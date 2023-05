Android 14 : comment télécharger la première bêta sur votre téléphone ?

Android 14 est disponible. En quelque sorte. Google est connu pour tester ses versions d'Android avant de les annoncer officiellement lors de son événement annuel Google IO en mai, et cette version ne fait pas exception. Bien que l'aperçu pour développeurs soit sorti en premier, c'est la version bêta publique qui suscite le plus d'enthousiasme, car les changements les plus importants et les plus apparents y font leur apparition. Elle est également beaucoup plus facile à utiliser et vous n'avez pas à entendre des mots comme "émulateur" ou "GSI" (Generic System Image).

Pour obtenir Android 14 dès maintenant, vous aurez besoin de l'un des meilleurs téléphones Pixel.

La version bêta d'Android 14 de Google est disponible pour les Pixel 4a 5G, 5, 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7 et 7 Pro. Les téléphones plus anciens - y compris le Pixel 4a 4G - ne sont plus pris en charge et ne pourront donc pas bénéficier de la mise à jour.

Étapes rapides pour télécharger la version bêta d'Android 14 sur votre Google Pixel

Vérifiez que vous avez un téléphone Pixel éligible

Inscrivez votre téléphone au programme bêta d'Android 14 sur le site Android Beta.

Sur votre téléphone Google Pixel inscrit, vérifiez les mises à jour et téléchargez-les.

Android 14 devrait s'appuyer sur les fonctionnalités introduites par Google avec Android 12, 12L et 13. Cela signifie que nous verrons beaucoup plus de Material Design, d'interconnectivité entre les appareils comme les tablettes et les smartwatches, et une meilleure prise en charge des grands écrans et des appareils pliables. C'est tout ce que Google a vraiment confirmé pour l'instant. Nous en saurons plus lors de la Google IO 2023 en mai.

Outils et conditions requises

Votre téléphone Google Pixel éligible

De quelques minutes à une heure

Guide étape par étape

Google a rendu le téléchargement de la version bêta d'Android 14 particulièrement facile si vous êtes sur un téléphone Google Pixel. Bien que d'autres fabricants de téléphones Android s'impliqueront probablement à l'avenir - sur la base des années précédentes, vous devrez entendre ces mots redoutables que nous avons mentionnés ci-dessus, comme GSI, avant de pouvoir utiliser Android 14.

Avec Google, il suffit d'ouvrir un site web et de cliquer sur un bouton. Voici comment commencer.

1. Vérifiez que vous disposez d'un téléphone Google Pixel éligible. Vous devrez vérifier que vous disposez d'un téléphone Google Pixel éligible avant de pouvoir vous lancer. Les téléphones actuellement éligibles - tels que spécifiés par Google - comprennent les Google Pixel 4a 5G, 5, 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7 et 7 Pro. Bien que Google propose désormais des mises à jour de sécurité Android jusqu'à cinq ans après leur sortie, le constructeur limite toujours les mises à jour du système d'exploitation Android à trois ans après leur sortie. Cela signifie que même si une mise à jour Android doit être publiée en septembre de cette année et que votre téléphone est sorti en septembre il y a trois ans, Google ne le mettra pas à jour. C'est ce qui se passe avec le Pixel 4a, même s'il appartient techniquement à la même génération que le Pixel 4a 5G et le Pixel 5.

2. Inscrivez votre téléphone Google Pixel au programme Android 14 bêta. Ensuite, vous devrez inscrire votre téléphone au programme Android 14 bêta via le site web. Pour ce faire, vous devez ouvrir le site Android bêta avec le même compte Google que celui qui est connecté à votre téléphone Google Pixel éligible. Une fois sur le site, vous devriez voir votre téléphone répertorié dans la rubrique "Vos appareils éligibles". Sélectionnez-le et reconnaissez les risques encourus pour continuer. Après cela, vous serez alors invité à mettre à jour votre téléphone.

3. Vérifiez les mises à jour et téléchargez-les Une fois inscrit, vérifiez la présence de mises à jour sur votre téléphone Google Pixel. Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètres > Système > Mise à jour du système. Si vous vous êtes inscrit au programme Android 14 bêta, un écran vous avertira alors de la présence de bugs et de la nécessité de réinitialiser votre téléphone Android pour revenir à une version stable d'Android, si c'est nécessaire, dès la détection de la mise à jour. Une fois que vous aurez reconnu et accepté le téléchargement, vous pourrez mettre à jour votre Pixel vers la version bêta d'Android 14, en attendant un redémarrage. Comme pour toutes les mises à jour Android, l'opération sera beaucoup plus rapide sur votre Pixel si vous ne l'utilisez pas. Si vous êtes patient, il est préférable d'attendre que le téléchargement se fasse en arrière-plan et que vous ayez la possibilité de l'installer une fois terminé.

Pourquoi ne pas mettre à jour votre Pixel vers Android 14 dès maintenant ?

Bien que les mises à jour bêta soient souvent amusantes et remplies de nouvelles fonctionnalités fraîches et prometteuses, il est préférable de les éviter lorsqu'elles en sont à leur premier stade. La version bêta actuelle du Pixel, par exemple, n'offre pas grand-chose. Il n'est même pas encore possible d'obtenir une bêta pour d'autres téléphones Android, mais seulement pour les Pixel à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour couronner le tout, nous ne savons même pas encore ce qu'il y aura dans Android 14. Nous avons une idée de certains ajouts, basés sur des fuites et le bref teaser de Google dans son blog sur la version bêta d'Android 14, mais il faudra attendre l'événement Google IO pour avoir une vue d'ensemble.

D'après notre expérience, Google stabilis souvent les mises à jour des versions bêta d'Android à la troisième ou quatrième version. On estime que ce programme de bêta d'Android se déroulera très rapidement, Google prévoyant une version bêta finale en juillet. Vous pourrez suivre la progression d'Android 14 sur notre site fréquemment mis à jour et participer à la mise à jour lorsque vous estimerez que le moment est venu.