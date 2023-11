Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch Lite : quelle Switch est faite pour vous ?

La conversation Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch Lite vaut la peine d'être approfondie pour les lecteurs qui cherchent à acheter une console Switch, mais qui ne savent pas quel modèle leur convient.

Si vous cherchez à intégrer l'une des consoles de Nintendo à votre équipement, il y a beaucoup plus que l'apparence à prendre en compte. Alors que la Nintendo Switch OLED possède les mêmes capacités hybrides que la console Nintendo Switch standard, la Nintendo Switch Lite est exclusivement destinée aux consoles de poche, ce qui est parfait pour les joueurs en déplacement, mais n'offre pas la même flexibilité.

En outre, le prix est un facteur important à prendre en compte lors de la comparaison des deux appareils. L'OLED est le modèle de Nintendo Switch le plus récent, ce qui se reflète dans son prix, tandis que la Nintendo Switch Lite est légèrement moins chère. Pour faciliter un peu la décision d'achat, nous avons compilé un guide de tout ce que vous devez savoir avant de passer à la caisse.

C'est aussi une période fantastique de l'année pour acheter une console Switch, avec les offres du Black Friday et de Noël qui arrivent bientôt. Même avant ces événements, vous trouverez de superbes offres groupées sur nos articles indiquant où acheter la Nintendo Switch OLED et où acheter une console Nintendo Switch / Switch Lite au meilleur prix.

(Image credit: Future)

La Nintendo Switch OLED coûte 319,99 € et a été lancée le 8 octobre 2021. Il s'agit techniquement de la quatrième version de la console Nintendo Switch, puisque Nintendo a rafraîchi le modèle original en 2019 en améliorant l'autonomie de la batterie et en dotant la console d'un processeur plus efficace, parallèlement à la sortie de la Nintendo Switch Lite.

En parlant de la Switch Lite, le modèle portable de Nintendo coûte 196,19 € et est sorti en 2019. Le modèle Switch OLED est donc 125 € plus cher que la Switch Lite, ce qui représente une économie substantielle pour certains.

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch Lite: design et caractéristiques

(Image credit: Nintendo)

La Nintendo Switch OLED est presque identique à la console Switch originale, avec des manettes Joy-Con amovibles, la même disposition des boutons et la même palette de couleurs bleu néon et rouge disponible - bien qu'elle ait également une option blanche très classe. La plus grande différence est l'écran OLED percutant de la console, qui mesure 7 pouces par rapport à l'écran original de 6,2 pouces, avec des bords plus fins qui lui donnent un aspect plus moderne.

La béquille de la Nintendo Switch OLED a également été revue. Elle est plus large, plus flexible et vous permet de positionner la console à plus d'angles en mode tablette. La Switch OLED est également équipée de meilleurs haut-parleurs, ainsi que de 64 Go de stockage interne, soit le double de l'original. Tout cela en augmentant à peine la taille et le poids de la console.

Ceux qui opteront pour la Nintendo Switch OLED auront accès à une station d'accueil plus esthétique que l'originale, qui présente des bords arrondis et un port ethernet intégré pour fournir une connexion plus solide lors des jeux en ligne. Voici ce que contient la Nintendo Switch OLED :

Taille : 9,5 x 0,55 x 4 pouces (l x p x h)

9,5 x 0,55 x 4 pouces (l x p x h) Poids : Environ 322g / 421g avec les manettes Joy-Con attachées

Environ 322g / 421g avec les manettes Joy-Con attachées Écran : Écran tactile capacitif multi-touch / Écran OLED 7 pouces

Écran tactile capacitif multi-touch / Écran OLED 7 pouces Résolution : 1280 x 720 (720p)

1280 x 720 (720p) CPU/GPU : Processeur Tegra personnalisé de Nvidia

Processeur Tegra personnalisé de Nvidia Stockage : 64 Go (extensible avec des cartes microSDHC ou microSDXC jusqu'à 2 To)

64 Go (extensible avec des cartes microSDHC ou microSDXC jusqu'à 2 To) Sans fil : WI-Fi (compatible 802.11 a/b/g/n/ac)

WI-Fi (compatible 802.11 a/b/g/n/ac) Sortie vidéo : Jusqu'à 1080p via HDMI en mode TV, 720p en mode portable

Jusqu'à 1080p via HDMI en mode TV, 720p en mode portable Sortie audio : PCM linéaire 5.1

PCM linéaire 5.1 Haut-parleurs : Stéréo

Stéréo Connecteur USB : USB Type-C pour la recharge

USB Type-C pour la recharge Prise casque 3,5 mm

Autonomie de la batterie : environ 4,5 à 9 heures

environ 4,5 à 9 heures Temps de charge : environ 3 heures

La Nintendo Switch Lite est une proposition différente. Elle renonce à la nature hybride de la Switch OLED, qui consiste à retirer les Joy-Cons, pour se contenter d'être un appareil portable, ce qui lui confère l'avantage enviable d'être la seule Switch à disposer d'un D-Pad dédié. Il n'est cependant pas possible d'afficher les jeux sur un téléviseur, ni de retirer les Joy-Cons.

Sa vocation de portable signifie qu'elle est plus petite, avec un écran de 5,5 pouces, soit 1,5 pouce de moins que la Switch OLED. La nouvelle Switch offre également un plus grand choix de couleurs d'étuis : gris, turquoise, jaune, corail et bleu.

D'un point de vue technique, la Switch Lite correspond à la Nintendo Switch OLED. Cependant, son autonomie n'est pas aussi impressionnante : elle est en moyenne de 3 à 7 heures, contre 4,5 à 9 heures pour la Nintendo Switch OLED.

Voici ce que contient la Nintendo Switch Lite :

Taille : 8.2 x 0.55 x 3.6 pouces (l x p x h)

8.2 x 0.55 x 3.6 pouces (l x p x h) Poids : Environ 276g

: Environ 276g Écran : Écran tactile capacitif multi-touch / écran LCD de 5,5 pouces

Écran tactile capacitif multi-touch / écran LCD de 5,5 pouces Résolution : 1280 x 720 (720p)

1280 x 720 (720p) CPU/GPU : Processeur Tegra personnalisé de Nvidia

Processeur Tegra personnalisé de Nvidia Stockage : 32 Go (extensible avec des cartes microSDHC ou microSDXC jusqu'à 2 To)

32 Go (extensible avec des cartes microSDHC ou microSDXC jusqu'à 2 To) Sans fil : Wi-Fi (compatible 802.11 a/b/g/n/ac)

Wi-Fi (compatible 802.11 a/b/g/n/ac) Haut-parleurs : Stéréo

Stéréo Connecteur USB : USB Type-C pour la recharge

USB Type-C pour la recharge Prise casque de 3,5 mm

Autonomie de la batterie : environ 3-7 heures

environ 3-7 heures Temps de charge : environ 3 heures

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch Lite - Jeux

(Image credit: Nintendo)

La bonne nouvelle, c'est que la Switch OLED et la Switch Lite peuvent lancer tous les meilleurs jeux Nintendo Switch disponibles. Nintendo a noté que les expériences avec les accessoires Toy-Con de la série Nintendo Labo peuvent différer en raison de l'écran plus grand de la Switch OLED, mais cela semble être le seul problème.

Il est important de noter que la Nintendo Switch Lite ne vous permettra pas d'expérimenter les jeux sur grand écran, car il s'agit strictement d'un appareil portable. Vous ne pouvez pas non plus détacher les Joy-Con pour vous amuser en multijoueur ou utiliser les commandes de mouvement, et son écran LCD ne sera pas aussi agréable à l'œil que le nouvel écran OLED. Cependant, la Switch Lite est nettement moins chère et reste un excellent moyen de jouer aux derniers jeux Switch.

Un autre domaine dans lequel la Nintendo Switch OLED a un net avantage sur la Nintendo Switch Lite en ce qui concerne les jeux est qu'elle dispose de 64 Go de stockage interne au lieu de 32 Go. Cela signifie que vous aurez plus de place pour jouer si vous aimez télécharger vos jeux numériquement depuis le Nintendo Switch eShop.

Cela dit, vous pouvez étendre le stockage des deux consoles Switch grâce à l'emplacement pour carte microSD, qui prend en charge des cartes compatibles jusqu'à 2 To. Celles-ci ont tendance à être vendues à bas prix, en particulier lors d'événements tels que l'Amazon Prime Day et le Black Friday, il s'agit donc d'une différence négligeable.

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch Lite - verdict

(Image credit: Nintendo)

Le dernier modèle Switch OLED de Nintendo séduira sans aucun doute les nouveaux venus qui souhaitent bénéficier de la meilleure expérience Switch qui soit. Mais la Nintendo Switch Lite reste une proposition convaincante en raison de son prix moins élevé et de son format plus pratique.

Bien que vous ne puissiez pas vous tromper avec l'un ou l'autre modèle, la Switch OLED offre plus de flexibilité, car vous pouvez jouer en déplacement ou sur le téléviseur lorsqu'elle est connectée à une station d'accueil. Cependant, elle ne sera pas différente de la Switch originale lorsque vous jouerez sur grand écran, car Nintendo a opté pour une sortie 4K. En revanche, c'est en mode portable qu'elle brille, grâce à son écran OLED vibrant et plus grand.

Le choix entre les deux consoles se fera en fonction de l'utilisation que vous comptez faire de votre Switch. Si vous ne pouvez pas vous imaginer jouer autrement qu'en mode portable et que vous souhaitez un format plus compact, la Nintendo Switch Lite pourrait être la solution. Si vous voulez profiter de tout ce que la Switch offre, y compris le mode TV, le mode portable et le mode tablette, nous vous recommandons la Nintendo Switch OLED, plus onéreuse.