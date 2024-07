iPhone 17 : une énorme fuite vient de vous donner 5 raisons potentielles de laisser tomber l'iPhone 16

Alors que nous nous préparons au lancement de l'iPhone 16 en septembre, les premières rumeurs concernant l'iPhone 17 commencent à émerger - et la dernière fuite pourrait suffire à vous persuader d'attendre 2025 pour votre prochaine mise à jour de l'iPhone.

La fuite provient du très fiable Ice Universe sur le site de média social chinois Weibo (via MacRumors), et couvre les quatre téléphones que nous attendons l'année prochaine.

L'une des rumeurs que nous avons entendues est que le modèle Plus devrait être remplacé par un nouveau modèle phare Slim, et c'est la première raison pour laquelle vous pourriez vouloir ignorer l'iPhone 16 - l'arrivée d'un nouveau modèle haut de gamme iPhone 17 suralimenté qui aura apparemment un écran de 6,65 pouces et un prix de départ de 1 299 $ (environ 1 200 euros).

Cependant, cette nouvelle fuite fait planer une certaine confusion sur le modèle Slim : il serait le plus cher des quatre, mais aurait les mêmes caractéristiques que l'iPhone 17 standard. Il est possible que certaines de ces caractéristiques aient été copiées par erreur sur l'iPhone 16 Plus.

Un iPhone toujours en fonctionnement

L'iPhone 15 n'a pas d'écran toujours allumé (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Deuxième raison d'attendre l'iPhone 17 : les quatre modèles sont apparemment dotés d'écrans LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), ce qui signifie la prise en charge de ProMotion (taux de rafraîchissement variable) et, très probablement, de modes d'affichage toujours actifs (ces deux modes sont actuellement exclusifs aux appareils Pro et Pro Max).

Les troisième, quatrième et cinquième raisons d'attendre sont spécifiques aux modèles Pro et Pro Max (et peut-être Slim) : 12 Go de RAM, trois caméras arrière de 48 Mpx et une puce A19 Pro basée sur un nouveau processus de fabrication à 3 nanomètres. Tout cela devrait se traduire par une avancée significative en termes de performances et de capture de photos et de vidéos.

Évidemment, nous ne savons pas encore ce qu'apportera la série iPhone 16, sans parler de la gamme iPhone 17 ; mais d'après les rumeurs que nous avons vues jusqu'à présent, les mises à jour de cette année devraient être plus mineures que ce qui est annoncé pour 2025.

Il ne fait aucun doute que les iPhone 16 seront les meilleurs iPhones jamais produits par Apple, mais si vous les trouvez quelque peu décevants lorsqu'ils seront dévoilés dans quelques mois, vous pourrez toujours commencer à économiser pour 2025.