Test du Samsung Galaxy S21 Plus

Le Galaxy S21 Plus est un superbe smartphone en soi, mais il offre peu d’extras en supplément du Galaxy S21 standard, moins cher. Si la taille de l'écran est un facteur décisif pour vous, et que vous êtes prêt à payer un peu plus cher pour ce bonus, alors vous serez très satisfait du grand cadet de la famille S21.

Le Samsung Galaxy S21 Plus en résumé

Pourquoi acheter un Galaxy S21 Plus alors que vous pourriez opter pour le Galaxy S21 moins cher, ou le Galaxy S21 Ultra aux performances simplement époustouflantes ? C'est une question pertinente, et sa réponse le sera tout autant : achetez le S21 Plus uniquement si vous cherchez un téléphone avec un écran et une batterie plus grands que ceux du Galaxy S21, sans forcément vous tourner vers le photophone ultime que peut représenter le S21 Ultra.

Le S21 Plus vaut-il les 200 euros supplémentaires qu’il vous faudra dépenser pour l’avoir préféré au S21 ? Tout dépend, à vrai dire, de ce que vous recherchez sur un smartphone Android.

Aussi étrange que cela puisse paraître, vous obtenez ici des spécifications inférieures à celles du S20 Plus de l'année dernière. Alors que l'écran de 6,7 pouces du S21 Plus se veut nettement plus grand que celui du S21 (6,2 pouces), vous régressez d’une résolution QHD+ en 2020 au Full HD+ adopté par les S21 et S21 Plus. Nous avons constaté que ce n'est pas un problème majeur non plus, puisqu’à cette taille, toute résolution supérieure n'est pas particulièrement perceptible. Il s'agit toujours d'un smartphone doté d'un écran AMOLED impressionnant et lumineux, qui offre également un taux de rafraîchissement dynamique jusqu'à 120 Hz.

Dans les défauts à signaler, sachez que la gamme S21 ne prend pas non plus en charge les cartes Micro SD - ce qui peut décourager les utilisateurs appréciant compter sur une mémoire extensible, pour collectionner photos, vidéos et applications sans prêter attention à la capacité de stockage.

Côté appareil photo, rien n'a changé depuis l'année dernière. Vous obtenez un objectif principal et un ultra grand angle, délivrant tous deux une résolution de 12 Mpx, plus un téléobjectif de 64 Mpx, avec zoom. C'est une excellente configuration photo et nous avons classé le Galaxy S21, qui a la même disposition, parmi nos meilleurs photophones actuels. Si l’on se limite à la photographie, le S21 Plus est toutefois coincé entre deux modèles : le S20 Plus de l’an dernier, similaire, et le Galaxy S21 Ultra bien plus pointu.

Dans l'ensemble, le Samsung Galaxy S21 Plus est donc conçu pour ceux qui recherchent un Galaxy S21, pas forcément plus avancé mais plus grand. Une taille qui vous demandera une certaine rallonge budgétaire.

Le Samsung Galaxy S21 Plus a été dévoilé le 14 janvier 2021 aux côtés du Galaxy S21 et du Galaxy S21 Ultra lors de l'événement virtuel Samsung Unpacked - celui-ci s’est tenu un mois plus tôt que les éditions précédentes. Le Samsung Galaxy S21 Plus a été lancé quelques jours plus tard, le 29 janvier, dans la plupart des pays, y compris la France.

Le prix du Galaxy S21 Plus commence à 1 059 € pour la version 128 Go de stockage / 8 Go de RAM. Il existe également une alternative incluant 256 Go de stockage / 8 Go de RAM, moyennant un budget de 50 € supplémentaires.

Le Samsung Galaxy S21 Plus en noir, violet et argent (Image credit: Samsung)

Ces prix sont nettement inférieurs à ceux du Galaxy S20 Plus lors de sa sortie. L’édition 5G de ce dernier coûtait alors 1 109 €, avec 128 Go d’espace mais 12 GO de RAM embarqués. Au-delà de la mémoire vive en moins, cette baisse de prix s’explique par un écran moins premium, passant d’une résolution QHD au Full HD+.

Contrairement à la série Galaxy S20, tous les téléphones de la gamme Galaxy S21 sont prêts pour la 5G - il n'existe pas de version 4G moins chère du S21 Plus, ce qui vous permet d’envisager les réseaux next-gen avec un peu d’avance, si vous n’habitez pas dans une grande métropole.

Design du Samsung Galaxy S21 Plus

C'est au niveau du design du Samsung Galaxy S21 Plus que nous constatons les différences les plus marquées par rapport au S20 Plus de l'année dernière ; le S21 Plus, tout comme le S21 standard et le S21 Ultra, a reçu un facteur de forme radicalement nouveau.

A commencer par les propositions de coloris, allant du violet en finition dorée (l’édition illustrée tout au long de ce test) au noir ou blanc classiques, en passant par le gris, le rose et le rouge.

(Image credit: Future)

L'écran est une dalle AMOLED de 6,7 pouces, complètement plate, de sorte que vous n'obtenez pas de bords incurvés comme sur les modèles précédents. Certains le regretteront, mais nous sommes persuadés que la plupart des nouveaux propriétaires ne le remarqueront pas. D’autant que cette suppression des bords incurvés a l’avantage de limiter les chocs.

Le dos du smartphone est recouvert de verre, ce qui donne au modèle Plus une sensation de luxe légèrement supérieure à celle du modèle S21 standard, dont le dos est constitué d'un matériau hybride verre/plastique que Samsung a décidé de nommer « Glasstic ». La finition du S21 Plus est mate, ce qui donne au téléphone un aspect et un toucher assez agréables.

Le Samsung Galaxy S21 Plus (à gauche) et le Galaxy S21 Ultra (à droite) (Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

Il s'agit d'un téléphone qui, malgré sa taille et son poids, reste confortable dans la paume. La plupart des utilisateurs trouveront assez facile d'atteindre les boutons marche/arrêt et les commandes du volume, bien que si vous composez avec des mains plus petites, ou si vous préférez des smartphones plus discrets en général, vous serez plus heureux avec le S21.

Sur la base de l’appareil mobile, vous disposez d’un emplacement pour carte SIM, du port USB-C et de la grille des haut-parleurs. Sur le flanc droit, vous avez droit au bouton d’alimentation et aux commandes du volume. Si vous maintenez le premier enfoncé, le téléphone ne s'éteint pas (cette fonction se cache dans un menu déroulant), mais lance au contraire l'assistant intelligent Bixby de Samsung.

Ecran du Samsung Galaxy S21 Plus

(Image credit: Future)

Quelle est l'importance de la résolution d'écran sur un smartphone ? Nous soulevons cette question parce que, de manière quelque peu controversée, Samsung a abandonné la résolution QHD+ du S20 Plus, au profit d’une résolution Full HD+ cette année.

Cependant, même sur l’écran immense du S21 Plus, la différence ne sera pas perceptible pour la plupart des utilisateurs. Alors que le passage à une résolution plus faible permet de prolonger la durée de vie de la batterie tout en économisant sur le prix final du S21 Plus.

La densité de pixels est suffisante pour que l'écran ait l'air incroyablement net et précis. Votre perception variera à peine si vous passez du S20 Plus au S21 plus, et au contraire vous apprécierez la qualité des images HD que cette dalle premium délivre avec brio.

Nous sommes notamment fans du taux de rafraîchissement dynamique de l'écran qui peut atteindre 120 Hz, le smartphone ajustant intelligemment cette fréquence en fonction de ce que vous faites. Si vous lancez un jeu, par exemple, le taux de rafraîchissement se fixera au maximum de 120 Hz pour vous garantir des graphismes et un gameplay super fluides. Tandis que si vous consultez une page web ou écoutez un podcast, le taux de rafraîchissement est automatiquement réduit pour ne pas décharger inutilement la batterie.

Contrairement aux différences de résolution mentionnées ci-dessus, si vous n'avez pas utilisé un smartphone avec un écran à 120 Hz avant, vous remarquerez certainement la différence - et vous serez impressionné. Les animations et le défilement sont si fluides qu'on a l'impression de feuilleter les pages d'un livre ou d'un magazine plutôt que de regarder l'écran d'un smartphone.

Une autre amélioration de l'écran de bienvenue est le capteur d'empreintes digitales sous écran, qui est 70 % plus grand que sur les modèles et donc plus facile à cibler avec votre index.

Appareil photo du Samsung Galaxy S21 Plus

(Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

La configuration photo du Samsung Galaxy S21 Plus est essentiellement la même que celle du S20 Plus de l'année dernière. Cela nous convient parfaitement, car les caméras du S20 Plus sont excellentes, et cette année, Samsung a apporté des améliorations logicielles majeures.

En ce qui concerne le matériel, vous disposez à nouveau d'un objectif principal et d’un ultra grand angle de 12 mégapixels chacun, ainsi que d'un téléobjectif de 64 mégapixels avec un zoom hybride 3x. Ce téléobjectif ne sera pas aussi impressionnant que les deux téléobjectifs du S21 Ultra, qui peuvent atteindre un zoom de 100x. Au lieu de cela, il offre un zoom numérique jusqu'à 30x, mais les résultats ne sont pas impressionnants lorsque le zoom est poussé au maximum.

Cela dit, nous avons constaté que les images exploitant un zoom jusqu'à 10x sont toujours publiables (et « likables ») sur les réseaux sociaux ou lorsqu'on les partage avec des amis.

L'appareil photo autonome de 10 mégapixels situé à l'avant du S21 Plus n'est pas aussi impressionnant que ses homologues orientés vers l'arrière, mais il fait tout ce qu'il faut pour vous contenter. Nous avons réussi à prendre de jolis selfies et à conduire des visioconférences à la qualité décente.

(Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

Autre nouveauté : le mode « Director's View » qui permet de prendre des photos avec les caméras avant et arrière en même temps. L'idée est que les vloggers, Twitchers et YouTubers peuvent capturer leur environnement ET leurs réactions à la découverte de celui-ci, simultanément. Cette fonctionnalité marche à merveille, même si son public cible est plutôt limité.

Vous disposez en outre d’un mode « Single Take » (prise unique) optimisé, un réglage qui permet à Samsung de capturer une variété de photos et de vidéos en utilisant les trois caméras - toujours en même temps. L’option se révèle meilleure que jamais grâce à l'ajout d'une nouvelle option ralenti, et elle demeure l'un des points forts des smartphones Samsung. C’est un plus pour la photographie animalière, par exemple.

Vous pouvez enfin enregistrer des vidéos en résolution 8K à 24 images par seconde, avec un très haut niveau de détail (même si les séquences sont un peu trop découpées à notre goût). Plus utiles sont les options 4K à 30 ou 60 images par seconde, et Full HD à 30, 60 ou 240 images par seconde.

Quelques exemples de photos prises avec le Samsung Galaxy S21 Plus

Image 1 sur 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Image 2 sur 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Image 3 sur 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Image 4 sur 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Image 5 sur 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Image 6 sur 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Image 7 sur 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradar) Image 8 sur 8 (Image credit: Mats Karlsson/Techradare)

Performances du Samsung Galaxy S21 Plus

Caractéristiques techniques Poids : 200 g

Dimensions : 161,5 x 75,6 x 7,8 mm

Taille d'écran : 6,7 pouces

Résolution : FHD+ (2400x1080)

Taux de rafraîchissement : 120Hz

Densité de pixels : 394 ppp

Processeur : Snapdragon 888 / Exynos 2100

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go / 256 Go

Caméra : 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx

Caméra frontale : 10 Mpx

Batterie : 4 800 mAh

Les smartphones Galaxy S21 sont parmi les premiers à être lancés avec le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 888 (sur le marché américain) et ils sont de même les tout premiers à être équipés de l'Exynos 2100 (le propre chipset de Samsung, qui alimente les smartphones hors États-Unis). Nous n'avons testé que la version Exynos 2100 du S21 Plus jusqu'à présent, et elle semble apporter un gain de performances significatif par rapport aux générations précédentes de puces Samsung.

Dans le passé, les processeurs Exynos avaient tendance à être un cran ou deux derrière la technologie Qualcomm, mais cet écart s’est réduit cette année. Dans Geekbench 5, notre Galaxy S21 Plus a obtenu un score de 3170 points. Un résultat comparable à celui du Galaxy S21 standard sous Exynos, ce qui n'est pas surprenant puisque les deux téléphones partagent la plupart de leurs composants et de leurs fonctionnalités haut de gamme.

Bien entendu, ces benchmarks ne révèlent pas l’intégralité des performances, mais comme le S21, le S21 Plus est plus rapide que ses prédécesseurs sur des usages quotidiens. Et il permet de gérer sans effort des tâches exigeantes comme l'exécution de plusieurs applications en mode écran partagé.

(Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

Le Galaxy S21 Plus est équipé de 8 Go de mémoire vive. Si vous en voulez plus, vous devrez opter pour le S21 Ultra, qui est équipé de 12 Go de RAM dans sa configuration de base - ou de 16 Go de RAM en configuration avancée. Reste que 8 Go devraient suffire à la plupart des utilisateurs.

Ce qui risque d'être plus problématique pour de nombreux acheteurs potentiels est l'absence d'un emplacement pour carte Micro SD. Le stockage extensible est l'un des grands avantages des téléphones Android par rapport aux iPhones, hélas c'est un autre domaine dans lequel Samsung a décidé de faire des économies cette année.

Vous êtes coincé avec une capacité de stockage interne. Or, le S21 Plus le moins cher est livré avec 128 Go, ce qui se révèle plutôt avare par rapport aux standards modernes - encore plus quand vous n'avez pas la possibilité d'étendre cette capacité. Ici, vous pouvez opter pour une version 256 Go pour un supplément de 50 €, mais cela s’avère à peine décent si vous tourner et enregistrer un volume considérable de vidéos.

Le Galaxy S21 Plus fonctionne sous Android 11 avec l'interface One UI 3.0 de Samsung. Nous avons constaté que celle-ci fonctionne admirablement.

Autonomie du Samsung Galaxy S21 Plus

(Image credit: Future)

Le Samsung Galaxy S21 Plus est doté d'une batterie de 4 800 mAh, soit 800 mAh de plus que la batterie du Galaxy S21 et 200 mAh de moins que celle du S21 Ultra. En clair, cela signifie que vous bénéficierez d'une durée de vie légèrement supérieure à celle du S21, et à peu près la même que celle du S21 Ultra.

Le niveau d’autonomie est l’un des points forts de Samsung, et une fois de plus, nous sommes impressionnés par la quantité d’heures d’usage que nous pouvons obtenir de ce téléphone avec une seule charge complète. Avec une utilisation modérée, mais avec le smartphone constamment allumé, nous avons réussi à le faire fonctionner pendant un peu plus de 48 heures.

Sur une utilisation plus intensive, mettant en scène l’exécution d'applications gourmandes, vous pouvez toujours tenir une journée entière sans recharge. Nous devons cependant noter que nous n'avons pas remarqué de grande différence par rapport au S20 Plus de l'année dernière.

Samsung a suivi l'exemple d'Apple en choisissant de ne pas inclure de chargeur dans la boîte, pensant que la plupart des technophiles disposent déjà d’un chargeur USB-C à la maison. Si vous n'en avez pas, vous devrez prendre en compte le coût supplémentaire que représente l'achat d'un tel chargeur (environ 29,90 € sur la boutique en ligne Samsung).

Certaines personnes peuvent trouver cette mesure embarrassante pour la clientèle directe de la marque - nous préférons dire qu’il s’agit d’une mesure positive en matière de réduction des déchets électroniques.

Le support des chargeurs de 45W qui fonctionnaient avec la série S20 a été abandonné cette année. Samsung affirme avoir amélioré les capacités de charge de 25W de ses nouveaux smartphones, de sorte que la charge de 45W n'offrait pas beaucoup plus d'avantages.

Nous n'avons pas testé cette affirmation de manière spécifique, mais le chargement reste assez rapide, le chargement Qi sans fil fonctionne également parfaitement. Le S21 Plus peut également être utilisé pour le chargement inversé, aussi vous pouvez charger vos Galaxy Buds Pro ou d'autres accessoires compatibles en les plaçant à l'arrière du téléphone.

Faut-il acheter le Samsung Galaxy S21 Plus ?

Les Samsung Galaxy S21 Plus et Ultra (de gauche à droite) (Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

Achetez-le si...

Vous pensez que le Galaxy S21 est trop petit

Vous aimez l'aspect du Galaxy S21 mais vous avez besoin d'un écran un peu plus grand ? Si c'est le cas, le S21 Plus est le téléphone que vous désirez, avec un écran de 6,7 pouces qui est nettement plus généreux que celui du S21.

Vous recherchez un smartphone Android extrêmement puissant

Ce n'est pas pour rien que les smartphones Samsung comptent parmi les meilleurs du marché - et le S21 Plus est l'un des téléphones les plus puissants que vous puissiez acheter aujourd’hui. Si vous êtes un fidèle utilisateur de l’OS Android, c’est même le choix ultime grâce à son chipset haut de gamme et à sa mémoire vive élevée.

Vous possédez une vieille génération de smartphones Samsung

Si vous possédez actuellement un Galaxy S10 ou même un Galaxy S9, le S21 Plus est une mise à niveau très intéressante. Il est rapide, puissant et résolument évolutif grâce notamment à la prise en charge de la 5G.

Ne l'achetez pas si...

Vous possédez déjà un Galaxy S20 ou S20 Plus

Vous ne gagnerez pas grand-chose en remplaçant le S20 Plus de l'année dernière par le S21 Plus, et à certains égards - l'écran à basse résolution et l'absence de support Micro SD - vous obtiendrez en fait un smartphone qualitativement inférieur.

Il vous faut une belle capacité de stockage

Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'emplacement pour carte Micro SD a été abandonné sur la gamme Galaxy S21. Aussi, si vous souhaitez disposer de 256 Go de stockage au lieu des 128 Go de base, vous devrez dépenser plus. Ce n'est pas un smartphone adapté aux producteurs et autres collectionneurs de contenus.