iPhone Air : de nouvelles rumeurs suggèrent qu'il serait possible de faire l'impasse sur l'iPhone 16

Cela fait quelques mois qu'on entend dire qu'Apple travaille sur un iPhone plus fin à ajouter à sa gamme. Plus tôt ce mois-ci, de nouveaux détails ont émergé concernant cet appareil aminci, qui pourrait être nommé "iPhone Air". Cette information a été confirmée par Mark Gurman de Bloomberg, qui a également partagé quelques détails supplémentaires qui pourraient vous faire réfléchir à deux fois avant d'acheter l'iPhone 16 de cette année.

Comme l'explique la newsletter Power On de Gurman, la mise à jour de l'iPhone 16 pourrait être relativement mineure (à part six améliorations possibles). En revanche, l'iPhone Air pourrait apporter une véritable nouveauté. Apparemment prévu pour 2025, cet iPhone pourrait avoir un châssis bien plus fin que n'importe quel autre téléphone Apple actuel, tout en conservant la plupart des caractéristiques de base de l'iPhone 17.

Point important, Gurman précise également que l'iPhone Air serait positionné quelque part entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro en termes de prix (un peu comme le MacBook Air original se situait entre le MacBook et le MacBook Pro). Cela pourrait le rendre bien plus attractif qu'un iPhone Ultra haut de gamme, une rumeur antérieure qui semble s'être éteinte pour l'instant.

(Image credit: Front Page Tech)

Tout cela pourrait en faire un téléphone plutôt intrigant pour les fans d'Apple. Si vous estimez que vous n'avez pas besoin des fonctionnalités haut de gamme (ou du prix exorbitant) des modèles Pro et Pro Max d'Apple, mais que vous souhaitez tout de même un appareil qui se démarque, l'iPhone Air pourrait parfaitement répondre à ces attentes. Surtout si vous ne voulez pas que ce cadre élégant ruine vos finances.

En comparant cela aux rumeurs qui circulent autour de la gamme iPhone 16 de cette année, vous pourriez trouver là une bonne raison de patienter encore douze mois. À moins que vous n'ayez vraiment besoin d'un iPhone cette année – ou que certaines des caractéristiques supposées de l'iPhone 16 vous attirent – il serait peut-être plus sage d'attendre un peu que l'iPhone Air fasse son apparition.

Briser le quatrième mur

(Image credit: TechRadar)

Selon Gurman, ce n'est que le début des plans d'Apple. À l'avenir, il affirme que l'entreprise souhaite apporter ce design épuré à tous ses iPhones, y compris les modèles phares Pro et Pro Max – bien que cela ne devrait pas se produire avant 2027 au plus tôt. Mais d'ici là, l'iPhone Air de l'année prochaine pourrait être votre meilleure chance d'obtenir un iPhone qui ressemble au futur, sans pour autant vous coûter aussi cher qu'un Pro Max.

Bien sûr, il reste de nombreuses questions autour de l'iPhone Air, la principale étant de savoir s'il pourra résoudre le problème du "quatrième iPhone". Apple a eu du mal avec ses modèles iPhone mini et iPhone Plus, dont les ventes n'ont jamais vraiment décollé.

L'iPhone Air, en revanche, pourrait être un excellent moyen d'attirer les personnes qui souhaitent changer de téléphone, car il ne serait apparemment pas juste une version plus petite ou plus grande de l'iPhone classique – il s'agirait de quelque chose de totalement différent, offrant un design à la pointe sans le prix d'un modèle Pro ou Pro Max.

Donc, si vous envisagez de vous procurer un nouvel iPhone mais que vous n'êtes pas pressé de sauter sur ce que la gamme iPhone 16 a à offrir, il pourrait être judicieux d'attendre l'année prochaine pour l'iPhone Air. Après tant d'années de mises à jour itératives, ce pourrait bien être l'iPhone qui redonne envie de changer.

