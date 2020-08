Samsung Galaxy Watch 3 vs Samsung Galaxy Watch: quelle est la meilleure smartwatch ?

La Samsung Galaxy Watch 3 est la remplaçante très attendue de l’une de nos montres connectées préférées, la Samsung Galaxy Watch originale, qui figure toujours en première position de notre top des meilleures smartwatches bien qu'elle ait quelques années déjà.

Et non, vous n'avez rien manqué : il n'y a pas de Galaxy Watch 2. Samsung a préféré faire un bond en avant et doubler la sportive Samsung Galaxy Watch Active 2 pour nommer sa prochaine montre connectée, la Galaxy Watch 3. Mais nous n’avons pas d’explication précise quant à cette décision.

Cette nouvelle montre intelligente possède un design plus fin et de meilleures caractéristiques, ce qui est normal, étant donné que la première montre Galaxy est sortie en août 2018, il y a deux ans. Elle dispose de plus de fonctions de santé et d'entraînement, d'un ECG, d'un contrôle de l'oxygène sanguin SPO2 et d'un suivi de la tension artérielle.

La vraie question est de savoir si les améliorations apportées sont suffisantes pour justifier le prix élevé de la toute nouvelle smartwatch, ou si les consommateurs peuvent se satisfaire de la Galaxy Watch originale, fiable (et à prix réduit). Difficile d’apporter une réponse tranchée, sauf si vous êtes très soucieux de votre budget - auquel cas, cette nouvelle version de la Galaxy Watch n'en vaut probablement pas la peine. Mais si vous cherchez à remplacer une montre vieillissante, elle mérite clairement réflexion.

Samsung Galaxy Watch (Image credit: TechRadar)

La montre Galaxy Watch originale de Samsung est sortie en août 2018 (en même temps que la Samsung Galaxy Note 9), avec des prix de lancement pour les versions non-4G de 309 € (version 42 mm) et 329 € (version 46 mm). On les trouve aujourd’hui pour 250 euros environ.

La Samsung Galaxy Watch 3 a été annoncée le 5 août 2020 et est disponible en précommande jusqu’au 20 août, les livraisons devant débuter dès le 21 août.

La Galaxy Watch 3 est disponible en deux tailles : 41mm à partir de 429€ et 45mm à partir de 459€, les deux prix étant ceux des versions non 4G en acier inoxydable. Elles sont disponibles dans les couleurs Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic White avec des bracelets en cuir. La montre est également disponible en titane dans une seule couleur (Mystic Black) avec un bracelet en métal.

Samsung Galaxy Watch 3 (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch 3 vs Samsung Galaxy Watch : design

La Galaxy Watch 3 est une version plus élégante de sa petite soeur, 14 % plus fine et 15 % plus légère que la Galaxy Watch originale, mais le principal changement réside dans l'apparence : elle semble simplement moins encombrante.

Plus précisément, les cornes (les parties qui relient le boîtier de la montre au bracelet) sont plus fines, avec un espace ouvert autour de la barre du bracelet. D'autres éléments donnent à la montre un aspect plus mince : par exemple, les boutons latéraux cylindriques sont plus prononcés et font saillie plutôt que de s'aligner au ras du bord du boîtier, comme le faisaient les boutons de la Galaxy Watch originale.

Certaines de ces modifications donnent à la Galaxy Watch 3 un aspect plus classique. Le passage d'un bracelet en caoutchouc à un bracelet en cuir y est évidemment pour quelque chose, mais la lunette tournante s’est aussi allégée pour un look global plus minimaliste. Tout n'a pas changé, heureusement - la lunette continue de tourner physiquement, ce qui était l'une de nos caractéristiques préférées du modèle original.

Samsung Galaxy Watch (Image credit: Future)

Et alors que les petites versions des deux montres pèsent à peu près le même poids (49g), les grandes versions avec plus de piles présentent la plus grande disparité de poids : la Galaxy Watch originale de 46mm pèse 63g, alors que la Galaxy Watch 3 de 45mm pèse un peu plus de 53g. Et si vous optez pour le modèle 45 mm en titane, attendez-vous à un poids relativement faible de 43 g.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch 3 vs Samsung Galaxy Watch : écran

Bien qu'elle soit plus petite que la Galaxy Watch originale, la nouvelle Galaxy Watch 3 dispose d'écrans équivalents ou légèrement plus grands, avec un écran de 1,2 pouce sur la version 41 mm et un écran de 1,4 pouce sur le modèle plus grand de 45 mm. A comparer avec l'écran de 1,2 pouce sur les versions 42 mm et 1,3 mm sur les versions 46 mm de la Galaxy Watch.

Une autre différence affiche un léger recul des spécifications : l'écran de la Galaxy Watch est protégé par Gorilla Glass DX Plus, qui a également été utilisé pour l'écran de la Galaxy Watch Active 2. La Galaxy Watch 3, en revanche, est protégée par Gorilla Glass DX.

Sinon, les écrans des deux montres sont en couleur, toujours en Super AMOLED avec une résolution de 360 x 360.

Samsung Galaxy Watch (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch 3 vs Samsung Galaxy Watch : traqueur d'activité

C’est plus que la Galaxy Watch de base mais cette dernière est malgré tout capable de suivre automatiquement six exercices majeurs comme la marche, la course, le vélo et l'aviron, vous incite à bouger si vous restez trop longtemps sédentaire, et dispose d'un suivi du sommeil.

Le grand ajout à la Galaxy Watch 3 est son moniteur de SpO2, qui suit les niveaux d'oxygène dans le sang. C'est une fonction que l'on devrait trouver dans l'Apple Watch 6 et qui améliore le suivi du sommeil. La Watch 3 ajoute également une application d'électrocardiogramme (ECG) et permet de surveiller la pression sanguine

Cette dernière nécessite une certification médicale dans chaque région où la Watch 3 est commercialisée, ce qui signifie que la fonction sera désactivée jusqu'à ce qu'elle soit certifiée, comme c'est le cas aux États-Unis, jusqu'à ce que la FDA approuve cette partie particulière de l'appareil.

La Watch 3 hérite de la plupart des logiciels de fitness de la Galaxy Watch originale, mais intègre sept nouvelles activités d'entraînement pour atteindre un total de 40. Le Watch 3 permet d'activer les séances d'entraînement par la voix et de diffuser l'application Samsung Health sur les téléviseurs Samsung.

Le mode d'entraînement vous permet de personnaliser les mesures que vous souhaitez afficher, de la VO2 (la consommation d'oxygène par unité de temps) à l'équilibre en passant par la foulée. Samsung a également consulté l'Institut national du sommeil pour améliorer la fonction de suivi du sommeil, qui évalue automatiquement votre cycle de sommeil et donne chaque matin un rapport sur la qualité de vos nuits.

Samsung Galaxy Watch 3 (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch 3 vs. Samsung Galaxy Watch : performance et autonomie

La Galaxy Watch 3 contient le même chipset Exynos 9110 que la Galaxy Watch originale - les améliorations résident dans les 8 Go de stockage, soit le double des 4 Go de la version orginale. Cela laisse plus de place pour les médias et les applications. La Watch 3 dispose de 1 Go de RAM (vs 768 Mo de RAM pour la version 42 mm de la Galaxy Watch originale) et de 1,5 Go de RAM pour le modèle 46 mm. L'Apple Watch 5 pour sa part fonctionne avec 1 Go de RAM.

C'est au niveau de la batterie que la Galaxy Watch 3 risque de perdre du terrain par rapport à la version précédente. La capacité de la version 45 mm de la nouvelle smartwatch est de 340 mAh, tandis que la Galaxy Watch 46 mm atteignait la valeur impressionnante de 472 mAh, ce qui a permis d’obtenir plus de trois jours sans recharge lors de nos tests. Nous n'avons pas testé la Watch 3 de manière approfondie, mais cette valeur inférieure est préoccupante et nous ne manquerons pas de la pousser à ses limites lors de notre test complet.

Concernant les petites versions, le modèle de 41 mm de la nouvelle Galaxy Watch 3 dispose d’une batterie de 247 mAh, tandis que la version de 42 mm de la Galaxy Watch originale a une batterie de 270 mAh.

Samsung Galaxy Watch 3 (Image credit: Future)

En conclusion

Il est difficile de ne pas aimer la nouvelle Galaxy Watch 3, avec ses caractéristiques techniques de pointe et son aspect plus élégant que la Galaxy Watch originale. Elle est également nettement plus légère, ce qui est une qualité utile pour une montre que vous pourriez utiliser lors d'entraînements.

Mais ces améliorations justifient-elles l'augmentation de son prix ? Cela dépend du consommateur, car la nouvelle Galaxy Watch 3 présente certains avantages - ECG, suivi SPO2, amélioration de la condition physique - qui pourraient en valoir la peine.

Pour ceux qui veulent une smartwatch robuste à associer à leur téléphone Android pour le suivi et les tâches de base, la Galaxy Watch d’origine se révèle tout à fait capable de relever ce type de défi, d'autant que son prix est en baisse. Mais cette nouvelle version, très complète et au design amélioré, dispose de solides arguments pour venir se classer en tête de notre comparatif... A suivre.