L'Asus ROG Ally X pourrait en fait être une mise à jour majeure

Une nouvelle expérience pratique avec un échantillon d'ingénierie du prochain Asus ROG Ally X révèle des améliorations surprenantes par rapport au modèle original, des améliorations sur lesquelles des leakers de matériel informatique bien connus ont également apporté des précisions.

Le site The Verge a récemment testé un prototype de l'Asus ROG Ally X, dont la présentation officielle est prévue pour le 2 juin.

Cet essai a été limité, car Sean Hollister de The Verge n'a pas pu allumer l'appareil ni l'utiliser pendant une période prolongée. Cependant, il est rapporté que l'Asus ROG Ally X est un modèle noir au lieu de blanc, avec une ergonomie améliorée et des poignées plus petites. Il serait également plus lourd en raison d'une batterie plus grande. L'appareil serait aussi plus épais avec 3,8 cm contre 3,2 cm pour l'original.

Les spécifications et le prix du ROG Ally X d'Asus ont été révélés par MysteryLupin sur X (anciennement Twitter). Les spécifications de base semblent être presque identiques à la première itération avec un CPU AMD Ryzen Z1 Extreme et un écran de 7 pouces 1080p 120Hz. Cependant, il est supposé y avoir un plus grand SSD de 1TB et une RAM LPDDR5X de 24GB pour le système.

24 GB of RAM (LPDDR5X), up to 8h of battery life. https://t.co/GCuBVoGTTmMay 15, 2024

En termes d'autonomie, la nouvelle console portable pourrait offrir jusqu'à huit heures d'utilisation. En comparaison, l'Asus ROG Ally actuel propose un SSD de 512 Go et une RAM LPDDR5 de 16 Go cadencée à 6400 MHz. Cela signifie que le prochain système pourrait offrir le double de l'espace de stockage et une mémoire considérablement plus rapide. Son prix est estimé à 700 $ aux États-Unis (environ 645 euros).

L'Asus ROG Ally actuel peut théoriquement atteindre environ six heures d'autonomie, mais les jeux exigeants peuvent sérieusement drainer la batterie. Ce n'est pas un problème unique à l'appareil d'Asus, car le Steam Deck et le Lenovo Legion Go rencontrent également ce problème, mais une batterie plus grande pourrait grandement l'atténuer.

(Image credit: Future)

Il semble que l'itération l'emporte encore sur l'innovation

D'après les notes pratiques et les fuites de matériel, il semble que l'Asus ROG Ally X sera plus une étape intermédiaire entre la console portable actuelle et un véritable successeur. Cela était attendu d'après les rumeurs précédentes, et si l'appareil devait offrir le double du stockage et 24 Go de RAM, il est indéniable qu'il offrirait une expérience supérieure à l'original (bien que sans améliorations vraiment excitantes).

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Nous avons vu des révisions de matériel se produire l'année dernière dans le domaine des consoles portables, notamment avec l'apparition du Steam Deck OLED environ un an après l'original. Ce nouveau modèle a également augmenté la capacité de stockage à 1 To, mais offrait un écran considérablement amélioré et beaucoup plus lumineux de 1 000 nits avec HDR qui n'a pas encore été surpassé.

Quoi qu'il en soit, tout sera révélé dans quelques semaines lors de l'événement de lancement de l'Asus ROG Ally X prévu juste avant le Computex 2024. Reste à voir s'il pourra rivaliser avec la deuxième machine de Valve, ou dominer le MSI Claw et le Lenovo Legion Go. Ou encore, si le nouvel appareil donnera à Nintendo de quoi s'inquiéter dans le domaine des jeux portables.

Nous vous tiendrons informés, bien sûr, mais ces premiers signes sont suffisamment prometteurs.

Via VideoCardz

Vous pourriez aussi aimer