thermaltake Toughpower Grand RGB 1050W Platinum offre des performances globales élevées. (Image credit: Thermaltake)

4. Thermaltake Toughpower Grand RGB 1050W Platinum La meilleure alimentation PC avec plateforme avancée Caractéristiques techniques Format: ATX Puissance: 1050W Norme: 80 PLUS Platinum, ETA-A (88-91%) Modularité: Totale Garantie: 10 ans LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Efficace + Entièrement modulaire Pourquoi attendre - Pas de protection contre la surchauffe

Grâce à la plateforme avancée et fiable qu'il utilise, le Thermaltake Toughpower Grand RGB 1050W Platinum offre des performances globales élevées. Il est également doté de cinq modes d'éclairage RVB vifs - contrôlables via un bouton à l'arrière, d'une fonction mémoire intégrée et d'un ventilateur Smart Zero ultra silencieux.

La Silverstone SFX SST SX550 est une alimentation compacte qui s'intègre dans de nombreux boîtiers.

5. Silverstone SFX Series SST-SX550 L'alimentation PC la plus compacte Caractéristiques techniques Format: SFX Puissance: 550W Norme: 80 Plus Gold Modularité: Non Garantie: 3 ans Pourquoi l’acheter + Petite taille + Support ATX et EPS Pourquoi attendre - Nombre limité de connecteurs

Les meilleures alimentations pour PC ont malheureusement tendance à être d'énormes masses de métal qui ne s'intègrent pas dans les plus petits boîtiers. Cependant, la Silverstone SFX SST SX550 est une alimentation compacte conçue totalement pour cet usage. Elle est deux fois plus petite que la plupart des autres alimentations de cette liste, ce qui laisse plus de place pour une meilleure circulation de l'air. Cela en fait un choix facile pour tous ceux qui montent un PC avec boîtier mini ITX ou micro ATX. Vous pouvez même la glisser dans une tour moyenne ou complète, si vous en avez envie.

Si vous comptez conserver votre configuration PC pendant des années, la Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1200W est la meilleure alimentation pour PC pour vous. (Image credit: Thermaltake)

6. Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1200W L'alimentation PC la plus robuste Caractéristiques techniques Format: ATX Puissance: 1200W Norme : 80 PLUS Platinum, ETA-A (88-91%) Modularité: Totale Garantie: 10 ans LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Amazon Voir à Darty FR Voir à Cdiscount FR Pourquoi l’acheter + Très bonne réponse transitoire + Entièrement modulaire Pourquoi attendre - Bruyante - Coûteuse

La Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1200W est un concentré de puissance et de beauté, elle offre de hautes performances avec des fonctions d'éclairage RGB. Mieux encore, elle est entièrement modulaire et construite comme un tank, elle vous durera longtemps. Toutes ces caractéristiques haut de gamme ont un prix élevé, mais si vous avez décidé d'investir sans compter dans votre nouvelle configuration PC, elle en vaut assurément la peine.

Le XPG Core Reactor 750W est un puissant bloc avec des pièces de qualité supérieure et de haute performance. (Image credit: XPG)

7. XPG Core Reactor 750W Le meilleur bloc d'alimentation pour les nouvelles spécifications ATX Caractéristiques techniques Format: ATX Puissance: 750W Norme: 80 PLUS Gold, ETA-A (88-91%) Modularité: Totale Garantie: 10 ans Pourquoi l’acheter + Pleine puissance à 47 degrés Celsius + Efficace et silencieux + Bonne réponse transitoire Pourquoi attendre - Cher

Le XPG Core Reactor 750 peut avoir une concurrence assez rude, comme le Corsair RM750x, par exemple. Son prix élevé n'aide pas. Cependant, c'est un bloc d'alimentation puissant avec des pièces de qualité supérieure et des performances élevées. En outre, c'est également l'une des rares alimentations entièrement compatibles avec les nouvelles spécifications ATX. Enfin, elle s'avère assez compacte, idéale pour les configurations informatiques de petite taille.

Le Corsair CX750F RGB combine un design modulaire avec un indice d'efficacité 80 Plus en bronze et un ventilateur à bruit relativement faible. (Image credit: Corsair)

8. Corsair CX750F RGB Une superbe alimentation RGB Caractéristiques techniques Format: ATX Puissance: 750W Norme: 80 Plus Modularité: Totale Garantie: 7 ans LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Amazon Voir à alternate FR Pourquoi l’acheter + Éclairage RGB personnalisable + Modulaire Pourquoi attendre - Pas assez puissante pour les constructions haut de gamme

Avec le Corsair CX750F RGB, la société a trouvé son champion. Ce bloc d'alimentation combine une conception modulaire avec un indice d'efficacité 80 Plus en bronze et un ventilateur à bruit relativement faible pour un bloc d'alimentation parfait à moins de cent euros. Ajoutez à cela un éclairage RGB qui peut être contrôlé de trois façons différentes et vous ne pouvez pas vraiment vous tromper dans votre achat. Bien qu'elle n'alimente pas les configurations les plus musclées, elle devrait suffire à combler la plupart des installations.

Si vous avez besoin d'une puissance moindre, vous pouvez également jeter un coup d'œil au CX550F RGB White, qui délivre une puissance de 500W et est livré dans une couleur blanche immaculée tout simplement fantastique couplée à l'éclairage RGB.

Le Corsair AX1500i est capable d'alimenter un rig absolument gigantesque.

9. Corsair AX1500i La meilleure alimentation haute capacité Caractéristiques techniques Format: EPS Puissance: 1500W Norme: 80 Plus Titanium Modularité: Totale Garantie: 10 ans Pourquoi l’acheter + Efficacité Titanium absolue + Des performances monstrueuses Pourquoi attendre - Un prix énorme - Taille gigantesque

Si vous êtes un monteur sérieux qui a l'intention de construire une machine absolument gigantesque, avec plusieurs cartes graphiques, des systèmes de refroidissement et un overclocking sain, la Corsair AX1500i est la meilleure alimentation pour PC à considérer. Elle possède la plus haute cote d'efficacité 80 Plus Titanium possible, et se montre entièrement modulaire, de sorte que vous n'avez qu'à ajouter les câbles dont votre construction a réellement besoin.

L'E650 de NZXT est une alimentation entièrement modulaire.

10. NZXT E650 La meilleure alimentation modulaire Caractéristiques techniques Format: ATX Puissance: 650W Norme: 80 Plus Gold Modularité: Totale Garantie: 10 ans Pourquoi l’acheter + Élégant + Garantie de 10 ans Pourquoi attendre - Très chère

Si vous essayez vraiment de maximiser l'attrait visuel de votre construction, une alimentation modulaire est presque essentielle - vous pouvez éviter tous ces câbles désordonnés qui encombrent votre boîtier. La NZXT E650 va encore plus loin avec une esthétique extrêmement attrayante, une consommation d'énergie honorable et une garantie de 10 ans. Un bel investissement qui devrait suivre l'évolution de votre PC sans jamais flancher.

Lorsque vous recherchez une alimentation pour PC, il y a deux choses à prendre en considération : la puissance et le rendement. Pour la plupart des gens, une alimentation de 500 W sera suffisante, mais si vous utilisez des composants de jeu haut de gamme, vous aurez besoin d'une alimentation un peu plus puissante. Par exemple, vous aurez besoin d'une alimentation d'au moins 850 W si vous utilisez une Nvidia GeForce RTX 3080.

Pour des raisons d'efficacité, nous vous recommandons d'opter pour une alimentation ayant au moins la certification 80 Plus Bronze. Et, si vous voulez l'alimentation la plus efficace, optez pour une alimentation pour PC 80 Plus Gold ou 80 Plus Platinum.