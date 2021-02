Meilleurs jeux Nintendo Switch 2021 : 20 titres essentiels pour jouer en solo ou à plusieurs

Vous venez d’acquérir une Nintendo Switch ? Mieux encore : vous l’avez ressorti de sa boîte pour occuper les longues heures de couvre-feu ou de confinement ? Il vous faut donc les meilleurs jeux Nintendo du moment pour tuer le temps, seul face à votre écran ou en famille / entre amis.

En 2021, plus de trois ans après la sortie de la première console, il existe aujourd'hui une large gamme de jeux Nintendo Switch vraiment excellents, adaptés à tous les goûts et à tous les âges. Des aventures en monde ouvert aux puzzle-games qui associeront neurones et réflexes.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné vingt titres qui vous impressionneront tant par leur direction artistique que leur gameplay original et leur durabilité. Certains sont multijoueurs, d’autres sont conçus pour briller en solo. Les uns vous occuperont une petite heure par jour à raison de plusieurs mois, les autres vous happeront dans leurs univers enchanteur en une semaine ou deux. La plupart sont des hits Nintendo, mais nous avons également glissé quelques succès multiplateformes portés par des éditeurs tiers.

Vous pouvez les trouver au format physique ou en dématérialisé sur la boutique Nintendo eShop. Tous trouveront une place de choix sur la Switch original et une majorité sera compatible avec sa petite sœur, la Switch Lite.

Nous laissons l’inspiration vous guider, avant de passer commande et de charger vos Joy-Cons.

Animal Crossing: New Horizons Le meilleur épisode de la série Le crafting n'a jamais été aussi passionnant Un nombre de défis et missions impressionnant Une seule île par Switch

Il n’y avait pas eu de nouvel épisode Animal Crossing depuis huit ans. Animal Crossing: New Horizons est donc forcément un titre très attendu, d’autant qu’il est le premier de la franchise jouable sur Nintendo Switch. La patience des fans a été récompensée : il est grandiose.

New Horizons vous installe sur une île déserte que vous devez transformer en station balnéaire de premier plan. Par maintes activités, bâtiments et commerces, il vous faut attirer de nouveaux habitants, embellir les lieux et parvenir à créer le paradis tropical le plus rentable de l’entreprise Nook Inc.

Animal Crossing : New Horizons est un jeu plein de charme, parfait pour les city-builders en herbe. Si vous êtes un habitué de la licence, alors il vous sera diablement familier, tout en vous octroyant quelques surprises au niveau du gameplay. Son aspect communautaire et multijoueur en fait l’un des MMO les plus prometteurs. Il peut être apprécié par toute la famille, mais n'oubliez pas que vous devrez partager ensemble la même île (il n’y en n’a qu’une par console) !

Baldur's Gate 1 and 2: Enhanced Editions / Planescape Torment and Icewind Dale Enhanced Editions Les meilleurs RPG classiques sont enfin disponibles sur console Nintendo. Excellente optimisation Tous les DLC sont inclus Des centaines d'heures de contenu La version PC reste la meilleure

Sous la forme de doubles packs, vous avez ici la possibilité de récupérer et de revivre l’une des meilleures pages de l’Histoire du jeu vidéo, avec quatre des plus grands RPG de tous les temps. Associant Planescape Torment à Icewind Dale, ou les deux jeux Baldur's Gate (plus les extensions associées à tous les titres), ces éditions améliorées sont pour la première fois jouable sur une console Nintendo. Si l’on fait exception de Baldur’s Gate: Dark Alliance, sorti sur GameCube et Game Boy Advance mais qui compte comme un « hors-série ».

En convertissant habilement le combo souris / clavier de la version PC en commandes optimisées pour les Joy-Cons, vous pouvez désormais emporter avec vous de multiples aventures épiques issues de l’univers Donjons & Dragons - où y jouer depuis le grand écran du salon.

Il faudra peut-être un peu de temps pour s'habituer au nouveau gameplay, ainsi qu’aux graphismes quelque peu datés. A moins d’être un incorrigible nostalgique, ravi de retrouver ici le panthéon des RPG occidentaux. Une quadruple pièce de collection immanquable.

Cadence of Hyrule Une nouvelle aventure basée sur votre sens du rythme. Une bande-son envoûtante Le plaisir de retrouver Zelda et Link Pour les amoureux du pixel art Les combats paraissent très lents

Peu de jeux sont aussi universellement acclamés que Crypt of The Necrodancer et désormais sa version dérivée, Cadence of Hyrule. Nous avons découvert le premier en 2015 et il nous a fortement impressionnés par son gameplay original où les mouvements sont chronométrés et les attaques se font au rythme de la musique. Quatre ans plus tard, Nintendo a décidé d’adapter le concept sur l’une de ces franchises mythiques, Cadence of Hyrule est né.

Ici, l’action vient s’implanter dans le Royaume d’Hyrule et il vous est permis d’incarner soit Link, soit Zelda. Une vraie révolution dans la chronologie de The Legend of Zelda. Et ce n’est pas la seule puisque Cadence of Hyrule mêle une ambiance en pixel art classique à une bande-son moderne et groovy, en plus d’animations fluides qui bénéficient des performances avancées de la Switch.

Le jeu reste court - ne comptez pas plus de dix heures -, mais si vous aimez vous déhancher, vous n’hésiterez pas à faire l’aller-retour à Hyrule au cours de quelques week-ends pluvieux.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition Le renouveau du RPG Un système de jeu assez libre Une vraie ode aux RPG d'antan De multiples façons de progresser La version Switch mérite d'être optimisée

Largement considéré comme l'un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps, Divinity: Original Sin 2 mérite une place particulière dans ce top.

Quel que soit votre genre favori, votre niveau et le temps que vous souhaitez consacrer à vos sessions gaming, le second épisode de Divinity: Original Sin - vous n’êtes pas obligé d’avoir joué au premier volet mais nous le recommandons également - s'adapte à l’ensemble de vos choix et vous permet de jouer comme bon vous semble. Une totale liberté d’action, couplé à un monde détaillé, une narration extrêmement riche et des centaines d'heures de quêtes… pas de doute : le titre du studio belge Larian vous plaira par son esthétique, mais aussi sa profondeur et une vraie volonté de vous divertir. Mieux encore : vous avez la possibilité de lancer vos parties en co-op avec un écran splitté pour convertir d’autres rôlistes.

Fire Emblem: Three Houses Le meilleur titre pour découvrir la saga Grande liberté d'action Un casting attachant Les combats sont un peu moins grisants

Les RPG tactiques sont certainement parmi les plus complexes à comprendre pour les nouveaux venus dans le genre. Heureusement, le dernier opus de la saga Fire Emblem se veut aussi didactique que passionnant. Les néophytes pourront d’autant plus trouver leurs marques que Three Houses se débarrasse des personnages légendaires pour faire appel à un tout nouveau casting.

Ex-mercenaire, avec une réputation qui vous précède, vous êtes invité à devenir le tuteur d’un monastère qui prépare ses étudiants à fouler les champs de bataille. En tant que tel, vous apprendrez à bien connaître chacun de vos protégés - et vous devrez assurer leur survie, quitte à sacrifier votre propre existence. Vous avez une liberté absolue, tant sur vos actions pendant les combats que sur vos interactions avec l’ensemble des protagonistes.

Ainsi, il est possible de recommencer votre partie plusieurs fois, sans jamais revivre exactement le même scénario. Si vous appréciez par-dessus tout vous imprégner d’un environnement, en prenant votre temps, vous passerez ici plus de 80 heures à tisser l’intrigue et la résolution parfaite de celle-ci. Pour vous, comme pour vos élèves.

Fortnite Battle Royale Un jeu de tir inventé pour la Switch. Un monde toujours en mouvement Des combats passionnants Le crafting est intéressant, pas obligatoire Des parties parfois inégales

C'est peut-être le titre le plus joué au monde à l'heure actuelle. Fortnite Battle Royale est un phénomène mondial qui a dépassé les 200 millions d’initiés l’an dernier. A l’origine, simple mode gratuit du jeu en ligne Fortnite, il a très vite révolutionné le principe du Battle Royale avec un gameplay addictif et des mises à jour régulières offertes par Epic Games, son éditeur.

L’objectif de Fortnite Battle Royale est de vous frayer un chemin à travers une carte de plus en plus rétrécie jusqu'à ce que vous soyez le dernier joueur - sur les 100 initiaux - à y survivre. Bien que cela puisse paraître assez simple, Fortnite fait appel à un nombre de compétences, d’items et surtout de stratégies indispensables pour entrer dans le cercle très restreint des meilleurs fortniters. Oserez-vous relever ce défi ?

Hades Un RPG interminable pour ceux qui adorent s'immerger totalement dans un nouvel univers. Une direction artistique fantastique Des phases de combat extrêmement amusantes L'Olympe (et les Enfers) comme si vous y étiez Une difficulté parfois déconcertante

Cet excellent RPG d'action vous paraîtra incroyablement familier si vous avez déjà joué à Transistor, l’un des titres les plus mémorables du studio d’Hades : Supergiant Games. Mais là où Transistor délivrait un récit assez linéaire, Hades fait figure de rebelle et génère des niveaux aléatoires à chaque partie. N’espérez pas mémoriser le moindre piège, chaque zone est modifiée à chaque fois que vous y remettez les pieds - ce qui garde la carte fraîche et excitante.

Si vous vous intéressez à la mythologie grecque, vous serez agréablement surpris par l'ampleur des recherches menées par l’éditeur. Les personnages de l’Olympe, mais aussi les lieux foulés, sont impressionnants de détails, avec une précision qui bluffera les experts de la Grèce Antique. Le sens de l’exactitude est tel que vous vous perdrez parfois en contemplation, alors que l’action immédiate nécessite tous vos réflexes. Ce qui rend parfois le gameplay mouvementé et complexe - préparez-vous à quelques phases de « game over » bien salées.

Reste qu’avec une bande-son entêtante, des combats grisants, une histoire élaborée et une grille de compétences largement fournie, Hades vous occupera des semaines durant, avec l’envie de revisiter les Enfers qui vous reprendra fréquemment.

Hollow Knight Un Metroidvania magistral. Sombre et beau La difficulté fait partie du plaisir Des personnages mémorables Rejouable à perpétuité

En attendant qu'un nouveau titre Metroid Prime débarque sur Nintendo Switch, vous pouvez toujours obtenir une dose de Metroidvania supplémentaire en lançant le magnifique Hollow Knight.

Le topo vous semble familier et c’est normal : vous commencez la partie, placé au centre d'une carte tentaculaire qui se révèle lentement au fur et à mesure que vous débloquez de nouvelles capacités et traversez des pièges de plus en plus difficiles. Sans parler des ennemis toujours plus monstrueux et difficiles à affronter. Vous éprouverez régulièrement un sentiment de satisfaction en dénichant de nouveaux secrets ainsi que des lieux réputés jusqu’ici inaccessibles.

Hollow Knight se distingue des autres titres de Metroidvania par son style artistique particulier, ses clins d'œil à la saga Dark Souls - avec une atmosphère sombre et des boss increvables ou presque -, mais surtout une durée de vie qui vous garantit d’y jouer encore, même après le lancement d’une demi-douzaine d’épisodes Metroid inédits.

Luigi's Mansion 3 Sinistre et spectaculaire. Des heures d'amusement en famille Ne manque pas d'humour et de nouvelles capacités Beaucoup de puzzles à résoudre Peut être un peu répétitif

Il s’est écoulé six ans entre les sorties de Luigi’s Mansion 2 et 3. Alors que les fans de la série « horrifique » commençaient à perdre tout espoir, Nintendo livre un nouvel opus plus riche en puzzle comme en fonctionnalités inédites. Notamment l’apparition de Gluigi, une sorte d’hybride entre notre fameux plombier vert et Bouffe-tout l’ectoplasme amical de SOS Fantômes. Celui-ci vous permet d’accéder à des pièces essentielles et de collecter un maximum de gemmes.

Luigi's Mansion 3 démarre avec Luigi et ses amis en train de prendre des vacances bien méritées dans un hôtel de haut standing. Malheureusement pour eux (tant mieux pour nous), il semble que la résidence soit hantée et que les spectres l’occupant aient planifié de capturer les nouveaux arrivants. Luigi doit réactiver le Poltergust et aspirer quelques fantômes dans une aventure plus généreuse en action que jamais.

Avant tout adapté pour des parties en mode coopération, vous allez adorer passer l’hôtel au peigne fin avec les membres de votre famille ou vos amis les plus proches. Si possible en soirée ou dans le noir, pour vous immerger complètement dans l’atmosphère lugubre (mais bon enfant, vous n’êtes pas face à un Resident Evil).

Mario Kart 8 Deluxe Tous les coups sont permis. Mode combat amélioré Les parties multijoueurs sont fantastiques Les circuits précédents sont disponibles Finalement, un jeu Mario Kart comme les autres

Vous préférez un titre Switch vous délivrant un peu plus d'adrénaline ? Vous ne pouvez pas mieux tomber avec Mario Kart 8 Deluxe.

Ce jeu de course d'arcade est rempli du bestiaire classique de Nintendo, comprenant Mario, Luigi, Yoshi, Toad, Bowser, et bien d'autres. Prenez le volant et testez de nouveaux circuits en solo ou avec vos amis. Affrontez ces adversaires soit en ligne, soit sur écran partagé, soit en reliant jusqu'à huit consoles ensemble (par liaison sans fil).

Bien que nous ayons déjà testé de nombreuses versions de Mario Kart, Mario Kart 8 Deluxe se veut le meilleur épisode de la série. Il propose un mode combat, de nouveaux personnages, tous les circuits précédents et la possibilité de tenir deux objets spéciaux à la fois… pour ajouter un niveau de difficulté supplémentaire sur chacune de vos courses. Si vous êtes un compétiteur né, il vaut la peine d’être choisi.

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle L'improbable crossover va faire rire toute la famille. La mécanique de jeu est facile à apprivoiser Familial avant tout Des niveaux pop et colorés à souhait Les amateurs de scénario vont le chercher longtemps

Ce crossover a surpris beaucoup de joueurs, nous y compris. Bien que Mario le héros moustachu de Nintendo et les Lapins Crétins d’Ubisoft ne nourrissent à première vue aucun atome crochu, le mélange prend et la magie opère dans un jeu tactique au tour par tour - qui tient avant tout par son gameplay facile d’accès. Plus exactement, la difficulté des niveaux évolue progressivement et laisse aux participants de tout âge la possibilité de s’améliorer avec l’expérience.

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle est également une aventure très agréable à contempler - la conception des niveaux est fantastique, fidèle à n’importe quel jeu Mario, mais en plus le monde et ses personnages se révèlent adorables et colorés. En s'associant à Mario, les Lapins Crétins d'Ubisoft acquièrent un charme qui leur manquait jusqu'à présent, tandis que Mario et ses amis profitent de ce partenariat en acquérant un sens de l'humour un peu plus loufoque, ce qui s’avère vraiment rafraîchissant pour l'image de Nintendo.

Un vrai OVNI qu’il est nécessaire de découvrir en tribu. Ne cherchez pas de campagne solo, elle n’aurait aucun sens ici.

Octopath Traveler Un vaste et beau périple. Character-design bluffant Histoire et décors soignés Un système de combat intelligent Parfois trop basique

Vous cherchez désespérément à revivre la magie des premiers Final Fantasy, tout en offrant à vos rétines le plaisir de graphismes modernes ? Ne partez pas trop loin, Square Enix (l’éditeur qu’il vous faut dans le cas présent) a concocté pour vous la parfaite mixture vidéoludique. Octopath Traveler soigne toutes ses lignes : celles de son scénario, de ses personnages, de son environnement et de son système de jeu incroyablement intuitif.

L'histoire suit huit aventuriers aux talents uniques appelés à sauver leur monde. Vous choisissez le personnage de départ, avant d’incarner les sept autres (un par chapitre) parmi un voleur, une chasseuse, un savant, une prêtresse, un apothicaire, une danseuse, un guerrier et une marchande. Les combats au tour par tour sont de mise et s’adapte à votre inventaire autant qu’à vos capacités. En associant bien les deux, vous devriez avancer rapidement et sans trop de difficultés dans votre quête. Vous prendrez toutefois le temps (et le luxe) de lézarder et d’admirer les merveilles de ce mondes en 16 bits incomparable.

Pokémon Epée et Bouclier Pas loin d'atteindre la perfection. Un design époustouflant Une nouvelle région immersive Le gameplay se simplifie On aimerait jouer aux deux versions simultanément

Peut-on vraiment posséder une console Nintendo sans jeu Pokémon pour l’étrenner ? Pokémon Epée et Bouclier présente non pas un mais deux jeux Pokémon incontournables. Nouvelle région, nouvelles créatures, un gameplay qui s’adapte à votre style de jeu… il sera difficile de résister à l’appel des terres sauvages.

Situés dans la région de Galar, inspirée du Royaume-Uni, Epée et Bouclier vous projettent en effet dans un monde inédit à explorer avec un nombre époustouflant de Pokémon à capturer. Bien que ces deux jeux ne soient pas toujours à la hauteur de certains de leurs prédécesseurs, ils valent vraiment la peine d'être exploités pendant des heures et des heures de parties aussi drôles qu’éprouvantes en termes de tactiques de dressage et de combat à adopter. Avis aux plus stratèges d’entre vous.

Splatoon 2 Permis de tacher. Des parties rapides et fun Solo ou multi ? Vous adorerez les deux Un Battle Royale pacifique La maniabilité peut être un brin capricieuse

Splatoon 2 est un mode Battle Royale dont l’originalité réside dans sa fidélité absolue à l’esprit Nintendo. Ici, vous ne trouverez ni armes, ni balles, et finalement aucun mort. En lieu et place d’un carnage qui mettrait à mal la signalétique « Tous publics » chère à la marque, vous composez dans ce jeu de tir avec des personnages animés, équipés de pistolets à peinture chargés de couvrir toute la carte aux couleurs de votre équipe. Vous pouvez éclabousser vos ennemis, mais vous le faites uniquement pour gagner du temps, faire perdre celui des autres et, au final, servir votre objectif.

Si Splatoon 2 se présente techniquement comme une suite, en réalité, c'est un copier-coller du premier opus. N’y voyez pas une critique, cela s’avère même très positif puisque le jeu original dispose déjà d’un gameplay précis et équilibré. L’épisode 2 apporte quelques légères modifications et conserve le charme distillé par Nintendo il y a six ans.

Splatoon 2 se révèle un jeu facilement recommandable, en particulier aux parents qui doutent de l’aspect ludique d’un Fortnite ou d’un Apex Legends auprès de leurs plus jeunes enfants. Et pour les plus pacifistes d’entre nous, c’est une alternative de premier choix.

Stardew Valley Un savant mélange des Sims et de Farming Smulator. Des personnages parfaitement scriptés Conçu pour les explorateurs nés Un pouvoir de relaxation immense Ne s'achève jamais

Vous élevez toute une batterie de Sims depuis au moins une décennie ? Conduire un tracteur dans Farming Simulator vous apaise ? Vous devriez très rapidement devenir accro à Stardew Valley. Ce jeu de simulation agricole vous plonge dans un mini-monde où vos interactions sociales comptent autant que la gestion et l’expansion de vos récoltes.

Le succès de Stardew Valley, titre multi-récompensé depuis 2016, c’est sa liberté de mouvement totale. La carte est modeste mais vous avez le choix de vous contenter d’activités redondantes comme la pêche à la ligne, la cueillette ou l’élaboration de recettes de cuisine, d’étendre votre empire en vous mariant et en fondant une dynastie, ou de partir à l’aventure en réalisant des quêtes secondaires façon RPG.

S’ennuyer est la seule activité impossible dans Stardew Valley, tant les personnages et les histoires qui l’occupent sont d’une richesse incroyable.

Super Mario 3D All-Stars Une brillante collection qui mêle jeux classiques et gameplay moderne. Les meilleurs jeux Mario de tous les temps Plates-formes extrêmement variées Une offre spéciale limitée dans le temps Certaines commandes pèchent un peu

Super Mario 3D All-Stars est un ensemble de trois jeux de plates-formes classiques mettant en scène le célèbre plombier moustachu. Il offre dans le même pack Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy - tous regroupés et optimisés pour bénéficier de la configuration moderne de la Nintendo Switch. Cette collection impressionnante existe pour célébrer le 35e anniversaire d’une autre référence vintage : Super Mario Bros.

Cela signifie aussi, hélas, que vous ne pourrez plus commander cette trilogie après le 31 mars 2021, même en version numérique. En d'autres termes, vous devez vous dépêcher pour mettre la main dessus. Que ce soit par nostalgie ou pour faire découvrir, vous ferez des heureux qui ne manqueront pas de débattre ensuite pour classer le meilleur jeu Mario de l’Histoire.

Super Smash Bros. Ultimate Le jeu de baston ultime. Une liste de combattants excitante Il y a forcément un mode de jeu qui vous ressemble Le plus complet des Super Smash Bros Les parties en ligne ne sont pas toujours stables

Le dernier-né de la série Super Smash Bros. prouve que le jeu de combat a définitivement trouvé sa place sur Nintendo Switch. Super Smash Bros. Ultimate s’illustre comme une épreuve de force à la difficulté progressive. Vous incarnez vos personnages Nintendo préférés, avec leurs forces et leurs faiblesses, et vous devez devenir le meilleur combattant du lot, en passant d’arène en arène. Toutes plus originales les unes que les autres.

Super Smash Bros. Ultimate comprend plus de combattants, plus d’environnements, plus de modes de jeu et plus d'éléments tactiques que n'importe quel autre titre de la franchise. C'est, à toutes fins utiles, le Super Smash Bros. le plus complet. Avec de multiples extensions qui ne manqueront pas de vous occuper des heures après avoir débloqué la liste principale des combattants disponibles.

Super Smash Bros. Ultimate est un autre hit Switch que vous pouvez découvrir en solo, mais nous vous conseillons de le lancer avec vos amis. Pour des sessions bien plus fun.

Tetris 99 Je débloque, tu débloque, il débloque, nous débloquons… Un indémodable remodelé Rend très vite addictif Moins de 10 minutes par partie Le mode multijoueur local est vendu séparément

Lorsque vous avez un jeu aussi proche de la perfection que Tetris (et ce depuis 1984), comment pouvez-vous oser lui adjoindre une version remasterisée pour coller à la génération de joueurs actuelle ? L’industrie vidéoludique a-t-elle perdu toute créativité ? Non, 99 fois non. Car cette nouvelle édition est bien plus innovante que son packaging ne le laisse supposer.

Tetris 99 reprend la formule classique du puzzle-game légendaire à base de blocs et de lignes, et la fusionne avec un système multijoueur de type Battle Royale. Vous et 99 autres fans de casse-têtes devraient vous affronter, en cumulant les lignes le plus rapidement possible et en envoyant des blocs pour assommer vos adversaires. Le dernier joueur encore en lice gagne.

Une partie rapide de cinq minutes se transforme rapidement en une session de deux heures, et avec des défis réguliers et des modes supplémentaires à acheter, vous n’êtes pas prêt de vous coucher tôt. Qui plus est, Tetris 99 constitue aujourd’hui la meilleure raison de s’abonner au service Nintendo Online.

The Elder Scrolls: Skyrim Une seconde vie sur Switch. Un monde ouvert inoubliable Fourmille de quêtes secondaires Des centaines d'heures de jeu Quelques bugs persistent

Dix ans déjà que les rôlistes explorent et se perdent dans les contrées hostiles de Bordeciel. Le RPG fétiche de Bethesda semble pourtant daté d’hier. Ses graphismes n’ont pas pris une ride, en particulier grâce aux mods d’optimisation développés et partagés régulièrement par sa communauté. Quant à son écriture, nous avons rarement profité d’autant de quêtes et de personnages profonds dans un jeu de rôles fantasy.

Vous démarrez l’histoire en plein milieu d’une guerre civile. Il vous faudra prendre position auprès d’une ou plusieurs factions et vous ne comprendrez que très lentement les rouages de ce conflit et pourquoi votre destinée est directement impliquée dans le futur (ou l’absence de futur) de Bordeciel.



La campagne solo possède une durée de vie phénoménale et devrait vous aider à patienter d’ici la sortie de The Elder Scrolls VI.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild En attendant la suite... Un récit engageant Des animations époustouflantes Des tonnes de secrets à dénicher Gourmand en stockage

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est non seulement considéré comme le meilleur titre disponible sur la dernière console Nintendo, mais aussi comme l'un des plus grands jeux de tous les temps - point final. Et c'est un excellent choix pour tout débutant qui ne connaitrait pas (encore) la série Zelda.

Breath of the Wild est un jeu d’action-aventure dans lequel vous incarnez Link, le légendaire protagoniste de la saga. Après s'être réveillé d'un sommeil de plusieurs centaines d'années, Link doit combattre de nouveau son pire ennemi, Ganon le Fléau, qui menace de détruire le royaume paisible d’Hyrule.

Contrairement aux autres épisodes de la série, Breath of the Wild propose un monde ouvert incroyablement riche, vous permettant d’explorer librement Hyrule. Avec de multiples sous-quêtes et énigmes à résoudre. Mais surtout, Breath of the Wild est une aventure qui prend son temps. Avancez à votre propre rythme, enfoncez-vous dans les terres du royaume pendant de très nombreuses heures et profitez des performances graphiques offertes par votre nouvelle console. Voici un achat que vous ne regretterez pas.