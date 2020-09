Test de la Nvidia GeForce RTX 3080

La Nvidia GeForce RTX 3080 est une carte graphique absolument puissante, qui a permis l'un des plus grands bonds générationnels de l'histoire des GPU. Tous ceux qui souhaitent jouer en 4K, et pas en dessous, devraient prêter attention à ce tout nouveau modèle. Et ce, même si ses avantages diminuent à des résolutions plus faibles.

Nvidia GeForce RTX 3080 offres Amazon France View Similar Amazon No price information

La Nvidia GeForce RTX 3080 fait suite à la gamme controversée des Nvidia Turing, apportant avec elle des performances bien meilleures sans augmentation de prix. Lorsque les RTX 2080 et RTX 2080 Ti ont été lancées, Nvidia a fait l'objet de moult critiques négatives, en raison du prix élevé de la série – entre 424 € pour la RTX 2060 Super et 1 259 € pour la RTX 2080 Ti. Or, beaucoup d’utilisateurs ont pensé que les mêmes tarifs se reproduiraient pour la gamme RTX 3000.

Au lieu de cela, la Nvidia GeForce RTX 3080 offre une augmentation massive de 50 à 80% des performances par rapport à la RTX 2080, pour le même prix. Sans parler d'une augmentation de 20 à 30% par rapport à la RTX 2080 Ti, qui se vend presque deux fois plus cher.

Et bien que nous aurions aimé voir les prix baisser jusqu'à atteindre ceux de la série Pascal 10, nous pouvons maintenant confirmer qu'il s'agit réellement du plus grand saut générationnel que nous ayons vu depuis des années sur la conception d’un GPU - peut-être même depuis toujours.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité de la Nvidia GeForce RTX 3080

La Nvidia GeForce RTX 3080 est disponible à la vente depuis le 17 septembre 2020. Comptez 719 € pour la Founders Edition. Évidemment, comme pour tout lancement majeur de carte graphique, il y aura des douzaines de variantes développées et commercialisées par des géants comme MSI, Asus ou Zotac.

Sachez que certaines de ces éditions pourraient connaître une forte augmentation de prix par rapport à la Founders Edition, en raison de solutions de refroidissement et d'overclocking « maison ». Chaque RTX 3080 devrait, toutefois, être plus ou moins à la hauteur des performances de la Founders Edition Nvidia.

(Image credit: Future)

Caractéristiques techniques de la Nvidia GeForce RTX 3080

La Nvidia GeForce RTX 3080 est basée sur la nouvelle architecture graphique Nvidia Ampere, qui apporte d'énormes améliorations tant au niveau des performances brutes que de la consommation énergétique. Nvidia a porté ici le profil de performance global au-delà de ce que n'importe quelle carte graphique Nvidia Turing était capable de faire.

Il y a eu des améliorations évidentes des RT Cores et des Tensor Cores. Qui plus est, grâce à une optimisation intelligente, Nvidia a pu doubler le nombre de CUDA Cores présents sur chaque multiprocesseur de flux (SM). Chacun d’entre eux s’avère dès lors capable de gérer les charges de travail FP32, bien que cela ne se traduise pas directement par un doublement du framerate au sein de vos jeux PC préférés - du moins, peu d’entre eux sont concernés à ce jour.

(Image credit: Future)

Alors que la Nvidia GeForce RTX 3080 ne possède que 46% de SM supplémentaires versus la RTX 2080 (qui en recense 68), elle fait plus que doubler le nombre de noyaux CUDA, passant de 2 944 à 8 704. Cela se traduit par un débit presque trois fois supérieur au débit théorique du FP32, évoluant d'environ 10 TFLOPS à 29,7 TFLOPS - un saut générationnel absolument massif, on vous dit !

Lorsque l'on combine l'amélioration des CUDA Cores, avec des augmentations massives du cache et de la bande passante mémoire - fait de la transition vers une mémoire GDDR6X plus rapide sur un bus de 320 bits - les performances de jeu atteignent leur point culminant depuis des années, même si elles restent légèrement en deçà de l'objectif de "performance 2x" que certains espéraient.

Les RT Cores de Nvidia sont également de retour - c'est pourquoi Nvidia a le nom RTX, après tout - et ils apportent aussi des améliorations massives. Les cartes graphiques Nvidia Ampere, y compris la RTX 3080, comprennent des RT Cores de deuxième génération, qui fonctionneront de la même manière que ceux de première génération, tout en étant deux fois plus efficaces.

Lors de l’activation du ray tracing, le SM lance un rayon lumineux dans une scène en cours de rendu, et le RT Core prend le relais, opérant tous les calculs nécessaires pour savoir où ce rayon lumineux rebondit. Avant de rapporter cette information au SM. Le SM est donc laissé seul pour générer le reste de la scène. Néanmoins, nous n'en sommes pas encore au point où le ray tracing activé n'a aucun impact sur les performances. Peut-être un jour.

Les Tensor Cores sont également deux fois plus puissants cette fois-ci, ce qui a conduit Nvidia à n'en inclure que 4 dans chaque SM au lieu des 8 que l'on trouve dans l’architecture Turing. En plus du fait qu'il y a maintenant plus de SM en général, les performances du DLSS sont aussi considérablement améliorées.

(Image credit: Future)

Cette génération de cartes graphiques n'est cependant pas uniquement destinée au jeu, et Nvidia a apporté quelques nouvelles fonctionnalités qui embelliront l’écran - et la vie - de presque tous les utilisateurs d’une carte RTX.

Par exemple, nous étions déjà de grands fans de RTX Voice, et Nvidia l'a finalement sorti de sa bêta pour le transformer en une application de streaming complète. Alors que RTX Voice filtre les bruits de fond de votre microphone, vous pouvez configurer Broadcaster pour filtrer dorénavant ceux de votre webcam - ou même simplement appliquer un flou.

La section vidéo est encore en version bêta et nous avons constaté quelques problèmes, mais elle est bien meilleure que toutes les autres solutions pour cacher votre arrière-plan, sans besoin d’un écran vert.

L'une des fonctionnalités qui nous a rendus le plus enthousiaste est Nvidia RTX I/O, une API qui fonctionne en tandem avec l'API DirectStorage de Microsoft. Ce, pour acheminer les données directement de votre SSD à votre carte graphique. Dans les jeux next-gen, cela devrait non seulement réduire massivement les temps de chargement, mais aussi refléter des performances I/O révolutionnaires, promises en 2020 par les futures consoles PS5 et Xbox Series X. Bien plus que des framerates élevées ou de jolis graphiques, cette technologie est d'une importance capitale pour la conception des jeux AAA de la prochaine décennie.

Malheureusement, c'est une technologie qui doit être progressivement adoptée par les éditeurs de jeux, ce qui peut s’avérer long, très long. Nous la découvrirons donc plus efficacement sur consoles et nous verrons à quel point, elle pourra distancer le ray tracing en termes de vitesse.

Concernant la carte graphique Founders Edition, Nvidia a choisi un tout nouveau design plus cool, bien plus pratique que tout ce qui a été fait jusqu'à présent. La société a utilisé un circuit imprimé plus court et multicouches afin que l'arrière de la carte ne soit qu'un simple dissipateur de chaleur. Ce faisant, Nvidia a pu monter un ventilateur à l'arrière de la carte graphique qui aspirera l'air froid à travers le dissipateur, et l'expulsera vers le haut et hors du boîtier.

(Image credit: Future)

Nous étions un peu inquiets lorsque nous avons vu la conception de ce ventilateur, car il soufflait de l'air chaud directement sur ces composants. Mais même dans notre installation personnelle, où nous composons avec un ventirad Noctua NH-12UA sur un AMD Ryzen 9 3900X, nous n'avons observé aucune différence de performance. Nous pensons que, comme la plupart des jeux PC ne sollicitent pas vraiment le GPU et le CPU au même point - du moins pas encore -, il s’agit d’un élément positif.

Côté alimentation, le nouveau connecteur à 12 broches est bel et bien là - nous nourrissons pourtant des sentiments mitigés à son sujet. Il est clair que la nouvelle conception de la Founders Edition a besoin de ce connecteur plus petit pour faire fonctionner ce nouveau système de refroidissement. Nous aurions juste aimé que le dongle Nvidia PCIe 2 x 8 broches à 1 x 12 broches soit un peu plus long. Dans l'état actuel des choses, il est assez difficile de faire moins discret dans votre configuration. Il est à noter, cependant, que Nvidia met le connecteur d'alimentation à 12 broches à la disposition de tous les fabricants - même AMD - qui voudraient l'utiliser.

La Founders Edition dispose également de trois DisplayPort et d'une sortie HDMI 2.1 pour les écrans, ce qui est une bonne chose. Cependant, nous n'aimons pas que Nvidia se soit débarrassé de la sortie USB-C ici, car les créatifs voudront certainement continuer à utiliser cette carte incroyablement puissante, et de nombreux moniteurs de qualité professionnelle sont en fait des écrans USB-C.

Malgré nos insignifiants problèmes avec la Founders Edition - et malgré le fait que nous pensions qu'elle était inesthétique lors de son introduction par Nvidia - c'est un matériel assez attrayant. Toute en noir avec des teintes argentées, la RTX 3080 ressemble à un appareil de qualité professionnelle.

Enfin, le logo « GeForce RTX », présent en blanc sur le flanc latéral de la carte graphique, plaira sûrement à tous les utilisateurs anti-RGB. En outre, les joueurs qui veulent se lancer à fond dans l'éclairage arc-en-ciel disposeront de cette option via des cartes tierces.

Image 1 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) 3DMark Time Spy Extreme Image 2 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) 3DMark Fire Strike Ultra Image 3 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) 3DMark Port Royal Image 4 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Metro Exodus en paramètres Ultra @ 1080p Image 5 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Metro Exodus en paramètres Ultra @ 1440p Image 6 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Metro Exodus en paramètres Ultra @ 4K Image 7 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Metro Exodus en paramètres Ultra @ 1080p avec ray tracing activé Image 8 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Metro Exodus en paramètres Ultra @ 1440p avec ray tracing activé Image 9 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Metro Exodus en paramètres Ultra @ 4K avec ray tracing activé Image 10 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Total War: Three Kingdoms en paramètres Ultra @ 1080p Image 11 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Total War: Three Kingdomsen paramètres Ultra @ 1440p Image 12 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Total War: Three Kingdoms en paramètres Ultra @ 4K Image 13 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Grand Theft Auto V en paramètres Max @ 1080p Image 14 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Grand Theft Auto V en paramètres Max @ 1440p Image 15 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Grand Theft Auto V en paramètres Max @ 4K Image 16 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Horizon Zero Dawn Ultimate Quality @ 1080p Image 17 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Horizon Zero Dawn Ultimate Quality @ 1440p Image 18 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Horizon Zero Dawn Ultimate Quality @ 4K Image 19 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Red Dead Redemption 2 en paramètres Max @ 1080p (sans MSAA) Image 20 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Red Dead Redemption 2 en paramètres Max @ 1440p (sans MSAA) Image 21 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Red Dead Redemption 2 en paramètres Max @ 4K (sans MSAA) Image 22 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Final Fantasy XV en paramètres élevés @ 1080p Image 23 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Final Fantasy XV en paramètres élevés @ 1440p Image 24 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Final Fantasy XV en paramètres élevés @ 4K Image 25 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Assassin's Creed Odyssey en paramètres Ultra @ 1080p Image 26 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Assassin's Creed Odyssey en paramètres Ultra @ 1440p Image 27 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Assassin's Creed Odyssey en paramètres Ultra @ 4K Image 28 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Far Cry 5 en paramètres Ultra @ 1080p Image 29 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Far Cry 5 en paramètres Ultra @ 1440p Image 30 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Far Cry 5 en paramètres Ultra @ 4K Image 31 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Consommation énergétique minimum Image 32 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Consommation énergétique maximum Image 33 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Température minimale Image 34 sur 34 (Image credit: Infogram; Future) Température maximale

Performances de la Nvidia GeForce RTX 3080

Quelle configuration PC pour accueillir la RTX 3080 ? Voici la configuration PC que nous avons employé pour évaluer la Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition : Processeur : AMD Ryzen 9 3950X (16 cœurs, jusqu'à 4,7 GHz)

Refroidisseur processeur : Masterliquid 360P Silver Edition

RAM : 64 Go de mémoire vive Corsair Dominator Platinum @ 3 600 MHz

Carte mère : X570 Aorus Master

SSD : ADATA XPG SX8200 Pro @ 1To

Alimentation : Phanteks RevoltX 1200

D'après la campagne marketing (exagérée) de Nvidia, nous nous attendions déjà à ce que la RTX 3080 soit une carte graphique rapide. Reste que la qualifier de « rapide » est quelque peu un euphémisme. Tant, elle l’est dès son installation facile et sans encombre.

Avant la 3080, notre configuration personnelle embarquait une Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Or les différences sont clairement apparentes, avant même que nous commencions à mesurer les performances de manière quantifiable. Par exemple, notre jeu de chevet, Final Fantasy XIV, cause des chutes de framerate aléatoires, en particulier dans sa dernière extension. La RTX 2080 Ti descendait régulièrement en dessous de 60 fps à 4K. Cela n'arrive jamais avec la RTX 3080. En fait, le jeu fonctionne généralement à une vitesse de 75 à 100 images par seconde en résolution 4K, avec les paramètres graphiques max.

Cette distinction se reproduit sans cesse, quel que soit le jeu auquel nous jouions. Metro Exodus est verrouillé à 60 images/seconde en 4K, avec le ray tracing et le DLSS activés. Même Final Fantasy XV, avec tous ses effets graphiques optionnels, demeure assez stable à 60 images par seconde et en 4K. Le gameplay est parfaitement accessible en 4K60 pour n’importe quel titre étudié pour.

Bien que les thermiques de nos repères ne soient pas très excitants, vous devez garder à l'esprit qu'ils ont été enregistrés sur une tour fermée, avec deux ventilateurs de 240 mm. Les températures ont alors culminé à 60 °C - bien plus froid que les 80 °C que nous subirions normalement avec la RTX 2080 Ti Founders Edition.

En regardant les résultats du benchmark, il est clair que la Nvidia GeForce RTX 3080 s’impose dans une classe à part, tenant tête et surpassant même la RTX 2080 Ti. D'emblée, dans 3DMark Time Spy Extreme, la RTX 3080 est 63 % plus rapide que la RTX 2080 et 26 % plus rapide que la 2080 Ti. Alors que la RTX 2080 n'était que 40 % plus rapide que la GTX 1080 lorsque nous l'avons évaluée en 2018.

Time Spy Extreme dispense un autre scénario sur les gains de la RTX 3080. Avec Red Dead Redemption 2, où nous avons pratiquement activé toutes les options graphiques lourdes – à l’exception de l’anti aliasing -, nous avons constaté une amélioration massive de 87% entre les deux générations.

Ce résultat est inférieur aux performances 2x annoncées lors de la présentation de la RTX 3080, mais il est définitivement plus proche que ce que nous pensions. La RTX 3080 est, au total, 50 à 80 % plus rapide que la RTX 2080, alors qu'elle ne prend que 29% d’avance sur la Fire Strike Ultra. Ce qui demeure un avantage considérable.

Cet écart important de performances n'est toutefois réellement présent qu'en résolution 4K, lorsque la carte graphique est exempte de goulots d'étranglement. Il y a de nombreux titres dans notre suite de tests où même l'AMD Ryzen 9 3950X, associé à 64 Go de RAM à 3 600 MHz, a freiné la RTX 3080. C'est pourquoi, par exemple, la RTX 2080 Ti et la RTX 3080 offrent des performances pratiquement identiques à 1080p sur Metro Exodus. En 4K sur le même jeu, la 3080 bénéficie d’un avantage de performances de 19% versus la 2080 Ti.

Pour cette raison, nous ne recommandons vraiment d'acheter la Nvidia GeForce RTX 3080 que si vous souhaitez passer définitivement à une bibliothèque de jeux 4K, ou peut-être en résolution 3 400 x 1 440 Ultrawide. Les gains ne seront tout simplement pas visibles à des résolutions inférieures, et il vaut dès lors préférer et attendre la Nvidia GeForce RTX 3070, moins chère.

Les performances offertes par la Nvidia GeForce RTX 3080 élargissent encore l'écart qui existe entre Nvidia et AMD sur le haut de gamme. En faisant plus que doubler les performances de la carte graphique grand public la plus puissante d'AMD, la Radeon RX 5700 XT, dans de nombreux tests. La future série AMD Big Navi va avoir une lourde pression sur les épaules, si elle veut tenter de revendiquer la couronne 4K que la RTX 3080 vient de remporter.

(Image credit: Future)

Achetez-la si...

Vous recherchez les meilleures performances en résolution 4K

Le jeu en 4K est incroyablement difficile à exécuter, mais la RTX 3080 est la meilleure carte graphique qui soit pour la gérer. Vous pourrez profiter au maximum de tous les titres AAA accueillant cette résolution, à 60 images par seconde ou presque.

Vous attendez de pied ferme les jeux next-gen

Avec les jeux annoncés sur les prochaines années, les exigences de performance sont sur le point de monter en flèche. La RTX 3080 est nettement plus puissante (du moins sur le papier) que les GPU des consoles PS5 ou Xbox X.

Vous souhaitez remplacer votre vieille carte graphique

Comme les gains générationnels entre les cartes graphiques Nvidia Pascal et Nvidia Turing étaient assez mineurs, beaucoup de gens ont conservé leurs cartes de la série 10. Il est temps maintenant de les substituer par la RTX 3080 et ses gains absolument massifs.

(Image credit: Future)

Ne l'achetez pas si...

Vous jouez généralement en résolution inférieure

La Nvidia GeForce RTX 3080 est une carte graphique 4K, et en tant que telle, vous ne devriez pas choisir ce GPU si vous exécutez vos jeux en Full HD. Vous vous heurteriez à des goulots d'étranglement avec les CPU les plus puissants du marché.