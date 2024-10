Mac mini M4 : Apple réunit puissance et compacité

Apple pourrait bien dévoiler son Mac mini équipé du processeur M4 aujourd'hui, ou peut-être demain. Toujours fidèle au nom « mini », la marque présente un nouveau Mac mini au design quasi-impossible de compacité, intégrant non seulement une puce M4 gravée en 3 nanomètres, mais aussi une option de puce Apple Silicon inédite, le M4 Pro.

Lors du lancement du premier Mac mini il y a près de dix ans, Apple avait marqué les esprits avec un Mac ultra-compact de 16,5 cm x 16,5 cm et seulement 5 cm de hauteur. Les versions récentes ont grandi jusqu'à environ 20 cm de côté, les faisant passer de mini-ordinateurs à des appareils plus élégants, un peu comme des plaques chauffantes. Ce modèle atteint 14 cm de côté et se présente comme légèrement plus haut que le modèle M2. Il reste tout de même environ 5 cm plus grand qu'un Apple TV 4K, tout en étant assez petit pour tenir dans une main de taille normale.

Le Mac mini M4 conserve un design familier. Il est toujours fabriqué en aluminium recyclé (avec une réduction de 85 % par rapport au modèle précédent), reste carré avec des coins arrondis et possède une ventilation circulaire à sa base. Après cela, le design évolue : la façade accueille désormais deux ports USB-C et une prise casque de 3,5 mm. Ce repositionnement des ports, dû à la compacité accrue du châssis, facilitera sans doute leur accès pour les utilisateurs.

À l’arrière, on retrouve les ports habituels Thunderbolt (x3), Ethernet, et HDMI.

Ce qui retiendra sans doute le plus l’attention des amateurs de Mac mini, c’est l'arrivée du tout nouveau et ultra-rapide M4 d'Apple, déjà aperçu dans l’iPad Pro. Le précédent Mac mini atteignait au maximum une puce de classe M2, offrant des options de performance jusqu'à la M2 Pro. Ce nouveau modèle introduit la première itération du M4 : le M4 Pro.

Le M4 Pro est équipé d’un CPU jusqu’à 14 cœurs et d’un GPU jusqu’à 20 cœurs. Il intègre également le moteur neuronal de 16 cœurs du M4, qui joue un rôle essentiel dans les opérations d'IA. Une amélioration significative réside dans l'augmentation de la bande passante mémoire. Alors que le M2 Pro offre un débit de 120 Go/s, le M4 Pro promet une bande passante mémoire 75 % plus élevée.

Bien entendu, l’impact réel ne pourra être apprécié qu’après des tests approfondis du nouveau Mac mini et de son processeur.

Cette nouvelle puce de niveau « Pro » introduit également le support du Thunderbolt 5, permettant des vitesses de transfert atteignant 120 Go/s, un atout intéressant pour ceux qui travaillent dans le montage vidéo de niveau professionnel.

Minuscule et neutre

Apple présente ce Mac comme son premier modèle neutre en carbone : en plus de l'aluminium fortement réduit, il contient 50 % de matériaux recyclés et est fabriqué en utilisant uniquement de l'énergie renouvelable.

Comme les autres appareils dotés de la puce Apple Silicon, le Mac mini M4 est entièrement compatible avec l’Apple Intelligence. Cela explique peut-être pourquoi la mémoire de base de tous les Mac mini est désormais de 16 Go, au lieu de 8 Go. Il est possible de monter jusqu’à 64 Go de RAM avec la puce M4 Pro dans un Mac mini.

Apple réussit ce pari tout en maintenant le prix de départ à 699,00 €. Une évolution bienvenue, même si elle est en partie nécessaire pour répondre aux exigences de traitement de l'IA générative d’Apple Intelligence.

Bien que le Mac mini M4 Pro n’ait pas encore été testé, il a été vu en action, notamment dans une démonstration d’une application appelée Aperty permettant des retouches photo de niveau professionnel.

Lors d'une démonstration, il a été possible de suivre en temps réel l’ajout d’un éclairage ciblé sur une photo, ajusté en fonction des contours 3D du visage, grâce à un algorithme qui crée une carte invisible et modifie la lumière virtuelle en conséquence. Ce système permet également d’autres actions d'IA intégrées – activées principalement par le Neural Engine – comme l'ajout ou la modification instantanée de maquillage, ou encore la suppression des ombres sous les yeux.

Le nouveau Mac mini M4 est disponible en précommande dès aujourd'hui (29 octobre) et sera expédié le 8 novembre, avec un prix de départ de 699,00 €. Le modèle de base dispose d’un CPU 10 cœurs, d’un GPU 10 cœurs, de 16 Go de mémoire et de 256 Go de stockage. La version la plus performante est proposée à 1 649,00 €, avec un CPU 12 cœurs, un GPU 16 cœurs, 24 Go de mémoire et 512 Go de stockage.