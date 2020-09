Comment monter un PC Gamer puissant et bon marché ?

Vous essayez désespérément de monter une configuration PC qui tienne la route pour faire tourner vos jeux vidéo les plus récents. Et ce sans vous retrouver avec une facture colossale. Oui mais voilà, cette odyssée est semée d’embûches. Nous vous comprenons on ne peut mieux. Les meilleurs PC Gamer ont la réputation d'être les plus coûteux, avec des composants extrêmement haut de gamme qui vous font perdre des milliers d’euros avant montage. Mais rassurez-vous : posséder une excellente machine n’est pas réservé exclusivement au 1% d’utilisateurs (et pas forcément gamers) les plus riches de la planète.

Pour le prouver, nous allons vous montrer exactement comment construire un PC Gamer économique, mais qui ne paraisse pas pour autant « discount ». Le système que nous allons vous présenter ici ne pourra pas lancer Control en 4K, avec l’option ray tracing portée au maximum. Néanmoins, il vous permettra de jouer en résolution Full HD, avec des paramètres élevés. Pour ce faire, il vous faut une excellente combinaison de processeurs et de cartes graphiques, dont les prix sont plus que jamais compétitifs. C'est pratiquement une promenade de santé - tant que vous savez ce que vous devez chercher.

Si vous démarrez une configuration PC à partir de nouvelles pièces, vous ne pourrez pas battre la Xbox One X à budget équivalent. Jouer en 4K s’avère inaccessible tant que vous n'investissez pas dans le milieu de gamme. Vous pouvez contourner ce problème en récupérant des composants usagés, toutefois ce n'est pas une méthode que nous vous recommandons. Ces derniers risquant alors d’enflammer spontanément votre PC.

Un PC Gamer offre cependant de multiples avantages par rapport à une console de jeux et vous arriverez très vite à compenser son prix élevé. Ne serait-ce qu’en économisant, à long terme, sur le coût unitaire des jeux PC.

En cette PC Gaming Week 2020, laissez-nous vous guider dans la conception d'un PC Gamer accessible et intéressant. Que vous cherchiez simplement à économiser beaucoup d'argent sur une machine de jeu performante ou que vous n'ayez pas besoin d'une installation ultra-puissante, vous êtes ici au bon endroit.

Ce dont vous avez besoin

Malgré ce que vous pouvez imaginer, il n’est pas nécessaire de disposer d’une caisse à outils premium pour monter un PC Gaming bon marché. Un tournevis cruciforme est le seul outil absolument indispensable. Il y a tout de même quelques éléments supplémentaires qui peuvent vous aider. Comme vous aurez affaire à un grand nombre de vis, posséder un casier spécifique ou une boîte de rangement vous fera gagner beaucoup de temps. Le cas échéant, empruntez quelques bols pour commencer votre tri.

Vous devez également contrer les problèmes d’électricité statique. Un bracelet antistatique est une aubaine. Si vous n'en avez pas, assurez-vous simplement de ne pas vous tenir sur un tapis lorsque vous montez votre machine. Puis déchargez toute électricité statique latente en touchant du métal, comme votre bloc d'alimentation ou le boîtier de votre PC.

Surtout, vous devez disposer d'un espace propre pour construire. Si vous pouvez débarrasser et occuper la table de la salle à manger pendant quelques heures, c'est parfait. Vous avez juste besoin de suffisamment de surface pour poser, devant vous, tous les composants de votre PC.

Quels composants acheter ?

Les composants indispensables à l’élaboration d’un bon PC existent en tellement de variétés, de nos jours, que vous pourriez théoriquement construire des dizaines de PC… sans trouver la même nomenclature. Nous avons donc utilisé notre expertise pour sélectionner les meilleurs composants adéquats à PC Gamer abordable.

Ce processeur AMD Ryzen est le saint graal des composants PC à prix réduit. Il s'agit d'une puce à quatre cœurs avec une fréquence boost de 4,0 GHz, soit la mise de départ pour bâtir un PC Gamer décent. Mais c'est dans les graphismes de la Radeon Vega 8 embarquée que cette puce gagne vraiment sa réputation (méritée). Cette carte graphique intégrée n'est pas assez puissante pour exécuter des jeux haut de gamme, mais elle devrait suffire pour faire pleinement tourner certains des meilleurs jeux indépendants. Tout en vous permettant d’investir dans un second GPU plus musclé.

Alternative Intel : si vous n’êtes pas trop branché AMD, nous vous suggérons l’achat d’un processeur Pentium G4560. Ce n'est qu'une puce à double cœur, mais grâce à sa vitesse d'horloge élevée et à son hyper-filtrage, elle peut suivre n’importe quel jeu récent sur PC.

Quand on choisit une carte mère, il ne faut pas trop lésiner. C'est l’un de ces composants où si quelque chose tourne mal, vous devez remodeler l’intégralité du PC. Le modèle ASRock Fatal1ty B450 Gaming a de quoi maintenir la cohésion de votre ensemble, tout en vous faisant économiser beaucoup d'euros. Ce n'est pas la carte mère la plus riche en fonctionnalités du marché, mais comme vous recherchez simplement une carte fiable, elle se révèle parfaite. N'oubliez pas que vous devrez mettre à jour le BIOS avec au minimum la version P3.20 pour supporter le processeur Ryzen 3 3200G. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce risque, vous pouvez toujours vous contenter de la coupler au Ryzen 3 2200G à la place - vous ne perdrez pas beaucoup en performances.

Alternative Intel : si vous faites définitivement partie de la Team Blue, il est possible d’économiser un peu plus sur la carte mère, en choisissant l’ASRock B250M-HDV. C'est un chipset plus ancien, donc une bonne affaire.

Pour les joueurs à petit budget, il est raisonnable de s'en tenir à 8 Go de mémoire (RAM). Certains jeux lourds commenceront vraiment à dépasser cette limite, mais ils sont peu nombreux, surtout si votre résolution demeure à 1080p. Nous vous recommandons donc de vous procurer un kit de 8 Go de G.Skill Ripjaws V DDR4. Ce n'est pas le plus rapide ni le plus voyant, mais il fait le travail qu’on lui réclame.

Un SSD de 128 Go peut vous sembler insuffisant. Et effectivement, il peut l’être. Mais lorsque vous essayez simplement de monter un PC à un prix abordable, il serait hors sujet de se montrer trop gourmand, votre configuration ne serait pas adaptée pour. L'Adata Ultimate SU800 128 Go est suffisamment spacieux pour accueillir votre système d'exploitation, ce qui signifie que votre ordinateur sera toujours fluide et rapide. Ce support de stockage coûte à peine 50 €, voire moins selon les bonnes affaires du moment. Comme pendant l’Amazon Prime Day 2020 ou le Black Friday.

Les SSD sont beaucoup plus chers que les meilleurs disques durs lorsqu'il s'agit d’amplifier votre capacité de stockage sur votre PC - c'est un fait. Aussi choisir un disque dur de 1 To, comme le WD Caviar Blue, en supplément d’un SSD plus modeste paraît une combinaison tout à fait logique pour un appareil gaming à petit prix. Vous installerez votre système d'exploitation et peut-être votre jeu le plus gourmand sur votre SSD, tout le reste pourra simplement être stocké sur votre disque dur.

Lorsque vous recherchez la meilleure carte graphique compatible avec votre configuration PC, le conseil le plus important que nous pouvons vous donner est de réfléchir à ce que vous recherchez. Beaucoup de gens vous diront que la Nvidia GeForce RTX 2080 Ti est la meilleure carte graphique du marché, hélas tout le monde ne peut pas débourser 1000 € pour un GPU. C'est pourquoi l'AMD Radeon RX 570 8 Go est un bijou à ne pas sous-estimer. Elle est extrêmement abordable et devrait être assez puissante pour exécuter la plupart des jeux en 1080p, avec des paramètres élevés.

L'alternative Nvidia : si vous regardez du côté de la concurrence, il existe quelques modèles abordables et vous voudrez jeter un coup d'œil plus appuyé à la GeForce GTX 1650. Elle n'est pas super puissante, mais elle vous permettra de jouer en 1080p, tout comme sa rivale AMD.

Nul besoin d’avoir en sa possession une tour de contrôle gigantesque qui organise des spectacles son et lumières dans votre salon. Un boîtier PC doit avant tout héberger la globalité des composants cités ci-dessus. Le Corsair 100R est l'exemple parfait d'un boîtier PC d’entrée de gamme assez volumineux pour abriter une configuration décente. Il ne dispose pas d’un jeu de lumières RVB et des panneaux en verre trempé qu'un boîtier premium lui ravit. Mais vous bénéficierez d’espace supplémentaire consacré à des ventilateurs bien plus utiles. Et plus qu’assez pour ajouter une carte graphique haute performance, en cas de mise à niveau ultérieure.

Monter un PC Gamer d’entrée de gamme ne vous autorisera pas pour autant à vous rabattre sur le bloc d’alimentation électrique le moins cher du rayon et à le jeter dans votre machine. Cette décision malvenue pourrait littéralement provoquer un risque d'incendie. Une référence, comme le Corsair VS550K, peut vous éviter ce type d’incidents sans réparation possible. Parce qu’il est économique, il présente un rendement de 80+, plutôt que les rendements Or, Argent ou Bronze des blocs d'alimentation plus coûteux. Ne tiquez pas, c’est une norme suffisante pour supporter votre nouveau matériel. Gardez juste à l'esprit que cette alimentation n'est pas modulaire, aussi vous devrez peut-être trouver des moyens créatifs pour cacher les câbles additionnels.