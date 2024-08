Tenté par l'iPhone 16 ? Vous devriez d'abord jeter un coup d'œil à ces rumeurs sur les caractéristiques de l'iPhone 17

La série iPhone 16 est probablement sur le point d'arriver, tous les signes indiquant un lancement en septembre. Mais la question de savoir si vous voudrez acheter l'un de ces téléphones est une toute autre affaire, d'autant plus que des améliorations bien plus importantes pourraient être apportées à la série iPhone 17 l'année prochaine.

Dans une note adressée aux investisseurs et consultée par 9to5Mac, l'analyste Jeff Pu affirme que la gamme iPhone 17 pourrait s'avérer bien plus populaire que la gamme iPhone 16, grâce à de nombreuses mises à jour.

Pu affirme que la gamme iPhone 17 comprendra un design rafraîchi, une nouvelle caméra frontale de 24MP pour chaque modèle iPhone 17 - contre 12MP sur les téléphones actuels - et un nouveau téléobjectif de 48MP sur les modèles iPhone 17 Pro, à la place du téléobjectif actuel de 12MP.

Pu indique également que l'iPhone 17 Pro Max aura une île dynamique plus étroite et que les modèles Pro disposeront de 12 Go de RAM, contre 8 Go actuellement, ce qui devrait contribuer à renforcer leurs capacités en matière d'intelligence artificielle.

En outre, Pu reprend les informations selon lesquelles nous verrons un nouveau modèle sous la forme d'un iPhone 17 Slim ou d'un iPhone 17 Air, qui pourrait s'insérer entre les modèles standard et Pro, et dont le design serait beaucoup plus fin que celui des autres modèles d'iPhone 17.

Tout cela, associé au fait que, selon Pu, les fidèles d'Apple qui utilisent encore l'iPhone 12 chercheront probablement à mettre à niveau leurs téléphones l'année prochaine, pourrait conduire à une augmentation massive des ventes pour Apple.

Une mise à niveau de l'iPhone limitée

L'iPhone 16 pourrait ne pas être une grande amélioration par rapport à l'iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En ce qui concerne la série iPhone 16, Pu fait écho à Mark Gurman en suggérant que ces téléphones n'enthousiasmeront probablement pas grand monde, en disant que la ligne iPhone 16 aura des « mises à jour limitées ».

Pour rappel, les principales améliorations annoncées sont les suivantes : des écrans plus grands pour les modèles Pro, un nouveau bouton de contrôle de l'appareil photo - probablement appelé bouton Capture - pour les modèles Pro, le bouton Action qui fera son apparition sur l'iPhone 16 standard et l'iPhone 16 Plus, un nouvel appareil photo ultra-large de 48 Mpixels pour les modèles Pro, un zoom 5x pour l'iPhone 16 Pro et un nouveau chipset A18.

Ces améliorations ne sont pas négligeables, bien sûr, mais elles ne sont pas non plus susceptibles de changer la donne, et si Pu pense que l'Apple Intelligence pourrait également tenter certains acheteurs, cela ne sera apparemment pas suffisant pour entraîner une forte croissance des ventes.

Il se pourrait donc que cette année ne soit pas une grande année pour Apple, et si vous n'êtes pas encore désespéré par un nouveau téléphone, il pourrait être intéressant de patienter jusqu'à l'année prochaine, où la gamme iPhone 17 sera peut-être plus excitante.

Cela dit, la série iPhone 17 n'arrivera pas avant plus d'un an, il y a donc beaucoup de temps à attendre, et comme ces téléphones sont encore loin, nous prenons toutes les fuites à leur sujet avec de grosses pincettes.