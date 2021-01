Test des Samsung Galaxy Buds Pro

Les nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit Samsung, appelés Galaxy Buds Pro, constituent une réelle mise à niveau, par rapport aux précédents modèles de l’an dernier. En matière de conception, comme de fonctionnalités et de performances audio. Tous ces ajouts ont tout de même un prix - à vous de voir si vous souhaitez payer cette prime supplémentaire.

Les Samsung Galaxy Buds Pro constituent une nouvelle paire d’écouteurs sans fil à suppression active du bruit, proposée par les ingénieurs de la firme sud-coréenne. Et ils ne pouvaient pas bénéficier de meilleure publicité puisqu’ils viennent d’être lancés en même temps que les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra.

Comme le nom « Pro » l'indique, les Galaxy Buds Pro se situent dans le panier haut de gamme de la catégorie écouteurs sans fil, et semblent vouloir rivaliser directement avec les Apple AirPods Pro.

Samsung nous propose-t-elle enfin des écouteurs de très grande qualité ? Peut-on espérer un nouveau challenger capable d’émuler aussi bien Apple que Sony et ses indétrônables WF-1000XM3 ? Nous avons déjà passé quelques jours avec cette paire audio impressionnante - voici nos premières impressions, en attendant le test complet des Galaxy Buds Pro de 2021.

Lancés le 14 janvier 2021

Disponibles à 229 €

Pas beaucoup plus chers que les Galaxy Buds Live

Les Samsung Galaxy Buds Pro ont été introduits officiellement en même temps que le smartphone Galaxy S21 le 14 janvier 2021. Ils sont depuis disponibles en précommande, depuis la boutique en ligne de Samsung ainsi que via la plupart des enseignes technophiles habituelles.

Ils coûtent 229 €, ce qui s’avère une augmentation importante depuis le lancement en août dernier de leurs prédécesseurs, les Samsung Galaxy Buds Live, vendus au prix de départ de 199 €. Ce modèle demeure toutefois moins cher que les AirPods Pro d’Apple, commercialisés à 279 € aujourd’hui.

La sortie des Galaxy Buds Pro intervient seulement cinq mois après celle des Galaxy Buds Live, et moins d'un an depuis l’intronisation des Galaxy Buds Plus. La société lance donc des écouteurs True Wireless à un rythme effréné, mais les Galaxy Buds Pro s’affichent comme la dernière étape de cette initiative.

A noter que la boutique en ligne Samsung propose actuellement et jusqu’au 28 janvier 2021 une paire de Galaxy Buds Pro offerte pour tout achat d’un Samsung Galaxy S21, S21 Plus ou S21 Ultra.

Design des Samsung Galaxy Buds Pro

Disponibles en trois couleurs

Très confortables

Équipés de nombreux capteurs et micros

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont disponibles en trois couleurs : Phantom Black (noir), Phantom Silver (argent) et Phantom Violet (violet), pour s'harmoniser avec le nouveau Samsung Galaxy S21.

La couleur des Buds se prolonge sur le boîtier de chargement livré avec les écouteurs. Ce dernier est similaire à celui des Galaxy Buds Live : petit (versus le boîtier des Buds Plus), mais épais. Cela signifie que vous pourrez glisser le boîtier dans la poche d'un jean moulant, par exemple, sa forme compacte le rendant idéal pour l'emporter partout avec vous.

L'étui lui-même est solide et, contrairement à celui du Buds Plus, il n'y a aucun jeu au niveau de l'extrémité rabattable. Un voyant LED situé à l'avant du boîtier de chargement indique en couleurs (vert, jaune, rouge) la quantité de batterie restante depuis le socle lui-même. À l'arrière, un port USB-C peut être utilisé pour recharger le boîtier, bien que cela puisse également se faire sans fil si vous avez un support compatible à portée de main.

Lorsque vous ouvrez le boîtier, vous verrez une lumière LED supplémentaire. Les mêmes couleurs sont utilisées ici aussi, mais elles indiquent plutôt le niveau de recharge des écouteurs. Ces derniers sont plus petits que les Galaxy Buds Plus, et ils ont abandonné la forme en haricot des Buds Live au profit de ce format plus compact.

(Image credit: Future)

Samsung a rendu la partie qui se trouve dans votre conduit auditif sensiblement plus convexe, afin de réduire l'accumulation de pression - tandis que les coussinets ont été ajustés avec des embouts plus longs et moins arrondis.

La seule partie qui dépasse réellement lorsque les Galaxy Buds Pro s’insèrent dans vos oreilles est la zone brillante et sensible au toucher des coussinets, et vous pouvez clairement observer les microphones de chaque écouteur. Une finition mate englobe le reste de la conception.

Samsung fournit trois paires d'embouts différentes, de la plus petite à la plus grande. Les embouts moyens constituent la gamme standard, et ils conviendront par défaut à la plupart des utilisateurs. Nous avons trouvé le port des Galaxy Buds Pro confortable jusqu'à présent, mais dans notre évaluation complète, vous découvrirez si cette première impression a persisté après plusieurs heures d'écoute.

Les Buds Pro incluent également une certification IPX7, la meilleure note obtenue jusqu'à présent pour les écouteurs Samsung. Par définition, les Buds Pro sont donc capables de résister à de fortes pluies ou à des séances d'entraînement où la transpiration se veut de mise. De sorte que vous ne devriez pas avoir à craindre qu'ils vous lâchent à cause d’une quelconque exposition à l'humidité.

(Image credit: Digital Slang)

Qualité des appels téléphoniques

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment passer et recevoir des appels via leurs écouteurs sans fil : les Galaxy Buds Pro sont équipés de trois microphones et d'un accéléromètre dans chaque écouteur, chargé de filtrer les sons indésirables pendant lesdits appels.

L'un des microphones extérieurs présente un rapport signal/bruit élevé, ce qui devrait encore améliorer la clarté du son.

Une technologie spéciale a également été mise en œuvre pour que les conditions météorologiques aient le moins de conséquences négatives possibles sur la qualité audio de votre appel téléphonique - notamment un ajustement plus serré, un maillage et une chambre, ce qui contribue à réduire le bruit du vent pendant les appels téléphoniques.

(Image credit: Future)

Annulation du bruit

Une autre mise à niveau utile sur les Samsung Galaxy Buds Pro est l'annulation active du bruit (ANC). Il s'agit du deuxième ensemble d'écouteurs Samsung à être équipé de cette fonction ANC, et ici elle améliore amplement la configuration initiale des Galaxy Buds Live.

En plus de la suppression active du bruit optimisée, vous pouvez également ajuster la réduction des bruits ambiants via l'application compagnon de votre smartphone. Ce qui vous permet de gommer efficacement les bruits parasites lorsque vous êtes dans un environnement très fréquenté, comme les transports en commun.

Le mode « Ambiant » laisse, au contraire, entrer les sons externes, afin de prêter plus d’attention à votre environnement ou à une personne qui souhaiterait vous parler. Toujours à partir de l'application, vous pouvez choisir parmi quatre niveaux d’intensité pour calibrer le son ambiant que vous désirez filtrer.

Vous n'aurez pas forcément besoin de plonger sans cesse dans l'application pour modifier les niveaux de l'ANC et du mode ambiant. Les Galaxy Buds Pro peuvent en effet - si vous choisissez d'activer la fonction - ajuster automatiquement ces paramètres selon vos actions et votre environnement. Si les écouteurs détectent que vous parlez ou qu'une voiture passe pendant que vous marchez, ils peuvent passer en mode ambiant, tandis que si vous passez d'une zone calme à une zone bruyante, les écouteurs se placeront instantanément en mode ANC.

Il existe même une fonction de contrôle actif du bruit qui détecte votre voix et vos vibrations pour confirmer que vous êtes en conversation, ce qui aura pour effet de laisser passer les sons extérieurs.

Une fois que vous commencez à parler, les Buds Pro réduisent automatiquement le volume de la musique et le ramène à son maximum lorsqu'ils détectent que vous avez terminé votre conversation. Il existe même une fonction de retour rapide en arrière, au cas où vous auriez manqué votre passage musical préféré.

(Image credit: Future)

Autonomie et connectivité des Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung promet cinq heures de plaisir audio sur une seule charge, après quoi le boîtier de chargement peut vous fournir 13 heures supplémentaires - avant que vous ne deviez trouver une prise secteur. Mieux encore : le niveau d’autonomie passe à 20 heures si vous n'utilisez pas l'ANC. Cela semble raisonnable sur le papier, mais ce n'est pas aussi bien que les Buds Plus, qui parviennent à atteindre 11 heures sur une seule charge, uniquement depuis les écouteurs.

Lors de nos tests, nous avons constaté que les Samsung Galaxy Buds Pro tenaient sur une même charge pendant trois jours d'utilisation constante (avec plus de cinq heures d'écoute par jour) ou un peu moins d'une semaine lorsque nous ne les activions que durant notre temps libre (soit trois heures par jour environ).

En revanche, nous apprécions le fait que les écouteurs premium de Samsung permettent un chargement rapide. En cinq minutes, vous vous retrouvez avec suffisamment de batterie pour profiter d’une heure d’écoute supplémentaire. Le chargement rapide s'effectue via le port USB-C, mais le chargement sans fil est également possible, bien qu'il soit un peu plus lent.

Les Galaxy Buds Pro prennent en charge la norme Bluetooth 5 et, sans surprise, sont optimisés pour s’appairer avec l’ensemble des produits Samsung.

Si vous possédez plusieurs appareils de la gamme Galaxy, vous pouvez changer de support en toute transparence avec les Buds Pro, grâce à la fonction de commutation automatique. Supposons, par exemple, que vous écoutiez de la musique via votre Galaxy Tab S7 et que vous receviez des appels sur votre Samsung Galaxy S20 - la fonction de commutation automatique assure la récupération de l’appel téléphonique et une reconnexion instantanée sur la tablette après l'appel.

(Image credit: Future)

Performances audio des Samsung Galaxy Buds Pro

Les Galaxy Buds Pro contiennent un haut-parleur de 11 mm qui est responsable des basses fréquences, et un autre de 6,5 mm pour les hautes fréquences, sur le modèle d’une enceinte Hi-Fi traditionnelle.

Lors de nos séances d'écoute, nous avons été particulièrement satisfaits de la clarté sonore des écouteurs sans fil. Nous avons eu l'impression de pouvoir distinguer clairement les différents instruments présents sur des titres extrêmement riches et détaillés - sans que ni les aigus ni les basses n’aient prévalu à un moment donné.

Par exemple, sur le morceau d’Abba Gimme ! Gimme ! Gimme !, l’intégralité de la partie instrumentale sonnait parfaitement. Vous pouvez ainsi entendre le battement des tambours depuis votre oreillette droite, là où bien d’autres écouteurs se contentent de les transformer en sons sourds.

Grâce à l'application Galaxy Wear, vous pouvez ajuster le son à votre propre goût. Il est possible d'ajouter des basses supplémentaires. Ou non, si vous êtes amateurs de basses brutes.

Il existe également une fonction audio 360°, associée à la technologie Dolby Head Tracking et qui concurrence celle des AirPods Pro. Selon Samsung, cette fonction apporte une expérience d'écoute plus immersive en vous permettant de « rester au centre de la scène ». Cette option ne peut toutefois être couplée qu'avec les smartphones et les tablettes Galaxy.

De même pour les joueurs, il existe un mode dédié qui devrait réduire la latence audio lorsque vous lancez un jeu mobile sur le Galaxy S21.

Néanmoins, le son stéréo demeure décent mais pas à la pointe du marché actuel. Pire encore, si vous n'utilisez pas d'appareil Samsung Galaxy, le son sera transmis via SBC ou AAC, qui sont tous deux des codecs avec perte. Cela signifie qu'il y aura une différence marquée en les combinant avec les appareils à codec évolutif de Samsung - comme le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Faut-il acheter les Samsung Galaxy Buds Pro ?

(Image credit: Samsung)

Achetez-les si...

Vous êtes un fan de la gamme Samsung Galaxy

Si vous vivez, respirez, mangez et dormez avec votre smartphone Samsung Galaxy, rien ne devrait vous dissuader de le compléter avec les Samsung Galaxy Buds Pro.

Vous avez tendance à noyer vos écouteurs...

Si par le passé, vous avez ruiné une paire d'écouteurs parce qu'ils n'étaient pas résistants à l'eau, vous devriez sérieusement envisager les Galaxy Buds Pro classés IPX7. Ils supportent sans mal la pluie et la sueur.

... ou à les perdre chez vous, à l'école ou au bureau

Si vous êtes plutôt têtes (ou oreilles) en l'air, la fonction SmartThings Find s'avérera particulièrement utile pour retrouver vos Buds Pro. Elle localise facilement les écouteurs - à la fois le gauche et le droit - qu'ils soient allumés ou éteints.

Ne les achetez pas si...

Vous êtes à la recherche d'une qualité sonore captivante

Le son des Buds Pro est relativement bien équilibré et assez confortable à l'oreille. Cela dit, la scène sonore pourrait s'avérer plus captivante. Elle manque de détails et le mode stéréo ne joue jamais en pointe.