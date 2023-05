Honor 90 : un milieu de gamme prometteur

Tandis que le Honor Magic Vs vient tout juste de sortir en France, la marque chinoise a dévoilé le successeur du Honor 80 (sorti exclusivement en Chine) et du Honor 70. Ce smartphone de milieu de gamme, qui sera disponible dès le 7 juin sur le marché chinois, fait état d'une fiche technique solide qui n'a rien à envier aux modèles haut de gamme actuels.

En attendant une annonce de lancement pour la France, voici tout ce que nous savons sur le Honor 90, ainsi que sur sa déclinaison Pro.

Les Honor 90 et 90 Pro ont été officialisés en Chine et seront disponibles dès le 7 juin. Honor a confirmé qu'au moins un des deux smartphones serait commercialisé à l'international, et très probablement en France. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé en temps et en heure lorsque nous en saurons plus à ce sujet.

Honor 90 : quel sera son prix ?

En Chine, le smartphone est actuellement commercialisé entre 2 499 yuans (environ 329 €) et 2 999 yuans (environ 395 €), en fonction de la configuration choisie : 12/256 Go ou 16/512 Go. Par ailleurs, le Honor 90 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est commercialisé au prix de 3 299 yuans (environ 434 €). La version Pro avec 16 Go de RAM et 512 Go est quant à elle proposée pour 3 899 yuans (environ 513 €).

Concernant le marché européen, le prix du smartphone reste encore inconnu à ce jour.

Honor 90 et 90 Pro : les caractéristiques techniques

Le Honor 90 est doté d'une dalle AMOLED de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le constructeur annonce une luminosité maximale de 1600 nits. Le téléphone dispose d'une version améliorée du Soc Snapdragon 7 Gen 1, estampillée « Accelerated Edition ». Cette dernière offre une cadence plus élevée (2,5 GHz contre 2,4 GHz). Le Honor 90 est par ailleurs doté d'une batterie de 5000 mAh, qui supporte la charge rapide à 66 W. Pour la photo, le smartphone chinois peut compter sur trois modules arrière, dont un capteur grand-angle de 200 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Il propose également un capteur à selfies de 50 Mpx.

Concernant le Honor 90 Pro, ce dernier est équipé d'une dalle légèrement plus grande (6,78 pouces), et d'un processeur plus puissant, le Snapdragon 8+ Gen 1, qui promet de meilleures performances. Il est par ailleurs équipé d'un triple capteur photo arrière, cette fois-ci composé comme suit : un capteur principal de 200 Mpx, un module ultra grand-angle de 12 Mpx, et un téléobjectif de 32 Mpx avec stabilisation optique intégré (OIS). Ce dernier permet de zoomer jusqu'à 2,5 fois. La version Pro intègre par ailleurs un double capteur à selfies, de 50 Mpx et 2 Mpx - ce deuxième module étant dédié à la profondeur de champ. Compatible avec la charge rapide à 90 W, le smartphone pourrait récupérer 100 % de son autonomie en à peine 30 minutes. Autrement, il partage les mêmes caractéristiques que la version standard.