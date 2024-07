Le Fujifilm X100VI est trop cher ? Le X-M5, petit et abordable, serait en route

Avec le succès du Fujifilm X100VI qui reste difficile à trouver en stock, de nombreux photographes débutants recherchent un appareil photo compact, tout aussi petit et, idéalement, beaucoup moins cher. Selon de nouvelles rumeurs, Fujifilm préparerait le lancement d'un nouveau modèle intriguant qui correspondrait en grande partie à ces critères.

Une nouvelle publication de Fuji Rumors, une source fiable, prédit que le Fujifilm X-M5 arrivera "dans la deuxième moitié de 2024", selon ses "sources de confiance". Et si le nouveau modèle suit le style habituel de la série X-M, il s'agira d'un appareil photo compact, d'entrée de gamme, avec des objectifs interchangeables et sans viseur électronique.

Ces rumeurs sur le X-M5 sont une légère surprise, étant donné que le seul modèle de la série jusqu'à présent – le Fujifilm X-M1 – a été lancé en juin 2013. Mais avec les tendances des appareils photo qui reviennent à la mode et la demande croissante pour des appareils numériques compacts avec des simulations de film et des prix abordables, un X-M5 pourrait bien avoir du sens.

Aucune spécification n'est encore annoncée, mais on peut faire quelques suppositions éclairées en se basant sur le X-M1. Cet appareil était le modèle de la série X le plus petit et le plus léger de Fujifilm, avec une empreinte encore plus réduite que celle du populaire X100VI actuel (avec des dimensions de 117x67x39mm). Bien sûr, c'est sans objectif, mais il existe maintenant de nombreuses optiques compactes que l'on pourrait associer à un X-M5.

Comme la série X100VI et X-E, les modèles de la série X-M de Fujifilm possèdent généralement des capteurs APS-C, qui sont plus grands que ceux des meilleurs phophones, bien que légèrement plus petits que ceux des meilleurs appareils photo plein format. Un modèle X-M5 aurait probablement un capteur X-trans, comme le 26MP du Fujifilm X-E4. La différence avec ce modèle résiderait probablement dans l'absence de viseur électronique (EVF), le X-M5 adoptant probablement un écran inclinable ou entièrement articulé à la place.

Ainsi, bien que le X100VI soit une proposition différente avec son objectif fixe, son viseur hybride et son style indéniable, un X-M5 pourrait séduire ceux qui recherchent quelque chose d'aussi compact, plus abordable et polyvalent avec la possibilité d'objectifs interchangeables. En 2013, le X-M1 avait été lancé pour seulement 699 euros avec un objectif de kit.

Un « classique » de Fujifilm

Il serait intéressant de voir quelles modifications Fujifilm pourrait apporter au design du X-M1 (ci-dessus), si le X-M5 voit le jour. (Image credit: Fujifilm)

Une grande partie de l'attrait du Fujifilm X100VI réside dans son style de caméra argentique et sa qualité de fabrication. Et bien qu'un X-M5 échangerait probablement cette dernière contre un prix plus bas, il apporterait également son propre attrait – notre revue du Fujifilm X-M1 [en anglais] l'avait qualifié de "classique du design" qui "combine un look rétro classique avec tout ce dont vous avez besoin pour prendre d'excellentes photos, ainsi qu'un écran inclinable extrêmement utile".

De toute évidence, beaucoup de choses ont changé au cours des dix dernières années, mais une série X-M mise à jour pourrait avoir du sens dans le climat actuel. Les appareils photo compacts connaissent un renouveau – et bien que la série X-M ne qualifie pas exactement pour ce genre en raison de ses objectifs interchangeables, elle combine un design adapté aux voyages avec un style rétro similaire à celui du X100VI.

La série X-M a été laissée de côté car Fujifilm l'a rapidement suivie par le Fujifilm X-A1, qui a pris la relève en tant qu'appareil d'entrée de gamme. Nous étions de grands fans du plus récent Fujifilm X-A7, mais il a été supplanté par le Fujifilm X-T50 – ainsi, un X-M5 pourrait arriver comme une alternative à ce dernier, seulement sans viseur et à un prix beaucoup plus bas.

Sur le papier, cela pourrait en faire un nouveau candidat pour notre guide des meilleurs appareils photo pour débutants, ou peut-être un bon deuxième appareil pour les propriétaires de modèles plus grands comme le Fujifilm X-T5.

