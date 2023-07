Amazon Prime Day 2023 : toutes les meilleures offres

Apple Watch 7 (45 mm, GPS) | 378,99€ (au lieu de 449€)

Cette montre était le meilleur modèle d'Apple à l'été 2022. L'écran OLED est plus conséquent que sur les versions précédentes, ce qui rend les données et notifications bien plus lisibles. De plus, avec l'affichage Always on Display, il n'est plus nécessaire de lever son poignet pour consulter l'heure. En plus d'arborer un design attrayant, l'Apple Watch 7 réunit toutes les fonctionnalités essentielles attendues par un porteur de montre connectée, et plus encore : coach fitness, mesure de la fréquence cardiaque, applications de l'écosystème Apple, etc.