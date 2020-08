Comment utiliser votre manette de PS4 sur votre PC

Si vous ne savez pas comment connecter une manette de PS4 à un PC, vous êtes au bon endroit. La manette DualShock 4 de Sony pour PlayStation 4, ainsi que d'autres manettes d’ailleurs, sont compatibles avec la plupart des PC. Ce qui signifie qu'elle est étonnamment facile à connecter. Mais pourquoi utiliser une manette de PS4 sur votre PC nous demanderez-vous ?

Et bien pour que vous puissiez jouer plus facilement à vos jeux PlayStation favoris, ainsi qu'à vos jeux PC sur votre ordinateur pardi ! La manette PS4 DualShock 4 est un choix idéal pour ce scénario, car elle comprend tous les boutons que la plupart des jeux PC requérant une manette exigent. De plus, vous pouvez même utiliser son trackpad comme une souris si nécessaire. Et, même si la prise audio de la manette n'est pas encore prise en charge, vous pouvez toujours brancher votre casque directement sur votre ordinateur ou utiliser un casque sans fil à la place.

Pour démarrer et connecter votre manette PS4 à un PC, tout ce dont vous aurez besoin c’est : la manette elle-même, un PC Windows ou Mac, et un câble USB. Vous pouvez également utiliser la manette PS4 sans fil avec votre PC en utilisant le Bluetooth intégré à votre ordinateur ou bien en achetant un adaptateur USB sans fil pour DualShock séparément que vous brancherez sur le port USB de votre PC. Tout adaptateur Bluetooth prenant en charge le Bluetooth 2 et au dessus devrait également pouvoir faire l'affaire.

Steam, la célèbre plateforme de jeux vidéo de Valve, a publié une mise à jour qui vous permet désormais d'utiliser votre manette PS4 avec votre PC lorsque vous utilisez l'application.

Il est facile de brancher votre manette et de contrôler vos jeux sur PC. Vous pouvez contrôler le mode Big Picture de Steam en utilisant la manette DualShock 4, et ce seront alors les boutons de la manette PS4 qui s’afficheront dans le jeu.

Pour utiliser votre manette PS4 sur votre PC avec Steam il vous faut donc : ouvrir Steam et vérifier les mises à jour. Puis une fois que la dernière mise à jour est installée, branchez votre DualShock 4 (ou connectez-vous via Bluetooth) et vous serez prêt à partir !

Malheureusement, cette solution ne fonctionne pas avec tout. Pour savoir comment utiliser une manette de PS4 sur votre PC avec autre chose que Steam, lisez ce qui suit.

DS4Windows vous permet de configurer votre DualShock 4 sur PC

1. Téléchargez DS4Windows

Bien que l'utilisation de la manette PS4 sur votre PC soit assez simple, il ne suffit pas de la brancher à votre PC pour jouer avec. Vous devrez tout d'abord installer un logiciel supplémentaire pour lui permettre de fonctionner sur votre PC.

Ce logiciel s'appelle DS4Windows et il rend la connexion de la manette PS4 à votre PC incroyablement simple. Celui-ci fait croire à votre PC que la manette PS4 connectée est en fait une manette Xbox 360, qui elle est prise en charge par Windows.

Pour l'obtenir depuis le site web de DS4Windows, il vous suffit de télécharger la dernière version du logiciel sur sa page GitHub.

DS4Windows fonctionnant sous Windows 10

2. Installez DS4Windows

Localisez le fichier Zip téléchargé, faites un clic droit dessus et sélectionnez "Extraire tout…".

Une fenêtre apparaîtra pour vous demander où vous souhaitez extraire les fichiers. Vous pouvez soit choisir de les extraire dans le dossier dans lequel vous avez téléchargé le fichier zip, soit choisir un autre dossier.

Une fois les fichiers extraits, le dossier de destination s'ouvrira et vous verrez deux fichiers. Le premier, DS4Updater.exe, est un programme qui permet de garder le programme DS4Windows à jour avec les derniers pilotes, ce fichier vaudra donc la peine d'être exécuté si vous rencontrez des problèmes par la suite.

Double-cliquez ensuite sur le second fichier, DS4Windows.exe, pour lancer la procédure d'installation qui fera fonctionner la manette Dualshock sur votre PC.

DS4Windows installe les pilotes appropriés

3. Configurez DS4Windows

Lorsque vous lancerez DS4Windows pour la première fois, il vous sera demandé où vous souhaitez enregistrer vos paramètres et profils. Nous vous recommandons d'utiliser la sélection par défaut "Appdata".

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Cliquez sur "Installer le pilote DS4" pour vous permettre d'utiliser la manette PS4 sous Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10.

Si vous avez Windows 7 ou plus ancien, vous devrez également cliquer sur "Installer le pilote 360".

Câble micro USB

4. Connectez votre manette PS4 à votre PC via USB

Vous pouvez maintenant connecter votre manette de PS4 à votre PC de deux manières : soit via un câble USB, soit par Bluetooth.

Pour connecter votre manette PS4 à votre PC via un câble USB, il vous suffit d'utiliser un câble micro USB ordinaire.

Une fois que vous aurez branché le câble à la fois à la manette DualShock et à votre PC, Windows devrait alors la détecter, et vous serez prêt à jouer à vos jeux PC en utilisant votre manette de PS4.

Activez le Bluetooth sur Windows

5. Connectez votre manette PS4 à votre PC via Bluetooth

L'un des avantages d’avoir une manette de PS4 pour jouer sur votre PC est que vous pouvez l'utiliser sans fil, ce qui vous donnera beaucoup plus de liberté pour jouer.

La manette de la PS4 utilise la technologie Bluetooth, vous devez donc vous assurer que votre PC ou votre ordinateur portable est équipé d'un récepteur Bluetooth intégré. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez acheter un adaptateur USB Bluetooth qui est non seulement assez petit pour être branché discrètement sur votre PC, mais est aussi assez bon marché (comptez environ entre 5 et 10 € pour en acquérir un).

Appuyez sur ce bouton pour allumer la manette

Pour connecter votre manette PS4 via le Bluetooth, appuyez sur le bouton central PS et sur le bouton de partage pendant trois secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse en haut de la manette commence à clignoter.

Ouvrez ensuite les paramètres Bluetooth de votre PC. Dans Windows 10, cliquez sur l'icône de la bulle de dialogue dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran. Cela ouvrira alors le centre de notifications. De là, cliquez sur "Bluetooth" et sélectionnez "Manette sans fil".

Il vous sera peut-être demandé d'entrer un code d’appairage. Si c'est le cas, tapez 0000. Votre manette PS4 se connectera alors sans fil à votre PC. Voilà c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à vous plonger dans vos jeux favoris désormais !

Crédit images : TechRadar