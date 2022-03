Test Realme GT 2 Pro

Le Realme GT 2 Pro est la première incursion de la société sur le marché des (véritables) flagships. Et c'est un essai génialement transformé. Bien qu'il recense quelques problèmes, ce smartphone singulier se gorge de puissance et de fonctionnalités attrayantes - le tout pour un prix raisonnable.

Le Realme GT 2 Pro est la première incursion de la société sur le marché des (véritables) flagships. Et c'est un essai génialement transformé. Bien qu'il recense quelques problèmes, ce smartphone singulier se gorge de puissance et de fonctionnalités attrayantes - le tout pour un prix raisonnable.

Le Realme GT 2 Pro en résumé

Realme patauge habituellement dans le petit bassin des smartphones les plus économiques, mais avec le GT 2 Pro, la société trempe désormais ses orteils dans un océan premium. Un premier appareil mobile haut de gamme qui propulse la société dans une toute nouvelle ligue.

Bien qu'il n'offre pas toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter trouver dans un smartphone phare, les éléments essentiels brillent suffisamment pour que son prix conseillé de 750 € vous apparaisse raisonnable. Face à des rivaux comme le Samsung Galaxy S22 et l'iPhone 13, le Realme GT 2 Pro peut ainsi s'imposer en termes de rapport performances-prix.

Physiquement, le GT 2 Pro est beau, avec un dos texturé unique qui ressemble à du papier même s'il est en plastique. La teinte vert pastel est également agréable à la rétine, même si la signature du designer (Naoto Fukasawa) nuit un peu à son attrait physique.

Grâce aux performances rapides du processeur Snapdragon 8 Gen 1, vous bénéficiez d'une expérience Android rapide et assez propre. Les jeux, le streaming et la navigation présentent chacun un bel aspect sur l'écran plat 1440p. Dont les taux de rafraîchissement vont de 1 à 120 Hz. Cette dalle WQHD+ 2K de 6,7 pouces se révèle assez lumineuse, avec la capacité d'atteindre un impressionnant 1 400 nits lorsque votre environnement proche l’exige.

Le module photo concède un certain nombre de modes différents, avec un capteur principal de 50 Mpx qui répond aux attentes. En revanche, nous sommes moins élogieux sur les capacités de zoom du Realme GT 2 Pro, qui produisent des images assez granuleuses. Elles s’avèrent compensées par le mode microscope, amusant au plus haut point.

Il n'y a pas de recharge sans fil ici, hélas, mais la batterie de 5 000 mAh du Realme GT 2 Pro surprend dans le bon sens du terme. Le support de la charge rapide signifie que vous passerez de 0 à 100% de batterie en seulement 30 minutes.

Vous pouvez également profiter de la reconnaissance faciale et d’un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran…qui s’exécutent rapidement et efficacement neuf fois sur dix.

Compétent sur une multitude d’usages, le Realme GT 2 Pro constitue une première initiative fantastique de la marque, au cœur d’un marché ultra-compétitif. Le Realme GT 2 Pro embarque une configuration luxueuse dans un ensemble relativement abordable.

Prix et disponibilité

Disponible dès maintenant

Prix de vente conseillé : 749,99 €

Trois choix de couleurs, dont deux étonnantes

Le Realme GT 2 Pro est commercialisé à partir de 749,99 €, si vous optez pour le modèle standard incluant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe une variante boostant la mémoire vive et l’espace disponible à 12 et 256 Go respectivement, moyennant 100 € de plus (soit 849,99 €).



A noter que la boutique officielle de Realme propose aujourd’hui le GT 2 Pro au prix le plus bas, avec une remise de 70 € sur les deux versions. Cette offre promotionnelle court jusqu’au 28 mars.



Le smartphone peut être acheté dans trois schémas de couleurs : Noir acier, Vert papier, ou Blanc papier. Le premier choix se révèle plus classique que les deux autres.

Design

Corps en plastique

Sensation de toucher du papier

Pas d'indice de protection IP

Le Realme GT 2 Pro embarque un écran de grande taille, mais reste suffisamment compact pour que les petites paumes puissent le saisir sans difficulté. Avec des dimensions de 163,2 x 74,7 x 8,2 mm, le téléphone est fondamentalement de taille standard. Pesant 189 g, il n'est pas vraiment lourd non plus.

Nous disposions du modèle Vert papier pour cette évaluation, et nous pensons que cette version est probablement la meilleure du lot. Le vert pastel apparaît très discret et délicat, tandis que la surface texturée au dos vous donnera l’impression de glisser vos doigts sur du papier (sans risque de se blesser !) - un véritable confort en main. Comme mentionné précédemment, l'option Noir acier se veut plus traditionnelle, et de ce fait plus salissante.

À l'arrière du smartphone se trouve un système de caméra à trois objectifs, une configuration rectangulaire s’imposant sur le côté. L’espace est également obstrué par la signature du designer Fukasawa, dont le smartphone pourrait se passer. C’est une affaire de goût personnel.

À l'avant, l'objectif de la caméra selfie se positionne discrètement dans le coin supérieur gauche de l'écran. La combinaison standard de la bascule de volume et du bouton d'alimentation entoure les bords, tandis qu'en bas nous accédons à l'emplacement pour la carte SIM et à un port USB-C. Ne comptez pas brancher votre casque ou vos écouteurs filaires ici, il n’y a pas de prise jack.

La partie la plus agréable du Realme GT 2 Pro, visuellement, est son lecteur d'empreintes digitales. Il est intégré à l'écran pour que vous puissiez le verrouiller plus facilement et rapidement.

Les inconvénients ? Pas d'indice IP, donc mieux vaut ne pas vous aventurer avec ce modèle près de l'eau. De même, le Realme GT 2 Pro n’est pas compatible avec une station de recharge Qi.

Ecran

Dalle AMOLED de 6,7 pouces

Résolution de 1440 x 3216 pixels

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

L'écran du Realme GT 2 Pro est, comme prévu, haut de gamme. Garantissant une haute résolution 2K, l’affichage se révèle fantastique. Il offre une luminosité de pointe de 1 400 nits ainsi que la technologie LTPO 2.0, plus clairement il peut passer d'une fréquence de rafraîchissement à l'autre. Capable d'atteindre 120 Hz, vous obtenez alors une fluidité soyeuse, y compris pour vos parties rapides de Call of Duty Mobile.

L'écran du Realme GT 2 Pro est assez beau, peu importe si vous vous lancez dans une session de streaming vidéo ou que vous naviguiez sur vos sites d’actualités favoris - ce sous un ciel couvert ou éclairci et lumineux. L'écran demeure toujours net, avec des couleurs vives. Tout ce que nous attendons d'une dalle OLED.

Caméras

Capteurs photo arrière 50 Mpx + 50 Mpx + 3 Mpx

Caméra selfie 32 Mpx

Des fonctionnalités logicielles polyvalentes

En apparence, les caméras du Realme GT 2 Pro semblent assez standard. Le smartphone possède trois objectifs à l'arrière, y compris sa caméra principale de 50 Mpx, une caméra ultra grand angle de 50 Mpx et un objectif micro 40x de 3 Mpx. À l'avant se trouve une caméra selfie de 32 Mpx.

La façon dont le GT 2 Pro utilise ces objectifs est ce qui rend se modèle globalement distingué. L'objectif ultra grand angle permet de prendre des photos à 150 degrés, et les images qui en résultent s’avèrent superbes, capturant beaucoup de détails. Il vous manque peut-être un objectif télescopique, mais vous allez finir par prendre un grand nombre de photos grand angle.

De même, l'appareil photo microscopique 40x est l'objectif dont vous n'aviez jamais réalisé l'utilité. Avec un tout petit peu de pratique, vous vous retrouverez à prendre des photos de toutes sortes de sujets mais surtout d’objets, juste pour pousser le zoom dans ses retranchements.

Au quotidien, vous vous contenterez probablement de l'appareil photo principal de 50 Mpx. Un large éventail d'options est à votre disposition, y compris des modes Fisheye, Photo de rue, 50 Mpx, et Nuit raisonnablement compétents.

Dans l'ensemble, les couleurs paraissent précises et éclatantes, et les images toujours détaillées. Le seul défaut évident réside dans un zoom numérique assez faible et exposant des clichés granuleux.

Quelques photos prises avec le Realme GT 2 Pro

Performances

Propulsé par le Snapdragon 8 Gen 1

128 Go ou 256 Go de stockage

Une réactivité très appréciable

Le Realme GT 2 Pro s'est bien comporté lors de nos tests. En utilisant Geekbench 5, le Realme GT 2 Pro a obtenu un score de 1 244 points en mode monocoeur. D'une manière générale, ce score est supérieur à celui du Samsung Galaxy S21 Ultra, qui est de 924.

Les performances multi-cœurs sont de 3 724 points - encore une fois, le Galaxy S21 Ultra a obtenu un total de 3 085. Les scores de calcul s’avèrent légèrement inférieurs, à 6 010, par rapport aux 6 990 du Samsung Galaxy S21 Plus.

Cependant, tout ce que vous devez savoir ici est que le Realme GT 2 Pro s’impose comme admirablement rapide, quelle que soit la façon dont vous l’utilisez. Le temps de chargement de Call of Duty Mobile ne s’est fait nullement sentir, et le multitâche devient un jeu d'enfant au quotidien.

Le Realme GT 2 Pro est livré avec Android 12 installé avec la surcouche Realme UI. Quelques applications sont déjà installées comme Tik Tok, LinkedIn et d'autres réseaux sociaux. L’ensemble demeure propre et sans extra inutile et pollueur. Vous obtenez une expérience Android relativement pure avec ce Realme GT 2 Pro.

Autonomie

Batterie de 5 000 mAh

Recharge sans fil non supportée

Chargement rapide

Le Realme GT 2 Pro dispose d'une batterie de 5 000 mAh et d'une pléthore de fonctionnalités qui lui permettent de durer longtemps. Ce kilométrage variera en fonction de ce que vous faites tout au long de la journée… mais, en fin de compte, c'est un smartphone qui résistera à toute une journée de travail intensive.

Lorsque vous avez besoin de le recharger, la charge SuperDart 65W du Realme vous permet d'atteindre 100% en seulement 30 minutes. Dommage que l’option recharge sans fil ne soit pas supportée, cependant.

Faut-il acheter le Realme GT 2 Pro ?

Achetez-le si...

Vous recherchez un smartphone premium, sans la facture qui va avec

Le Realme GT 2 Pro offre beaucoup pour moins que vous ne le pensez. Véritable smartphone phare de Realme, c'est un excellent moyen de profiter de fonctionnalités mobiles haut de gamme sans vous ruiner.

Vous avez besoin d’un smartphone rapide

Ultra-réactif au quotidien, le Realme GT 2 Pro ne vous fait jamais perdre votre temps. Faites du multitâche quand bon et où vous semble. Il est idéal pour les utilisateurs impatients.

Vous oubliez souvent de recharger votre appareil

Le chargement complet de la batterie en une trentaine de minutes peut sembler être de la poudre aux yeux, mais dans le cas du GT 2 Pro, c'est un fait bluffant. Un véritable gain de temps si vous n’avez pas pensé à le recharger la veille et que vous êtes en retard le lendemain matin.

Ne l'achetez pas si...

Il vous faut un super zoom

L'absence de zoom optique empêche le Realme GT 2 Pro de disposer d’un appareil photo puissant. Son zoom numérique n'est tout simplement pas à la hauteur.

Vous développez une phobie des câbles

La recharge sans fil est un moyen utile de réduire les dépenses, mais nous avons surtout regretté de ne pas pouvoir placer le GT 2 Pro sur une tablette plutôt que de devoir chercher des câbles emmêlés.

Vous vivez dans une région pluvieuse

Sans indice de protection IP et avec un extérieur beaucoup trop beau - bien que délicat - le Realme GT 2 Pro a vraiment besoin d’une coque en plastique pour l'accompagner.