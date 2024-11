iPhone 17 Pro : dernières rumeurs, conseils et tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent

L'iPhone 17 Pro n'arrivera probablement pas avant septembre 2025, mais comme il s'agit d'un appareil très en vue, nous entendons déjà des fuites et des rumeurs à son sujet - ainsi que sur le reste de la série iPhone 17.

Le Pro sera probablement placé juste en dessous de l'iPhone 17 Pro Max, et juste au-dessus de l'iPhone 17 et peut-être des supposés iPhone 17 Air et iPhone 17 Slim.

Bien que nous n'en sachions pas encore beaucoup, les premières rumeurs suggèrent que l'iPhone 17 Pro sera doté d'un nouveau bouton, de nouveaux appareils photo et d'un nouveau chipset, ce qui en fait une mise à jour potentiellement importante et passionnante. Vous trouverez ci-dessous tout ce que nous avons entendu sur l'iPhone 17 Pro jusqu'à présent.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain iPhone Pro, plus petit

Le prochain iPhone Pro, plus petit Quand sortira-t-il ? Probablement en septembre 2025

Probablement en septembre 2025 Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de 1 229 €

Attendue en septembre

L'iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Probablement en septembre 2025

Coût probable d'au moins 1 229 €

Nous n'avons pas encore eu vent de fuites concernant la date de sortie de l'iPhone 17 Pro, mais si l'on se base sur les habitudes d'Apple, on peut dire qu'il sera probablement annoncé au cours de la première ou de la deuxième semaine de septembre.

Plus précisément, il sera probablement annoncé le lundi, le mardi ou le mercredi de cette semaine-là. Apple opte plus souvent pour la deuxième semaine de septembre, ce qui laisse les dates d'annonce les plus probables pour le 8, le 9 ou le 10 septembre.

Les précommandes sont alors généralement ouvertes le vendredi de la semaine de l'annonce, soit le 12 septembre, et l'iPhone 17 Pro sera probablement expédié le vendredi suivant, soit le 19 septembre.

Mais il est possible que les différentes étapes du lancement aient lieu une semaine plus tôt, ou qu'Apple rompe avec ses habitudes.

Il n'y a pas encore de fuites sur le prix de l'iPhone 17 Pro non plus, mais l'iPhone 16 Pro commence à 1 229 €, vous pouvez donc vous attendre à payer au moins ce prix pour le prochain modèle.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Pour l'instant, aucune date de sortie ou de prix n'a filtré, mais si l'on se fie au passé, il est presque certain que l'iPhone 17 Pro sera annoncé en septembre.

Un nouveau bouton et une nouvelle couleur

L'iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un nouveau bouton pourrait être ajouté

La taille de l'écran devrait rester la même, mais la technologie pourrait être améliorée

Une teinte Teal Titanium est possible

La plus grosse fuite concernant le design de l'iPhone 17 Pro que nous ayons entendue jusqu'à présent est que les boutons de volume et le bouton Action pourraient tous être remplacés par une nouvelle touche unique capable de faire le travail de toutes ces choses. On ne sait pas exactement comment cette touche fera tout cela, mais elle pourrait bien avoir un design similaire à celui du bouton de contrôle de l'appareil photo, ce qui signifie qu'elle pourrait enregistrer différentes pressions de force ainsi que des balayages, et répondre de différentes manières à chacune d'entre elles.

L'iPhone 17 Pro sera probablement disponible dans au moins une nouvelle teinte, une fuite suggérant qu'Apple envisage d'utiliser l'une des trois couleurs illustrées ci-dessous. De gauche à droite, il s'agit de Titane vert foncé, Titane sarcelle et Titane vert, et la source indique que Titane sarcelle est la couleur la plus susceptible d'être utilisée.

(Image credit: Majin Bu)

Nous avons également entendu dire que l'iPhone 17 Pro pourrait utiliser un design en aluminium « plus complexe », plutôt que le titane de son prédécesseur.

Quant à l'écran, l'iPhone 17 Pro pourrait avoir un écran de 6,3 pouces, comme l'iPhone 16 Pro, mais il pourrait être plus antireflet que l'écran actuel, et plus résistant aux rayures.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

Nous nous attendons à ce que l'iPhone 17 Pro ait un écran de 6,3 pouces, car Apple n'a augmenté la taille de l'écran que récemment avec l'iPhone 16 Pro . Les autres fuites concernant le design et l'écran sont toutefois à prendre avec des pincettes, car peu de sources se sont exprimées à ce sujet.

Deux caméras améliorées

L'iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un téléobjectif de 48 mégapixels est probable

Il pourrait également être équipé d'une nouvelle caméra frontale de 24 mégapixels

La principale amélioration de l'appareil photo de l'iPhone 17 Pro pourrait être un téléobjectif de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels sur l'iPhone 16 Pro. Ce téléobjectif de 48 mégapixels a été mentionné dans plusieurs fuites concernant l'appareil photo de l'iPhone 17 Pro, et il est donc fort possible qu'il en soit ainsi. Toutefois, les fuites suggèrent qu'il offrira toujours le même niveau de zoom, à savoir un zoom optique 5x.

L'autre amélioration significative de l'appareil photo que nous pourrions voir est une caméra frontale de 24 Mpx, contre 12 Mpx sur le modèle actuel.

Quant aux caméras principale et ultra-large, les fuites suggèrent qu'elles resteront à 48 Mpx, comme sur le modèle actuel.

Bien que cela soit moins probable, il est également question que l'iPhone 17 Pro soit doté d'une ouverture mécanique, ce qui signifie qu'il serait possible de modifier l'ouverture et, par conséquent, la profondeur de champ.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

De nombreuses sources ont parlé d'un téléobjectif de 48 mégapixels, ce qui laisse penser que cette mise à jour est probable. Nous n'avons pas entendu autant de choses sur les autres appareils photo, y compris la rumeur d'une amélioration de l'appareil photo selfie de 24MP, donc nous sommes moins sûrs de ces spécifications. Nous ne nous attendons pas non plus à ce que le téléphone soit doté d'une ouverture mécanique, car cela semble être une solution un peu spéciale compte tenu de la quantité de travail que cela impliquerait.

Le chipset le plus puissant de l'iPhone

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un chipset A19 Pro haut de gamme

8 Go de RAM à nouveau

Une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que l'iPhone 17 Pro sera équipé d'un nouveau chipset, qui s'appellera très probablement A19 Pro.

Non seulement un chipset A19 Pro est une mise à niveau évidente, mais il a également été mentionné par de nombreuses sources.

En outre, il est possible que l'iPhone 17 Pro dispose de 12 Go de mémoire vive, ce qui représenterait une augmentation par rapport aux 8 Go de l'iPhone 16 Pro. Cependant, la plupart des fuites actuelles suggèrent que seul l'iPhone 17 Pro Max bénéficiera de cette mise à niveau.

Quant à la batterie, Apple envisagerait d'utiliser une carte mère plus fine et plus légère, ce qui permettrait de libérer de l'espace pour une batterie plus grande que celle du modèle actuel.

Pouvez-vous faire confiance à ces rumeurs ?

L'une des rares choses dont nous sommes presque certains, c'est que l'iPhone 17 Pro sera équipé d'un nouveau chipset, puisqu'il s'agit d'une mise à jour annuelle standard pour les téléphones d'Apple. Nous espérons qu'il bénéficiera également d'une amélioration de la mémoire vive, mais jusqu'à présent, il semble plus probable qu'il s'en tienne à 8 Go.

