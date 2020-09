C’est la rentrée… et aussi la semaine PC Gaming 2020 de TechRadar

Bienvenue à la semaine PC Gaming 2020 de TechRadar. Cela fait six ans maintenant que nous organisons cet événement 100% dédié aux jeux PC et aux PC Gamer qui les supportent. L’occasion de faire le tour des meilleurs titres AAA du moment, mais aussi de ceux qui restent au top un, deux ou cinq ans après leur sortie. Que vous soyez jeux d’action-aventure, simulation sportive, ou MMO, vous devriez apprécier nos sélections éclectiques.

Point de bons jeux PC sans configuration gaming qui en soit digne. Au cours de cette semaine, nous vous proposerons également plusieurs focus sur les meilleurs ordinateurs et PC portables pour joueurs. Mais aussi sur les composants et les périphériques indispensables à leur mise à niveau : cartes graphiques, haut-parleurs, souris, claviers, casques audio… vous disposerez ici de multiples idées pour vous équiper efficacement, aux prix les plus bas. « Let’s play » et bonne rentrée à tous !

Meilleurs jeux PC : les titres à ne pas manquer ou à rattraper en 2020

Vous venez d’acquérir un nouveau PC Gaming et vous cherchez des jeux vidéo capables d’exploiter les prouesses de vos cartes graphique et processeur dernier cri ? Nous avons sélectionné, dans ce guide, les meilleurs jeux PC issus de différents genres. Chaque entrée prouvant, s’il le fallait encore, que le PC est le meilleur support de jeu au monde.

Vous disposez d'une configuration portable un peu plus modeste ? Découvrez notre TOP 20 des meilleurs jeux PC optimisés.

Meilleurs jeux MMO : quels sont les mondes multi-joueurs les plus addictifs ?

Les meilleurs jeux MMO, ou jeux en ligne massivement multi-joueurs, proposent une expérience virtuelle qui ne connait aucun équivalent sur le marché du divertissement. Chaque jeu MMO dissimule en effet un ou plusieurs mondes numériques colossaux. Les plus cultes sont peuplés par des millions de joueurs, connectés un peu partout sur la planète. Voici 10 titres immanquables.

Bon à savoir : pour profiter pleinement de tout jeu en ligne, mieux vaut se parer du meilleur VPN Gaming.

Meilleurs jeux gratuits : 30 titres à télécharger impérativement

Ils sont beaux, ils sont prenants et vous pouvez les installer sur votre PC, sans rien débourser. Les meilleurs jeux gratuits pour PC peuvent vous offrir des heures et des heures de divertissement, en solo comme en session multijoueur. Si vous avez besoin d'échapper au stress de la vie quotidienne ou de tuer le temps sans vous ruiner, ce sont des exutoires parfaits. A lire également : notre sélection des meilleurs free-to-play Steam.

PC ou PC portable Gamer : lequel vous délivrera les meilleures performances en 2020 ?

Votre PC se fait vieux, presque obsolète, et vous aimeriez le remplacer par une configuration gaming dernier cri ? Les meilleurs PC portables Gamer garantissent aujourd’hui une expérience de jeu aussi immersive que celle des PC Gamer classiques. Mais ils vous offrent en plus le privilège d’être nomade. Que vous optiez pour les uns ou les autres, nous vous listons ici les modèles existants les plus puissants.

Les meilleures cartes graphiques 2020 pour sublimer vos jeux PC

Musclez votre configuration PC avec les GPU les plus prisés du moment. Les meilleures cartes graphiques sélectionnées dans ce dossier ne se contentent pas d’améliorer la résolution de vos contenus, ils offrent aussi une navigation beaucoup plus fluide et plus immersive dans l'ensemble. De ce fait, ils s’avèrent un composant essentiel sous le châssis de votre PC.

Les meilleurs casques gamer pour PC : notre TOP 10

Seul le meilleur casque gamer peut offrir le type d'immersion dont vous avez besoin pour vivre tout nouveau titre AAA pleinement. Les meilleurs casques gamer donnent accès à une scène sonore extrêmement détaillée, vous permettant d’entendre chaque pas et de ressentir chaque explosion. Qui plus est, si vous jouez en mode compétition, vous souhaiterez savoir d'où viennent exactement vos ennemis : le casque gamer idéal vous aide à repérer leur position, à l’oreille.

Envie de pousser le son à fond ? Choisissez les meilleurs haut-parleurs et systèmes audio pour votre ordinateur.

Quelles sont les meilleures manettes pour jouer sur votre PC ?

Les meilleures manettes pour PC rendent vos jeux bien plus maniables, car vous n'utilisez qu'un seul périphérique au lieu de deux. Elles offrent davantage de dextérité pour les genres au gameplay exigeant comme les jeux d'action et de combat. Si vous avez pris l’habitude de jouer sur console avant d’opter pour un PC Gamer, elles sont le compromis idéal qui vous aidera à vous familiariser avec votre nouvelle machine. Qui plus est, de nombreux éditeurs définissent désormais leurs commandes de jeux standards comme celles des consoles. Il est donc plus évident de configurer vos contrôles sur une manette que sur vos clavier et souris.

Vous possédez déjà une DualShock 4 ? Voici comment paramétrer une manette PS4 sur votre PC.

Meilleur fauteuil gamer : 10 sièges indispensables pour jouer sur votre PC

En position assise prolongée, vos abdominaux et les muscles de votre dos se relâchent. En jouant plusieurs heures devant votre PC, et ce plusieurs fois par semaine, votre corps enregistre cette mauvaise position. Pour éviter de souffrir inutilement, pensez à faire des pauses entre chaque partie, musclez vos abdos et votre dos. Reposez enfin ce dernier en délaissant une chaise ou un dossier trop rigide au profit d’un siège gamer totalement ergonomique. Attention toutefois : beaucoup ne sont que des imitations de mauvaise qualité qui peuvent rendre l’âme au bout de quelques semaines. Ce guide d’achat a pour objectif de vous conseiller les meilleurs fauteuils gamer du moment.

Les meilleurs services d’abonnement jeux vidéo en 2020

Si vous achetez régulièrement les dernières sorties jeux vidéo ou que vous aimez relancer quelques-uns des meilleurs jeux pour PC, un service d'abonnement s’avère une excellente option. Il vous permet non seulement de disposer de centaines, voire de milliers de titres, mais aussi de faire des économies sur le long terme. La plupart des services d'abonnement propose, chaque mois, une sélection de jeux gratuits que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur et conserver généralement à vie. Un très bon plan. Voici 5 plateformes gaming à privilégier.