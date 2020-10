Test des Samsung Galaxy Buds Live

Les Samsung Galaxy Buds Live bénéficient d’un son bien équilibré et d’un système de réduction active du bruit intégré. Le tout associé à un design original en forme de haricot, jusqu’alors inédit dans le paysage des écouteurs sans fil. Reste à savoir si cette particularité est une aide pour l’utilisateur, ou au contraire un obstacle…

Samsung vient d’annoncer les très attendus écouteurs sans fil Galaxy Buds Live. Ils ont été présentés en même temps que les smartphones Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, les tablettes Galaxy Tab S7 et Tab S7+ et la montre connectée Galaxy Watch 3.

Le fabricant n'est pas novice en la matière, avec de précédents modèles comme les Samsung Galaxy Buds et les Galaxy Buds Plus, mais la forme de haricot de ces écouteurs est, elle, très différente de ce que l’on peut observer chez la concurrence. La plupart des autres écouteurs sans fil disponibles sur le marché s’insérant dans les conduits auditifs.

Samsung a intégré nombre de technologies dans ces petits écouteurs, mais nous nous sommes aussi penchés, en particulier, sur la manière dont ce design unique affecte le confort, le son et l'isolation acoustique offerts par les Galaxy Buds Live.

Prix et disponibilité des Samsung Galaxy Buds Live

Les Samsung Galaxy Buds Live sont vendus 199 euros, c’est-à-dire nettement moins cher que les AirPods Pro dont le prix est de 279 euros. Les Galaxy Buds Live peuvent donc s’avérer être une bonne alternative, économique, aux écouteurs antibruit d'Apple.

Ils seront disponibles en précommande à partir du 6 août. Et si vous les commandez du 6 au 20 aout, vous aurez droit en prime à un chargeur sans fil à induction (dans la limite des stocks disponibles). Les livraisons, quant à elles, devraient débuter à partir du 21 aout.

Design des Samsung Galaxy Buds Live

Les Samsung Galaxy Buds Live sont disponibles en trois couleurs (noir, blanc et bronze) et sont livrés avec un petit étui de chargement assorti qui glisse aisément dans une poche.

Le boîtier peut être rechargé via un port USB-C qui se trouve à l'arrière ou via une station de recharge sans fil. Il dispose d’une LED à l'intérieur, et à l'extérieur, pour informer de son état de charge et de celui des écouteurs.

Là où d'autres fabricants d'écouteurs sans fil se bornent à copier plus ou moins les AirPods d'Apple, l'équipe de conception de Samsung a tout mis en œuvre pour créer quelque chose d'original.

Ces écouteurs en forme de haricot ne ressemblent en rien aux autres écouteurs sans fil. La question est donc de savoir si ce changement de design conduit à des changements positifs, ou non, car chaque oreille humaine est unique avec sa taille et sa forme propre. Une même personne peut même avoir deux oreilles de forme légèrement différente.

Et il est impressionnant de constater tous les équipements que Samsung a pu intégrer à ses Galaxy Buds Live. Chaque oreillette est équipée de trois microphones, d'une unité de prise de son supplémentaire, d'un haut-parleur avec un conduit de basses et d'un ensemble de capteurs tels qu'un accéléromètre, un IR et un capteur tactile.

Chacun des écouteurs possède des capteurs tactiles qui peuvent enregistrer une simple, double ou triple pression afin de lancer un morceau de musique, le mettre en pause ou sauter des pistes en arrière et en avant. Une action consistant à toucher et à maintenir la pression est également disponible et personnalisable séparément pour chaque écouteur.

Il cependant assez décevant de constater que ces écouteurs ne possèdent qu'un indice de résistance à l'eau de niveau IPX2. Certes vous pouvez les utiliser pendant une pratique sportive si vous transpirez très légèrement, mais nous hésiterions dans le cas d’efforts physiques trop importants.

Réduction de bruit des Samsung Galaxy Buds Live

Ces écouteurs intègrent également un système de réduction active du bruit, comme les AirPods Pro et le Sony WF-1000XM4.

Mais fait inhabituel, il n'y a pas d'embouts en silicone pour créer un joint physique supplémentaire contre votre canal auditif afin de bloquer physiquement les bruits ambiants. Samsung s’est appuyés sur la technologie ANC qui, selon le fabricant, réduit les bruits de fond à faible bande en dessous de 700 Hz (comme ceux des trains et des bus par exemple) jusqu'à 97 %, tout en permettant de continuer à entendre les voix et les annonces ambiantes.

Qualité audio des Samsung Galaxy Buds Live

Samsung a mis en place une multitude de fonctions pour que les Galaxy Buds Live restent connectés et synchronisés en permanence à votre smartphone, à commencer par le Bluetooth 5. Pour conserver un flux audio fiable, les Galaxy Buds Live sont également dotés d’un codec évolutif exclusif de Samsung qui empêche le hachage audio en modifiant le débit binaire en fonction de la puissance de la connexion Bluetooth.

Lorsque la connexion Bluetooth est faible, le Scalable Codec encode automatiquement les informations audios avec un taux de compression plus élevé, ce qui permet aux écouteurs de recevoir les données sans interruption.

La qualité audio s'est révélée bonne lors de nos tests. Ni les basses ni les aigus ne semblaient ni trop forts ni trop faibles. Le haut-parleur de 12 mm fourni par AKG et le conduit de basses produisent un son à la fois net et profond pour un résultat équilibré.

Samsung a ajouté un évent d’aération sur les Galaxy Live Buds pour leur bonne ventilation, censé contribuer à minimiser la sensation désagréable de congestion et d’aspiration que l'on peut ressentir après de longues séances d'écoute de musique avec des écouteurs intra-auriculaires.

L’autre domaine dans lequel les Galaxy Buds Live fonctionnent bien est celui des appels téléphoniques. Ils possèdent trois microphones (un micro interne et deux microphones externes formant un faisceau de chaque côté) ainsi qu'une unité de captation de la voix qui utilise l'accéléromètre pour détecter les mouvements de votre mâchoire.

En exploitant les vibrations dues à la conduction osseuse, il les convertit en signaux vocaux qui vous permettre d'être mieux entendu à l'autre bout de la ligne, même dans les environnements bruyants.

Autonomie des Samsung Galaxy Buds Live

Les Samsung Galaxy Buds Live supportent le mode de rechargement rapide qui peut leur fournir environ une heure d’autonomie après seulement cinq minutes de chargement. À pleine charge, les écouteurs sont autonomes pendant au moins six heures, sachant que leur boîtier peut leur fournir deux charges complètes supplémentaires. Cela signifie que vous pouvez compter sur un peu moins de 20 heures de lecture avec les écouteurs et le boîtier chargés à 100 %.

Ces chiffres sont comparables à ceux qu'Apple propose sur les AirPods Pro, bien que de nombreux modèles moins chers, comme le Lypertek Tevi, offrent une autonomie bien plus impressionnante.

Faut-il acheter les Samsung Galaxy Buds Live ?

Achetez-les si...

Vous recherchez une alternative aux AirPods d'Apple

Si vous avez besoin d'écouteurs fluides pour accompagner votre prochain smartphone Samsung Galaxy, les Galaxy Buds Live sont une option solide. Ils disposent d'un certain nombre de fonctionnalités qui s'adressent spécifiquement aux propriétaires d'appareils Samsung, comme le codec évolutif. Et ils se couplent bien plus facilement.

Bixby est votre ami

L'autre avantage d'utiliser les Galaxy Buds Live est que vous pouvez obtenir Bixby comme assistant personnel. Maintenant, pour la plupart des utilisateurs, ce n'est pas non plus un atout incontournable. Toutefois, si vous êtes tombé amoureux de Bixby au cours de ces dernières années, alors qui sommes-nous pour juger ?

Vos oreilles aiment les basses bien propres

Bien que la qualité sonore ne soit pas ici un sujet de préoccupation, les Samsung Galaxy Buds Live apportent des basses nettes et agréables à l'écoute. Si vous appréciez les basses percutantes et que vous ne craignez pas un manque de clarté dans les médiums et les aigus, vous choisirez certainement une paire de Buds Live.

Ne les achetez pas si...

Vous avez horreur des bruits environnants

La suppression active du bruit sur le Samsung Galaxy Buds Live atténue plus ce dernier qu'elle ne l'annule durablement. Dans la plupart des cas, vous entendrez à peu près tout ce qui se passe autour de vous. Juste à un niveau de décibels légèrement inférieur.

Vous avez des mini-oreilles

L'autre problème est que la conception des écouteurs True Wireless Samsung peut ne pas convenir à vos oreilles. Les Galaxy Buds Live ont une forme incroyablement unique qui devrait s'adapter confortablement à votre conduit auditif. Sauf si vos oreilles sont particulièrement petites - ou si vous prévoyez de les acheter pour vos enfants.